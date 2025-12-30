Έρχονται χιόνια σε Στερεά και Αττική το βράδυ της Πρωτοχρονιάς

Λευκό θα είναι το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που κάνουν λόγο για χιόνια ακόμα σε χαμηλά υψόμετρα του νομού Αττικής

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα της Τρίτης 30/12 έως και τις πρώτες ώρες του νέου έτους, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του meteo.gr.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε περιοχές του Ιονίου, της δυτικής Ελλάδας, της Κρήτης και του Αιγαίου, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και βορειότερα. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, λόγω εισόδου ψυχρών αερίων μαζών.

Την Τετάρτη οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα πρόσκαιρου χιονιού ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: meteo.gr

Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση ΕΔΩ