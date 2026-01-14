Έρχεται στην Ευρώπη το ομορφότερο οικογενειακό της Kia – Δεν είναι SUV

Το ομορφότερο οικογενειακό της Kia που συνδυάζει άνεση, δυναμική εμφάνιση και τεχνολογία έρχεται στην Ευρώπη φέτος

Η Kia αποκάλυψε το νέο K4 Sportswagon, ένα σύγχρονο οικογενειακό station wagon που αναμένεται φέτος στην Ευρώπη. Ένα από τα νέα μοντέλα της κορεάτικης μάρκας με τη σχεδιαστική γλώσσα Opposites United, το K4 Sportswagon προσφέρει άπλετο χώρο για την οικογένεια και τεχνολογία σε ένα ιδιαίτερα όμορφο και δυναμικό πακέτο.

Opposites United

Παρέα με τις εκδόσεις hatchback και sedan, το νέο οικογενειακό της Kia είναι ένας από τους κύριους εκφραστές της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας, η οποία στοχεύει στον αρμονικό συνδυασμό απόλυτων και κυματιστών γραμμών. Αυτό αποτυπώνεται ιδανικά πάνω στο όμορφα σμιλεμένο αμάξωμα που συνδυάζει δυναμικές – επιθετικές γραμμές με καλλίγραμμες καμπύλες, κάνοντας το νέο Sportswagon να ξεχωρίζει.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που αποπνέει σιγουριά και δυναμισμό, διατηρώντας παράλληλα έναν ευχάριστο και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. H εμφάνισή του γίνεται ακόμα πιο δυναμική στην έκδοση GT-Line, η οποία προσθέτει πιο επιθετικούς προφυλακτήρες και πρόσθετες μαύρες επενδύσεις.

Άνετο και πρακτικό

Το εσωτερικό συνδυάζει πρακτικότητα, άνεση και τεχνολογία σε ένα κομψό και ευχάριστο πακέτο. Με μήκος 15 εκ. μικρότερο από το sedan και 26 εκ. μακρύτερο από το hatchback, το K4 Sportswagon προσφέρει άφθονο χώρο για τα πόδια και περισσότερα από 600 λίτρα για αποσκευές.

Παράλληλα, το νέο οικογενειακό Sportswagon της Kia διαθέτει τις απαραίτητες τεχνολογίες για την σύγχρονη οικογένεια όπως, πανοραμική οθόνη, ασύρματη σύνδεση με smartphone και ενσωματωμένες υπηρεσίες streaming μέσω του συστήματος ψυχαγωγίας.

Εκδόσεις & κινητήρες

Στη βασική του έκδοση, το νέο Kia K4 Sportswagon τροφοδοτείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,0 λίτρου με απόδοση 115 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η ίδια ισχύς διατηρείται και στην ήπια υβριδική έκδοση, στην οποία όμως μπορεί να συνδυαστεί και με ένα αυτόματο κιβώτιο DCT 7 σχέσεων.

Πιο ισχυρές εκδόσεις 150 και 180 ίππων προσφέρονται με έναν βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο DCT, ενώ μια πλήρως υβριδική έκδοση αναμένεται να ακολουθήσει.

Τι κρατάμε: