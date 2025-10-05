Έρχονται νέα off-road supercars από τη Lamborghini – Τα θέλουμε;

Η Lamborghini διανύει την πιο επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία της και στο Sant’Agata Bolognese έχουν περιθώρια για… «τρέλα».

Η ιταλική μάρκα διανύει την καλύτερη περίοδο στην ιστορία της, με τη Lamborghini να σπάει το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο, ξεπερνώντας μάλιστα το φράγμα των 10.000 πωλήσεων μέσα στο 2024 (10.687), κάτι που δίνει αρκετά περιθώρια στους Ιταλούς να πειραματιστούν με ακόμα πιο ακραίες εκδόσεις για τον δρόμο, αλλά και για το χώμα.

Μετά τη Sterrato, στη Lamborghini φαίνεται πως ετοιμάζουν κι άλλα «τρελά» projects. Θα δούμε άραγε και μια off-road έκδοση της Revuelto;

Η κυριαρχία του ταύρου

Όσο τρελά μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τα μοντέλα που προσφέρει αυτή τη στιγμή η Lamborghini, αυτά σίγουρα είναι πιο «γήινα» από τα αντίστοιχα της εποχής Countach, αλλά τα αποτελέσματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Άλλωστε, η Lamborghini παραλίγο να σταματήσει να υπάρχει στα τέλη της δεκαετίας του ΄70, με το φως στο τούνελ να φαίνεται τελικά χάρη στη Volkswagen, η οποία την αγόρασε στα τέλη του ΄90.

Έκτοτε, η Lamborghini δεν κοίταξε ποτέ πίσω, φτάνοντας στο απόγειο το 2024, με 10.675 πωλήσεις. Τώρα, η εταιρεία από το Sant’Agata Bolognese λέει πως «δεν υπάρχει ταβάνι» στα όνειρά της, με τον επικεφαλής πωλήσεων, Federico Foschini, να λέει στο Autocar πως η ιταλική φίρμα ετοιμάζει κι άλλες «ακόμα πιο τρελές» εκδόσεις.

«Τρέλα» χωρίς όριο

Η Lamborghini δηλώνει ισχυρότερη και πιο αυτόνομη από ποτέ, με τον υγιή ισολογισμό των τελευταίων ετών να δίνει αρκετό χώρο στην εταιρεία να πειραματιστεί με special εκδόσεις όπως η Huracan Sterrato. Ήδη έχει επιβεβαιωθεί μια αντίστοιχη off-road έκδοση της νέας Temerario, ενώ ο Foschini λέει πως υπάρχει χώρος και για ακόμα πιο ακραίες εκδόσεις.

Ενώ η Urus είναι η πιο ταιριαστή υποψήφια να μπει στο «καλούπι» της Sterrato, την ίδια μοίρα όπως φαίνεται θα ακολουθήσει και η Revuelto, με το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της Lamborghini να αναμένεται να φορέσει τα… ορειβατικά του και να βγει για off-road!

Ο Foschini λέει πως η ζήτηση για special projects όπως η Sterrato είναι στα ύψη, κάτι που ωθεί τη Lamborghini να διερευνήσει ιδέες πέρα ​​από τα συνηθισμένα supercars που προορίζονται για την άσφαλτο.

Πισωκίνητες εκδόσεις και θερμικοί κινητήρες

Παράλληλα, το «κάστρο» των θερμικών κινητήρων δεν αναμένεται να πέσει σύντομα, αλλά ούτε και αυτό των ακραίων πισωκίνητων εκδόσεων που τόσο αγαπούν οι φανατικοί του ταύρου. Η Lamborghini δεν έχει αποκλείσει μια πισωκίνητη έκδοση της Temerario, ενώ επιβεβαίωσε πως η δεύτερη γενιά της Urus θα διατηρήσει το υβριδικό της σύστημα το οποίο βασίζεται σε έναν θερμικό V8 κινητήρα.

Παρόμοιο αναμένεται να είναι και το μέλλον της Lanzador, ενός μοντέλου που αρχικά θα ήταν αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά τελικά μάλλον θα κυκλοφορήσει ως plug-in υβριδικό το 2029.

Η Lamborghini παραμένει πιστή στους υβριδικούς κινητήρες, κάτι που πιθανότατα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στους ολοένα και αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αφού η ιταλική φίρμα έχει αποδείξει πως μπορεί να συναρπάσει τον λαό της ακόμα κι έτσι.

Τι κρατάμε:

Η Lamborghini πετά στα… σύννεφα, σχεδιάζοντας κι άλλα off-road supercars

Εκτός από μια σκληροπυρηνική off-road έκδοση της Urus, κάτι ανάλογο φαίνεται πως σχεδιάζεται και για τη Revuelto

Η εταιρεία παραμένει πιστή στους υβριδικούς κινητήρες, αφού αυτοί δεν την εμποδίζουν να συναρπάζει το αγοραστικό κοινό

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς

Αναλυτική λίστα: Δες πού θα μπουν οι νέες κάμερες στην Αττική – Γράφουν για κόκκινο, κινητό, ταχύτητα, ζώνη και κράνος

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα