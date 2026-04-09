Έρχεται το πιο προσιτό ηλεκτρικό της Audi με διάσημο όνομα

Η Audi κάνει πιο προσιτή την premium ηλεκτροκίνηση με ένα compact όχημα που συνδυάζει αποδοτικότητα, πρακτικότητα και συνδεσιμότητα

Η Audi ενισχύει την αμιγώς ηλεκτρική της γκάμα στην compact κατηγορία με το νέο A2 e-tron. Με αυτό το μοντέλο, η Audi κάνει πιο προσιτή την premium ηλεκτροκίνηση σε ένα ευρύτερο κοινό, προσφέροντας ένα compact όχημα που συνδυάζει αποδοτικότητα, πρακτικότητα και προηγμένη ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Μικρό, αποδοτικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση

Το Audi A2 e-tron θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Ίνγκολσταντ, ενισχύοντας έτσι τον ηλεκτρικό μετασχηματισμό της μάρκας στη φυσική της έδρα. Ένα πρώτο σκίτσο που δημοσιεύεται αποκαλύπτει ήδη τη χαρακτηριστική σιλουέτα του επερχόμενου μοντέλου.

Όπως δήλωσε ο CEO της Audi, Gernot Döllner, στο πλαίσιο του Annual Media Conference: «Οι πελάτες μας θέλουν ηλεκτρική κινητικότητα που να εντυπωσιάζει στην καθημερινότητα. Το A2 e-tron είναι η δέσμευσή μας να προσφέρουμε ακριβώς αυτό – αποδοτικό, compact και με αυτοπεποίθηση. Κάνουμε την είσοδο στον ηλεκτρικό κόσμο της Audi πιο εύκολη και πιο ουσιαστική από ποτέ».

Συνεχιστής της παράδοσης

Η αγορά των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζει να αναπτύσσεται, ιδίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το νέο A2 e-tron απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ένα premium μοντέλο για την καθημερινή χρήση στην πόλη, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και τη σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία.

Η ονομασία A2 e-tron αποτελεί συνειδητή αναφορά στο θρυλικό Audi A2, που πριν από περισσότερα από 25 χρόνια ξεχώρισε για την πρωτοποριακή του προσέγγιση στην αποδοτικότητα και την αστική κινητικότητα. Σήμερα, το νέο μοντέλο μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η παραγωγή στο Ίνγκολσταντ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα στον μετασχηματισμό των εργοστασίων της Audi. Όπως τόνισε ο Gernot Döllner: «Το A2 e-tron είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάρκα μας, αλλά και για τη γερμανική μας έδρα. Με την παραγωγή μιας ακόμη αμιγώς ηλεκτρικής πρότασης στο Ίνγκολσταντ, διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας και προσφέρουμε ηλεκτρική κινητικότητα “made in Germany”».









*Φωτογραφίες από το πρωτότυπο του 2011

Μετά την παρουσίαση περισσότερων από 20 νέων μοντέλων το 2024 και το 2025, η Audi διαθέτει πλέον το νεότερο χαρτοφυλάκιο στην αγορά. Το 2026 η δυναμική συνεχίζεται με δύο σημαντικές προσθήκες: το μεγάλο Audi Q9 και το compact Audi A2 e-tron, το οποίο θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του το φθινόπωρο του 2026.

Τι κρατάμε: