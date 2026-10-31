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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έρευνα για εμπρησμό μετά τη φωτιά στην έκθεση της Mercedes στη Γλυφάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 31.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Τρία αυτοκίνητα και η οροφή της αντιπροσωπείας της Mercedes-Benz υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια.

Λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ξέσπασε φωτιά στην έκθεση της Α. Ισμαήλος Α.Ε. στη Γλυφάδα, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Σωκράτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τρία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Οι φλόγες έφτασαν γρήγορα στην οροφή του κτιρίου, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στο εσωτερικό της αντιπροσωπείας.

Εκκενώθηκε η διπλανή πολυκατοικία

Στο σημείο έφτασαν αρχικά 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα διαμερίσματά τους. Στη διάρκεια της νύχτας έφτασαν ενισχύσεις και, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 29 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να περιοριστούν οι φλόγες.

Η έκρηξη πριν από τη φωτιά και η έρευνα για εμπρησμό

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά ακούστηκε έκρηξη. Στην αυτοψία που ακολούθησε, οι αρχές βρήκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια και εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

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Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται οι καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας της αντιπροσωπείας και των γειτονικών επιχειρήσεων, με έμφαση στις κινήσεις έξω από την έκθεση τα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν είχε ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Tags
#Mercedes
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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