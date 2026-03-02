‘Ερχεται το ηλεκτρικό SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ – Ποιος θα το παρουσιάσει, τι ξέρουμε για αυτό

Βασισμένο σε μια πολυσυζητημένη πλατφόρμα, το «αστικό SUV» έρχεται να προστεθεί στη νέα γενιά των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Ευρώπης

Η Dacia ετοιμάζεται να ανατρέψει για ακόμη μια φορά τις ισορροπίες. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, η ρουμανική μάρκα του ομίλου Renault θα παρουσιάσει το Evader, ένα ηλεκτρικό crossover μικρού μεγέθους με εκκίνηση τιμής από 18.000 ευρώ. Αν αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό, η απάντηση κρύβεται στη συνεργασία με την αδελφή εταιρεία Renault και στην έξυπνη αξιοποίηση της τεχνολογικής πλατφόρμας του νέου Twingo.

Το DNA του Twingo, η ψυχή της Dacia

Το Evader δεν ξεκινά από μηδενική βάση αλλά Μοιράζεται την πλατφόρμα με το νέο Renault Twingo, τον ηλεκτρικό διαδόχο του γνωστού και πολύ δημοφιλούς αστικού αυτοκινήτου της δεκαετίας του ’90. Ως εκ τούτου, «διαστασιακά» τα πράγματα αναμένονται ελεγχόμενα: περίπου 3,8 μέτρα σε μήκος, ελαφρώς πάνω από 1,7 μέτρα σε πλάτος, με μεταξόνιο 2,49 μέτρων. Οι τιμές αυτές, προϊδεάζουν για ένα αυτοκίνητο που χωράει παντού στην πόλη, αλλά λόγο της SUV φύσης του, θα προσφέρει μεγαλύτερους χώρους από ένα αμιγώς mini.

Η Dacia, πιστή στο «περιπετειώδες» brand identity της, δεν αρκέστηκε να αντιγράψει απλώς τη σιλουέτα του Twingo. Το Evader αποκτά ανυψωμένο ύψος οδήγησης, πλούσιες πλαστικές προστασίες γύρω από τα φτερά και στις κατώτερες ζώνες του αμαξώματος, δίνοντας του χαρακτήρα μικρού αστικού SUV.

Εσωτερικό: Λιτό, Πρακτικό, Έξυπνο

Μέσα στο Evader, η Dacia δεν σκοπεύει να επαναλάβει το σχεδιαστικό μοτίβο του Twingo. Αντιθέτως, ο χώρος διαμορφώνεται με βάση μια ξεχωριστή φιλοσοφία που ορίζεται από απλά, στιβαρά υλικά και πρακτικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα YouClip, που επιτρέπει στον οδηγό να οργανώνει εύκολα τον χώρο με αρθρωτά αξεσουάρ.

Στην είσοδο της γκάμας, η οθόνη infotainment παραχωρεί τη θέση της σε έναν απλό κάτοχο smartphone — μια επιλογή που μπορεί να φαίνεται παρωχημένη, αλλά έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί μια χαρά στον κόσμο της Dacia. Για τον χώρο αποσκευών, το Twingo προσφέρει 360 έως 1.000 λίτρους με ανακλινόμενα καθίσματα, και το Evader, χάρη στις πιο τετράγωνες γραμμές της πρύμνης, αναμένεται να τα ξεπεράσει αυτά τα νούμερα.

Κινητήρας και Αυτονομία: Αρκετά για την Πόλη

Σε ό,τι αφορά την κινητήρια μονάδα, η Dacia αξιοποιεί παραδοσιακά τη Renault ως «τράπεζα οργάνων» και το Evader δεν αποτελεί εξαίρεση. Αναμένεται να λανσαριστεί με έναν μοναδικό ηλεκτροκινητήρα 60 kW (82 CV), ιδίων χαρακτηριστικών με αυτόν του Twingo. Για να έχετε μια ιδέα περί των επιδόσεων, μιλάμε για επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 130 χλμ/ώρα.

Η μπαταρία LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου) χωρητικότητας 27,5 kWh εγγυάται αυτονομία περί τα 263 χλμ κατά WLTP για το Twingo. Για το Evader, με το πιο ψηλό και τετράγωνο σχήμα του, εκτιμάται ότι η πραγματική αυτονομία θα κυμαίνεται γύρω στα 250 χλμ,.τα οποία είναι αρκετά για καθημερινές αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Σε ότι αφορά στην μέγιστη ισχύ φόρτισης σε DC, αυτή φτάνει τα 50 kW.

100% Ευρωπαϊκό και Αυτό Μετράει

Σε αντίθεση με το Spring, που κατασκευάζεται στην Κίνα, το Evader θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι αδιάφορο στοιχείο αλλά μια στρατηγικής σημασίας κίνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2025 το «πακέτο Automotive», το οποίο περιλαμβάνει την κατηγορία E-Car, δηλαδή ηλεκτρικά αυτοκίνητα μήκους έως 4,2 μέτρων, που θα απολαμβάνουν ειδικών κινήτρων και επιδοτήσεων. Βασική προϋπόθεση; Να είναι κατασκευασμένα στην Ευρώπη. Το Evader, λοιπόν, με μήκος 3,8 μέτρων και ευρωπαϊκή παραγωγή, εντάσσεται ιδανικά σε αυτή τη νέα κατηγορία. Β

Πότε και Πού θα το Δούμε;

Η παρουσίαση του Evader αναμένεται στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2026. Οι τιμές εκκίνησης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, θα ξεκινούν από 18.000 ευρώ, ένα πόσο που σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών, θα μπορούσε να το καταστήσει ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στην αγορά.

Αν όλα τα ανωτέρω ισχύσουν -και δεν βλέπουμε κάποιον λόγο να μην…- η Dacia φαίνεται να αντιδρά γρήγορα, προσαρμοζόμενη στο πως διαμορφώνεται η αγορά. πέραν του Twingo, θα έχει άλλη μια προσιτή ηλεκτρική πρόταση και μάλιστα σε μια δημοφιλή κατηγορία των SUV. Εν αναμονή λοιπόν… πρακτικό και ευρωπαϊκό.