quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έρχονται χιόνια σε Στερεά και Αττική το βράδυ της Πρωτοχρονιάς

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
erchontai-chionia-se-sterea-kai-attiki-to-vrady-tis-protochronias-788055

Λευκό θα είναι το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που κάνουν λόγο για χιόνια ακόμα σε χαμηλά υψόμετρα του νομού Αττικής

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα της Τρίτης 30/12 έως και τις πρώτες ώρες του νέου έτους, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του meteo.gr.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε περιοχές του Ιονίου, της δυτικής Ελλάδας, της Κρήτης και του Αιγαίου, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και βορειότερα. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, λόγω εισόδου ψυχρών αερίων μαζών.

Την Τετάρτη οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα πρόσκαιρου χιονιού ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: meteo.gr

Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση ΕΔΩ

Αν σκοπεύετε να μετακινηθείτε ή να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητο, συνιστούμε να συμβουλεύεστε  τα πιο πρόσφατα, επικαιροποιημένα δελτία καιρού καθώς και τις οδηγίες που εκδίδουν οι περιφέρειες και η τροχαία, σχετικά με την κατάσταση των δρόμων και τη χρήση αλυσίδων. Θυμηθείτε: η προετοιμασία, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, ακόμα και αν οι προγνώσεις πέσουν έξω.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΚΑΙΡΟΣ#χιόνια
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ektakto-deltio-kairou-peftei-apotoma-i-thermokrasia-stin-attiki-pote-kai-pou-tha-chionisei-788082

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία στην Αττική – Πότε και πού θα χιονίσει
des-pou-tha-vrexei-to-savvatokyriako-giati-thelei-megali-prosochi-me-to-aftokinito-763949

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.06.2025

Δες που θα βρέξει το Σαββατοκύριακο – Γιατί θέλει μεγάλη προσοχή με το αυτοκίνητο
erchetai-kyma-psychous-prosochi-ston-pago-stous-dromous-745450

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.02.2025

Έρχεται κύμα ψύχους, προσοχή στον πάγο στους δρόμους
kairos-vroches-kai-chionia-kleista-scholeia-kai-apagorefseis-kykloforias-740898

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.01.2025

Καιρός: Βροχές και χιόνια – Κλειστά σχολεία και απαγορεύσεις κυκλοφορίας
kairos-erchontai-chionia-kai-stis-poleis-ti-ischyei-gia-tin-athina-699965

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.01.2025

Καιρός: Έρχονται χιόνια και στις πόλεις – Τι ισχύει για την Αθήνα
attiki-21chronos-piastike-na-odigei-methysmenos-kai-pige-na-xefygei-apo-to-bloko-des-ti-poini-efage-691651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε

Πρόσφατες Ειδήσεις