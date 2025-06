Με σαφές μήνυμα στήριξης στην πράσινη ενέργεια και τις καθαρές τεχνολογίες, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Πολιτείας σε δράσεις που προωθούν τη χρήση υδρογόνου στις οδικές μεταφορές.

Η δήλωση έγινε στο συνέδριο “Hydrogen Innovation for Regional Growth: Enhancing Mobility and Local Value Chains – The Peloponnese Case”, που πραγματοποιήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Στρατηγική υποστήριξη στην Κοιλάδα Υδρογόνου TRIĒRĒS

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στο έργο TRIĒRĒS, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων υδρογόνου και τη δημιουργία μιας Μικρής Κοιλάδας Υδρογόνου στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον Υπουργό, φέρνει σημαντικά οφέλη στις θαλάσσιες, βιομηχανικές και οδικές μεταφορές, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η κοιλάδα του υδρογόνου, όπως εξήγησε, λειτουργεί ως κόμβος καινοτομίας για την καθαρή ενέργεια και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και πράσινες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Πιλοτικό πρόγραμμα με λεωφορείο υδρογόνου

Σε πρακτικό επίπεδο, ο κ. Δήμας ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για πιλοτικό πρόγραμμα με λεωφορείο υδρογόνου από την ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών. Επιπλέον:

Έχει εγκριθεί επενδυτική πρόταση για την προμήθεια 50 λεωφορείων υδρογόνου , μέσω του Modernisation Fund.

Εγκρίθηκε από το CEF 2 η δημιουργία πρατηρίου υδρογόνου στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ στα Άνω Λιόσια.

Νέες ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία και οικονομία

Ο Υπουργός έδωσε έμφαση στις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει η Κοιλάδα Υδρογόνου στους Αγίους Θεοδώρους, επισημαίνοντας ότι:

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε κατασκευαστικές, λειτουργικές και συντηρητικές δραστηριότητες του έργου.

Προσελκύονται καθαρές, βιώσιμες επιχειρήσεις , ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση.

Η περιοχή καθίσταται κόμβος καινοτομίας , με αυξημένη επενδυτική αξία.

Προωθείται η περιβαλλοντική αναβάθμιση, με θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό και την αλιεία.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος παραγωγός πράσινου υδρογόνου

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά αιολικά και ηλιακά πεδία, ικανά να της επιτρέψουν να αναδειχθεί σε σημαντικό παραγωγό πράσινου υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως ανέφερε, δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το έργο TRIĒRĒS και οι εταίροι του

Η κοιλάδα υδρογόνου TRIĒRĒS δημιουργείται με επίκεντρο το διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, συνδέοντας την παραγωγή πράσινου υδρογόνου με τη χρήση του σε τοπικό επίπεδο από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εταίροι του έργου είναι:

Ο Όμιλος Μότορ Όιλ (Motor Oil Ελλάς, AVINOIL, LPC, DIORIGA GAS)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Το πιο στιλάτο B-SUV του 2025 στην Ελλάδα – Ξεκινά κάτω από τις 21.000 ευρώ

Καύσωνας: Aπλοί τρόποι να προστατέψεις το αυτοκίνητο

Η Skoda κάνει την επανάσταση: Μειώνει το βάρος των ηλεκτρικών κατά 300 κιλά!