Έρευνα: Σε ποια χώρα κλέβουν 19 αυτοκίνητα την ώρα; – Τί συμβαίνει στην Ελλάδα;

Νέα έρευνα δείχνει ότι η Γαλλία έχει τις περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με ένα όχημα κάθε 3 ώρες.

Γαλλία πρώτη σε κλοπές αυτοκινήτων με 19 οχήματα ανά ώρα.

Ελλάδα δεύτερη , με 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους (63 την ημέρα).

Ιταλία τρίτη , με 15 οχήματα ανά ώρα.

Συνολικά αναλύθηκαν στοιχεία από 32 χώρες (2015–2022).

Οργανωμένα κυκλώματα και τουριστικές περιοχές αυξάνουν τον κίνδυνο.

Γαλλία στην κορυφή – 19 κλοπές αυτοκινήτων την ώρα

Σύμφωνα με νέα έρευνα της ασφαλιστικής Zego, η Γαλλία καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά κλοπών στην Ευρώπη, με 248 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε 451 οχήματα την ημέρα, δηλαδή 19 αυτοκίνητα ανά ώρα.

Η μεγάλη ποικιλία μεθόδων κλοπής –από οργανωμένες συμμορίες έως ευκαιριακά περιστατικά– εξηγεί το υψηλό ποσοστό.

Ελλάδα: δεύτερη στη λίστα

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους και περίπου 63 οχήματα την ημέρα. Στατιστικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε 3 ώρες κλέβεται ένα αυτοκίνητο στη χώρα μας.

Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι μεγάλες πόλεις και οι τουριστικές περιοχές, όπου η αυξημένη ζήτηση για ανταλλακτικά και η κινητικότητα τουριστών κάνουν τα οχήματα πιο ελκυστικά στους κλέφτες.

Ιταλία και υπόλοιπη Ευρώπη

Η Ιταλία καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 227 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους και συνολικά 369 οχήματα την ημέρα – περίπου 15 ανά ώρα.

Ακολουθούν η Σουηδία (206), το Λουξεμβούργο (162), οι Κάτω Χώρες (156), το Ηνωμένο Βασίλειο (142) και η Βέλγιο (116). Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ελβετία και η Φινλανδία (108).

Γιατί αυξάνονται οι κλοπές

Η μελέτη επισημαίνει ότι οι κλοπές οχημάτων δεν αφορούν μόνο μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συχνά αποτελούν προϊόν οργανωμένου εγκλήματος. Τα κλεμμένα αυτοκίνητα μεταφέρονται σε άλλες χώρες, αποσυναρμολογούνται για ανταλλακτικά ή «βαπτίζονται» με πλαστά έγγραφα.

Το άνοιγμα των συνόρων στην Ε.Ε. διευκολύνει τη διακίνηση, καθιστώντας απαραίτητη τη διασυνοριακή συνεργασία μέσω Interpol και Europol.

Προληπτικά μέτρα για οδηγούς και ταξιδιώτες

Οι ειδικοί προτείνουν πρακτικά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος:

Στάθμευση σε φυλασσόμενους ή φωτισμένους χώρους.

Συστήματα αντικλεπτικής προστασίας (π.χ. μπάρες τιμονιού, immobilizer).

Καμία αξία σε κοινή θέα μέσα στο αυτοκίνητο.

Προσοχή με τα keyless συστήματα , που είναι ευάλωτα σε relay attacks.

Πλήρης ασφάλιση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων πριν από ταξίδι στο εξωτερικό.

Τι κρατάμε;

Γαλλία πρώτη σε κλοπές με 19 αυτοκίνητα ανά ώρα.

Η Ελλάδα δεύτερη με περίπου 63 κλοπές την ημέρα.

Οι τουριστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες.

Οι κλοπές συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα και διεθνή κυκλώματα.

Απλά προληπτικά μέτρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

