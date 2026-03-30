EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έρχεται το κορυφαίο Opel Corsa GSE – Πότε παρουσιάζεται;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 30.03.2026
Autotypos Team
Η Opel μπαίνει στο τελικό στάδιο δοκιμών του νέου Corsa GSE, του αμιγώς ηλεκτρικού hatchback που αναμένεται να παρουσιαστεί φέτος

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση ότι το νέο Corsa GSE θα φτάσει στην αγορά μέσα στο τρέχον έτος, η Opel επιταχύνει τις δοκιμές του αμιγώς ηλεκτρικού hatchback υψηλών επιδόσεων. Το μοντέλο βρέθηκε πρόσφατα στο θρυλικό Nurburgring, όπου η ομάδα εξέλιξης επικεντρώθηκε κυρίως στη λεπτομερή ρύθμιση του πλαισίου.

Στο κατάλληλο μέρος

Το Nurburgring θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές και εμβληματικές πίστες στον κόσμο, γι’ αυτό και η Opel το επέλεξε για τις τελικές ρυθμίσεις του GSE πριν ξεκινήσει η παραγωγή αργότερα μέσα στη χρονιά. Όπως είναι φυσικό για ένα μοντέλο επιδόσεων, το Corsa GSE θα διαθέτει σπορ πλαίσιο με ειδικά προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σε γκάζι, τιμόνι και σύστημα διεύθυνσης, πλήρως εναρμονισμένες με την ισχύ του.

Κατά τις δοκιμές στην «Πράσινη Κόλαση», οι μηχανικοί δούλεψαν εντατικά πάνω σε αυτά τα στοιχεία, ώστε το τελικό set-up της έκδοσης παραγωγής να είναι όσο πιο ισορροπημένο και απολαυστικό γίνεται. Υπενθυμίζεται ότι το νέο GSE θα είναι η πιο ισχυρή έκδοση του Corsa που έχει φτιάξει ποτέ η Opel.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, από 12 έως 18 Οκτωβρίου. Με το δυναμικό του design και τις επιδόσεις που δοκιμάστηκαν στο Nurburgring, η Opel θέλει να κάνει διαφορά στην κατηγορία με ένα μοντέλο που θα ξεχωρίζει τόσο χάρη στην εμφάνιση όσο και στην οδηγική εμπειρία που προσφέρει.

Τι κρατάμε:

  • To πολυαναμενόμενο Opel Corsa GSE δοκιμάζεται εντατικά στο Nurburgring
  • Η νέα κορυφαία ηλεκτρική έκδοση του Corsa υπόσχεται συναρπαστικές επιδόσεις
  • Το νέο Corsa GSE θα παρουσιαστεί στο Σαλόνι Αυτοκίνητου του Παρισίου μεταξύ 12 και 18 Οκτωβρίου

