Έρχεται ηλεκτρονικό «μπλόκο» για ΚΤΕΟ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο 400 ευρώ

Έρχεται μεγάλη ηλεκτρονική διασταύρωση για εκπρόθεσμα ΚΤΕΟ. Ποιοι κινδυνεύουν με 400 ευρώ και γιατί απορρίπτεται το 90% των ενστάσεων.

Μετά τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, το ηλεκτρονικό «ραντάρ» του Δημοσίου στρέφεται τώρα σε μία ακόμη υποχρέωση εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προετοιμάζει εκτεταμένη ηλεκτρονική διασταύρωση για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από ΚΤΕΟ, χωρίς να απαιτείται να εντοπιστούν πρώτα σε μπλόκο της Τροχαίας.

Το σύστημα θα εξετάζει απευθείας τα στοιχεία του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και την ημερομηνία κατά την οποία κάθε αυτοκίνητο έπρεπε να επιστρέψει στο ΚΤΕΟ. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ, ενώ υπάρχει μία λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζει κάθε ιδιοκτήτης. Αυτό που μετρά στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις είναι η κατάσταση του αυτοκινήτου την ημερομηνία αναφοράς του ελέγχου και όχι η ημέρα που θα φτάσει η ειδοποίηση.

Κάτι αντίστοιχο έχει ήδη οδηγήσει στην απόρριψη περίπου 9 στις 10 ενστάσεις που υποβλήθηκαν για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Ο νέος έλεγχος θα γίνει χωρίς να σταματήσει κανείς το αυτοκίνητο

Η μεγάλη διαφορά με έναν παραδοσιακό έλεγχο της Τροχαίας είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να βρεθεί στον δρόμο. Η διασταύρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το σύστημα θα εξετάζει αν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και θα το συγκρίνει με την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα όφειλε να περάσει από τον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

Εφόσον προκύπτει ότι η προθεσμία έχει λήξει χωρίς να υπάρχει νέο ΚΤΕΟ σε ισχύ, θα μπορεί να διαπιστώνεται ηλεκτρονικά η παράβαση.

Η μία εβδομάδα που πρέπει να γνωρίζετε

Για τα περισσότερα Ι.Χ. υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη στη διαδικασία της διασταύρωσης. Όταν το αποτέλεσμα του τελευταίου ΚΤΕΟ ήταν «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», το όχημα θα θεωρείται εκπρόθεσμο όταν η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Αυτό το επταήμερο αφορά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διασταύρωση και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως γενική παράταση της υποχρέωσης για ΚΤΕΟ. Με απλά λόγια, ο ασφαλέστερος κανόνας παραμένει ένας. Το αυτοκίνητο πρέπει να περάσει ΚΤΕΟ μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο του.

Τι γίνεται αν το προηγούμενο ΚΤΕΟ βρήκε σοβαρές ελλείψεις

Δεν αντιμετωπίζονται όλα τα αυτοκίνητα με τον ίδιο τρόπο. Το αποτέλεσμα του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου καθορίζει τι θα ψάξει το ηλεκτρονικό σύστημα.

Αποτέλεσμα τελευταίου ΚΤΕΟ Τι εξετάζει η διασταύρωση Επιτυχής Αν έχει περάσει πάνω από μία εβδομάδα από το επόμενο ΚΤΕΟ Δευτερεύουσες Ελλείψεις Το ίδιο με την επιτυχή εξέταση Σοβαρές Ελλείψεις Αν έχει παρέλθει η προθεσμία υποχρεωτικού επανελέγχου Επικίνδυνες Ελλείψεις Το όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί μέχρι την αποκατάστασή τους

Στις Σοβαρές Ελλείψεις, λοιπόν, δεν εξετάζεται απλώς η ημερομηνία του επόμενου περιοδικού ΚΤΕΟ, αλλά η ειδική προθεσμία που έχει δοθεί για επανέλεγχο.

Ακόμη αυστηρότερη είναι η περίπτωση των Επικίνδυνων Ελλείψεων. Εκεί δεν υπάρχει λογική «θα το περάσω αργότερα», καθώς η κυκλοφορία του οχήματος απαγορεύεται μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί.

Γιατί αποτυγχάνει ένα όχημα στο ΚΤΕΟ – Οι 10 συχνότερες αιτίες

Ποια αυτοκίνητα εξαιρούνται

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ΚΤΕΟ καταχωρισμένο στο σύστημα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει παράβαση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα σχετικά καινούργια Ι.Χ., τα οποία δεν έχουν ακόμη φτάσει στην ηλικία του πρώτου υποχρεωτικού περιοδικού ελέγχου.

Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τα ελαφρά φορτηγά, όπως και για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικύκλων, τρίκυκλων και τετράκυκλων, η πρώτη υποχρέωση ΚΤΕΟ συνδέεται κατά κανόνα με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας.

Στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα υπάρχει μια επίσης σημαντική λεπτομέρεια. Δεν υπολογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία το αυτοκίνητο πήρε ελληνικές πινακίδες, αλλά η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του διεθνώς.

Για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως ταξί, ασθενοφόρα, λεωφορεία, βαρέα φορτηγά και συγκεκριμένα ρυμουλκούμενα, η πρώτη υποχρέωση συνδέεται με πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, συνήθως το ένα έτος. Λαμβάνονται επίσης υπόψη τυχόν νόμιμες παρατάσεις ή εξαιρέσεις που έχουν δοθεί από Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Πόσο είναι το πρόστιμο

Για όχημα που δεν έχει περάσει εμπρόθεσμα από τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο, το πρόστιμο βάσει του ΚΟΚ μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι, όταν ο οδηγός προσκομίσει έγκυρο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου μέσα σε 10 ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης, το ποσό μπορεί να περιοριστεί στο 1/8, δηλαδή στα 50 ευρώ.

Στις νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έχει ιδιαίτερη σημασία να εξετάζονται κάθε φορά οι οδηγίες που θα συνοδεύουν την ειδοποίηση, καθώς εκεί θα αναφέρονται η διαπιστωθείσα παράβαση, οι προθεσμίες και η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης.

Γιατί πρέπει να κοιτάξεις το ΚΤΕΟ σου τώρα και όχι όταν έρθει το πρόστιμο

Το σημαντικότερο μάθημα έρχεται από τον προηγούμενο γύρο ηλεκτρονικών ελέγχων. Από τις αρχές του 2026 έχουν αποσταλεί περίπου 300.000 ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Οι τελευταίες πράξεις επιβολής προστίμου εκδόθηκαν τον Ιούλιο, όμως η ημερομηνία αναφοράς της σχετικής διασταύρωσης ήταν η 10η Μαρτίου 2026. Αυτό δημιουργεί μια παγίδα για όσους θεωρούν ότι μπορούν να διορθώσουν την εκκρεμότητα αφού πληροφορηθούν ότι ελέγχθηκαν.

Αν το όχημα βρέθηκε ανασφάλιστο στις 10 Μαρτίου, το γεγονός ότι ασφαλίστηκε τον Απρίλιο ή τον Ιούλιο δεν αλλάζει την κατάστασή του την ημέρα που έγινε ο έλεγχος. Η ίδια λογική εφαρμόζεται και στα τέλη κυκλοφορίας.

Γιατί απορρίπτονται 9 στις 10 ενστάσεις

Μέχρι στιγμής περίπου το 90% των ενστάσεων απορρίπτεται. Και μεγάλο μέρος του προβλήματος προκύπτει ακριβώς από τη σύγχυση ανάμεσα στην ημερομηνία της παράβασης και στην ημερομηνία που έφτασε το πρόστιμο.

Υπάρχουν, για παράδειγμα, ιδιοκτήτες που υποστηρίζουν ότι είχαν ήδη ασφαλίσει το αυτοκίνητο όταν παρέλαβαν την ειδοποίηση. Αν όμως το όχημα ήταν ανασφάλιστο κατά την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, η μεταγενέστερη ασφάλιση δεν ακυρώνει την παράβαση.

Αντίστοιχα, έχουν υποβληθεί ενστάσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης προσκομίζει απόδειξη ότι πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, παρότι το πρόστιμο αφορά απλήρωτα τέλη του 2025. Η πληρωμή μιας διαφορετικής χρονιάς προφανώς δεν αναιρεί την προηγούμενη οφειλή.

Και τεχνητή νοημοσύνη στις ενστάσεις

Ο μεγάλος αριθμός υποθέσεων έχει οδηγήσει τη ΓΓΠΣΨΔ να χρησιμοποιεί και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση της εξέτασης των ενστάσεων. Το σύστημα συγκεντρώνει τα διαθέσιμα δεδομένα και τα δικαιολογητικά της κάθε υπόθεσης, τα επεξεργάζεται και μπορεί μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά να δώσει στον αρμόδιο υπάλληλο μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση.

Δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιβάλλει μόνη της την τελική απόφαση. Λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης του αρμόδιου υπαλλήλου, ο οποίος έχει την ευθύνη για την κρίση της ένστασης. Το αποτέλεσμα πάντως δείχνει ότι όταν τα δεδομένα των επίσημων μητρώων επιβεβαιώνουν πως η παράβαση υπήρχε την ημέρα της διασταύρωσης, οι πιθανότητες να ακυρωθεί η πράξη είναι μικρές.

Τι πρέπει να κάνει σήμερα κάθε ιδιοκτήτης

Πριν ξεκινήσει ο νέος γύρος ελέγχων, αξίζει να γίνει ένας απλός έλεγχος σε τρία πράγματα στο αυτοκίνητο.

ΚΤΕΟ, ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας.

Για το ΚΤΕΟ ειδικά, δεν αρκεί να θυμόμαστε περίπου πότε περάσαμε τελευταία φορά. Χρειάζεται να ελέγξουμε την ακριβή ημερομηνία επόμενου τεχνικού ελέγχου που αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Αν το τελευταίο ΚΤΕΟ είχε καταγράψει Σοβαρές Ελλείψεις, πρέπει να ελεγχθεί η ημερομηνία επανελέγχου και όχι ο συνηθισμένος περιοδικός κύκλος. Οι ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να ενημερώνονται μέσω του oximata.gov.gr για ειδοποιήσεις, πρόστιμα και σχετικές προθεσμίες.

Τα «ξεχασμένα» αυτοκίνητα θα εντοπίζονται πλέον μόνα τους

Η νέα διασταύρωση για τα ΚΤΕΟ αποτελεί μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος των οχημάτων στην Ελλάδα. Μέχρι πρόσφατα, ένα αυτοκίνητο χωρίς ΚΤΕΟ ή ασφάλεια μπορούσε να παραμείνει για μεγάλο διάστημα εκτός ελέγχου εφόσον δεν σταματούσε σε κάποιο αστυνομικό μπλόκο.

Με τη διασύνδεση των ψηφιακών μητρώων αυτό αλλάζει. Η Πολιτεία μπορεί πλέον να γνωρίζει αν για μία συγκεκριμένη πινακίδα υπάρχει ενεργή ασφάλιση, αν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και, σύντομα, αν υπάρχει ΚΤΕΟ σε ισχύ.

Για τον ιδιοκτήτη αυτό σημαίνει ότι το «δεν με σταμάτησε κανείς» παύει να αποτελεί ουσιαστική ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Και όπως δείχνουν οι 300.000 ειδοποιήσεις που έχουν ήδη αποσταλεί και το 90% των ενστάσεων που απορρίπτονται, το νέο σύστημα δεν λειτουργεί πλέον θεωρητικά.

Τι κρατάμε;