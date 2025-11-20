Έρχονται νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος – Στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ

Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα και αλλαγές στον ΚΟΚ για την οδική ασφάλεια, με μηχανισμό που μπλοκάρει μηχανές χωρίς κράνος και ανανεώσεις διπλώματος μέσω ΗΔΙΚΑ

Η οδική ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης, όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει υπουργοί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται συνεχώς νέα μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Ανανέωση διπλώματος μέσω ΗΔΙΚΑ

Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι η αναβάθμιση της διαδικασίας ανανέωσης διπλώματος για ηλικιωμένους μέσω της ΗΔΙΚΑ, με στόχο τη μείωση επικίνδυνων ανανεώσεων που βασίζονται σε απλές γνωματεύσεις. Η πλατφόρμα θα δίνει πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών και θα καταγράφει τις απαιτούμενες εξετάσεις. Ο γιατρός που γνωμοδοτεί θα πρέπει να αιτιολογεί την απόφασή του, δημιουργώντας πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια.

Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η προστασία των αναβατών μηχανών, με πρωτοβουλία που θεωρείται καινοτόμος ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το υπουργείο εξετάζει μηχανισμό που δεν θα επιτρέπει σε μια μηχανή να εκκινήσει αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Η τεχνολογία λειτουργεί με ειδικό αισθητήρα σε συνδυασμό με Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει δοκιμαστεί ήδη και θα μπορεί να εγκατασταθεί σε μηχανές κατασκευής από το 2000 και μετά. Το κόστος υλοποίησης υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ. Η εφαρμογή του συστήματος θα αποτρέπει επαναλαμβανόμενη οδήγηση χωρίς κράνος, αυξάνοντας σημαντικά την ασφάλεια των αναβατών.

Αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Παρόμοια φιλοσοφία ακολουθεί και η τοποθέτηση συστήματος στο ΙΧ για αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε αλκοτέστ για να εκκινήσει το όχημα. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στη Σουηδία, το Βέλγιο και στα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.