quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έρχονται νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος – Στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ

ΠΕΜΠΤΗ | 20.11.2025
AutoTypos Team
erchontai-nees-allages-ston-kok-ekkinisi-michanis-mono-me-kranos-stop-stin-odigisi-choris-alkotest-778513

Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα και αλλαγές στον ΚΟΚ για την οδική ασφάλεια, με μηχανισμό που μπλοκάρει μηχανές χωρίς κράνος και ανανεώσεις διπλώματος μέσω ΗΔΙΚΑ

Η οδική ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης, όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει υπουργοί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται συνεχώς νέα μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Ανανέωση διπλώματος μέσω ΗΔΙΚΑ

Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι η αναβάθμιση της διαδικασίας ανανέωσης διπλώματος για ηλικιωμένους μέσω της ΗΔΙΚΑ, με στόχο τη μείωση επικίνδυνων ανανεώσεων που βασίζονται σε απλές γνωματεύσεις. Η πλατφόρμα θα δίνει πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών και θα καταγράφει τις απαιτούμενες εξετάσεις. Ο γιατρός που γνωμοδοτεί θα πρέπει να αιτιολογεί την απόφασή του, δημιουργώντας πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια.

Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η προστασία των αναβατών μηχανών, με πρωτοβουλία που θεωρείται καινοτόμος ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το υπουργείο εξετάζει μηχανισμό που δεν θα επιτρέπει σε μια μηχανή να εκκινήσει αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Η τεχνολογία λειτουργεί με ειδικό αισθητήρα σε συνδυασμό με Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει δοκιμαστεί ήδη και θα μπορεί να εγκατασταθεί σε μηχανές κατασκευής από το 2000 και μετά. Το κόστος υλοποίησης υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ. Η εφαρμογή του συστήματος θα αποτρέπει επαναλαμβανόμενη οδήγηση χωρίς κράνος, αυξάνοντας σημαντικά την ασφάλεια των αναβατών.

Αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Παρόμοια φιλοσοφία ακολουθεί και η τοποθέτηση συστήματος στο ΙΧ για αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε αλκοτέστ για να εκκινήσει το όχημα. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στη Σουηδία, το Βέλγιο και στα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που χάρισε το MotoGP στο Marc Marquez κοστίζει 138.699 ευρώ στην Ελλάδα

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν

Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αλκοτέστ#Εκκίνηση μηχανής#ΚΟΚ#κράνος
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

synelifthi-apo-tin-trochaia-i-dimitra-matsouka-soreia-sovaron-paravaseon-783569

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.11.2025

Συνελήφθη από την τροχαία η Δήμητρα Ματσούκα – Σωρεία σοβαρών παραβάσεων
7-422-alkotest-se-5-meres-stin-attiki-des-posous-epiasan-kai-pos-tha-synechisoun-778688

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.11.2025

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν
ta-favori-apo-renault-kai-dacia-gia-ton-titlo-tou-evropaikou-aftokinitou-tis-chronias-2026-781742

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.11.2025

Τα φαβορί από Renault και Dacia για τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026
neo-renault-clio-proti-timi-stin-evropi-kato-apo-20-000-evro-774069

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.10.2025

Νέο Renault Clio: Πρώτη τιμή στην Ευρώπη – Κάτω από 20.000 ευρώ;
to-renaut-4-tora-egine-kai-epangelmatiko-me-choritikotita-1-045-litra-kai-375-kila-ofelimo-fortio-780023

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.10.2025

Το Renaut 4 τώρα έγινε και επαγγελματικό με χωρητικότητα 1.045 λίτρα και 375 κιλά ωφέλιμο φορτίο
thessaloniki-methysmenos-odigos-roufixe-sto-alkotest-anti-na-fysixei-kai-epitethike-stous-astynomikous-des-ti-tha-plirosei-718607

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.10.2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός ρούφηξε στο αλκοτέστ αντί να φυσήξει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς – Δες τι θα πληρώσει

Πρόσφατες Ειδήσεις