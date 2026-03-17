Έρχεται το Abarth Panda με κινητήρα βενζίνης

Το Fiat Grande Panda φαίνεται ότι ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο Abarth με θερμικό κινητήρα, καθώς η μάρκα επανεξετάζει τη στρατηγική της.

Η Abarth δείχνει να επανεξετάζει σοβαρά την αποκλειστικά ηλεκτρική πορεία της στην Ευρώπη και το Grande Panda φαίνεται ότι είναι το μοντέλο που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για επιστροφή σε βενζινοκίνητη πρόταση. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο εμπορικό. Είναι και συμβολικό, γιατί μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε ότι η ιταλική μάρκα αναγνωρίζει πως το κοινό της εξακολουθεί να ζητά κάτι πιο «μηχανικό», πιο άμεσο και πιο κοντά στην παραδοσιακή φιλοσοφία Abarth.

Γιατί η Abarth κοιτά ξανά προς τη βενζίνη

Η σημερινή ευρωπαϊκή γκάμα της Abarth περιλαμβάνει μόνο δύο μοντέλα, τις ηλεκτρικές εκδόσεις των 500 και 600. Παρά το ότι η μάρκα διεύρυνε την παρουσία της με ένα SUV, η εμπορική απήχηση των ηλεκτρικών Abarth αποδεικνύεται περιορισμένη.

Το ίδιο διάστημα, και η Fiat έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πιο αδύναμη ζήτηση για τα EV της, σε βαθμό που να προχωρήσει σε ανασχεδιασμό της νέας γενιάς του 500, ώστε να μπορεί να δεχθεί και υβριδικό σύνολο. Αυτό δείχνει ότι ο όμιλος συνολικά προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια αγορά που δεν κινείται με τον ρυθμό που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Το Grande Panda είναι η βάση για το επόμενο βήμα

Το νέο Fiat Grande Panda, που ήδη διατίθεται με βενζινοκίνητες, υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις ανάλογα με την αγορά, φαίνεται ότι συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να στηθεί πάνω του ένα νέο Abarth.

Το μοντέλο βασίζεται στην αρχιτεκτονική Smart Car του ομίλου Stellantis, μια πλατφόρμα με πιο προσιτή λογική κόστους, που όμως δείχνει να έχει ευελιξία για περισσότερες εκδοχές. Και ακριβώς αυτή η ευελιξία είναι που κάνει πιθανή μια πιο «καυτή» έκδοση.

Το Abarth Panda φαίνεται να δουλεύεται ήδη

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι ήδη εξελίσσεται μια πιο σπορ εκδοχή του Grande Panda, αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί για παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η ιδέα υπάρχει, έχει προχωρήσει σε επίπεδο σχεδίασης, αλλά δεν έχει κλειδώσει ως τελικό προϊόν.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, παρότι δεν υπάρχουν οριστικές τεχνικές προδιαγραφές, υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση η Abarth να αξιοποιήσει την κληρονομιά της και σε άλλο μοντέλο πέρα από τα σημερινά ηλεκτρικά της.

Τι κινητήρα μπορεί να έχει

Εδώ βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη απάντηση για το σύστημα κίνησης, αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι να συνδυάζεται θερμικός κινητήρας με κάποιου τύπου εξηλεκτρισμό.

Η συζήτηση γύρω από ένα Grande Panda 4×4 concept, με «ηλεκτρισμένο καινοτόμο πίσω άξονα», δείχνει μια πιθανή κατεύθυνση. Ένα τέτοιο σχήμα θα μπορούσε να σημαίνει κινητήρα εσωτερικής καύσης στους εμπρός τροχούς και μικρό ηλεκτροκινητήρα πίσω, ώστε να υπάρχει επιπλέον ισχύς και καλύτερη πρόσφυση όταν χρειάζεται.

Αν αυτό το μοτίβο μεταφερθεί σε Abarth εκδοχή, τότε μιλάμε για ένα μοντέλο που δεν θα στηρίζεται μόνο στις επιδόσεις, αλλά και σε πιο σύνθετη αρχιτεκτονική για να πετύχει τον χαρακτήρα που θέλει η μάρκα.

Γιατί το κοινό της Abarth δεν έχει πειστεί από τα EV

Το πιο ουσιαστικό επιχείρημα υπέρ της επιστροφής στη βενζίνη δεν είναι η ισχύς. Είναι η ταυτότητα. Η ίδια η φιλοσοφία Abarth δεν συνδέθηκε ποτέ μόνο με τα νούμερα, αλλά και με τον ήχο, την αίσθηση και τη δυνατότητα να «πειράξεις» το αυτοκίνητο.

Αυτό είναι και το σημείο όπου τα ηλεκτρικά μοντέλα δυσκολεύονται να πείσουν το παραδοσιακό κοινό της μάρκας. Ένα ηλεκτρικό Abarth μπορεί να είναι γρήγορο, αλλά δεν προσφέρει το ίδιο είδος εμπειρίας σε όσους έχουν συνδέσει το όνομα με tuning, μηχανολογική αμεσότητα και πιο ωμό χαρακτήρα.

Δεν έχει κλειδώσει, αλλά το μήνυμα είναι σαφές

Ακόμη κι αν δεν υπάρχει τελική απόφαση παραγωγής, το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές. Η Abarth δεν αντιμετωπίζει πλέον τη θερμική επιστροφή ως ταμπού. Αν βρεθεί τεχνικά ο σωστός τρόπος και αν το αποτέλεσμα μπορεί να υπηρετήσει το DNA της μάρκας, τότε ένα Abarth Panda με κινητήρα βενζίνης δεν είναι καθόλου απίθανο.

Και αυτό, για μια μάρκα σαν την Abarth, ίσως είναι η πιο σημαντική είδηση από όλες.

Τι κρατάμε;