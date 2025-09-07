Σοκαριστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: τροχαία δυστυχήματα πρώτη αιτία θανάτου νέων 5–29 ετών, χαμηλή χρήση ζώνη ασφαλείας και κράνους. Τι ζητά το Ι.Ο.ΑΣ.

Τα τροχαία παραμένουν η βασική αιτία θανάτου για παιδιά και νέους 5–29 ετών στη χώρα μας.

Μόλις το 54% φορά ζώνη , ενώ στα πίσω καθίσματα το ποσοστό πέφτει στο 21%.

Χρήση κράνους: 75% για οδηγούς δικύκλων, αλλά μόλις 46% για συνεπιβάτες.

13% των οδηγών χρησιμοποιούν κινητό κατά την οδήγηση, κυρίως όταν ταξιδεύουν μόνοι.

Η Ελλάδα έχει την πρωτιά στην Ε.Ε. σε θανάτους μοτοσικλετιστών .

Το Ι.Ο.ΑΣ. ζητά εθνικό σχέδιο δράσης, τεχνολογία και συνεργασίες.

Τα τροχαία ως μάστιγα για τη νέα γενιά

Παρά τη βελτίωση των υποδομών και τις συνεχείς καμπάνιες ευαισθητοποίησης, τα τροχαία εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους 5 έως 29 ετών στην Ελλάδα. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά: μόλις 1 στους 2 οδηγούς και επιβάτες φορά ζώνη, ενώ στα πίσω καθίσματα το ποσοστό πέφτει δραματικά στο 21%.

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη για τα δίκυκλα. Ναι μεν το 75% των οδηγών φορά κράνος, αλλά στους συνεπιβάτες το ποσοστό μειώνεται στο 46%, αφήνοντας εκτεθειμένο σχεδόν τον έναν στους δύο.

Η μελέτη FIA – Ι.Ο.ΑΣ.

Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στο πλαίσιο του προγράμματος Driving Change.

Η έρευνα βασίστηκε σε καταγραφή άνω των 16.000 οχημάτων και ανέδειξε τις καθημερινές συνήθειες οδηγών και επιβατών. Ενδεικτικό είναι ότι το 13% των οδηγών χρησιμοποιεί κινητό κατά την οδήγηση – μια συνήθεια που εμφανίζει ανοδική τάση και παρατηρείται πιο έντονα όταν ο οδηγός είναι μόνος.

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια σε θανάτους μοτοσικλετιστών

Η χώρα μας κατέχει μια θλιβερή πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τους περισσότερους θανάτους μοτοσικλετιστών. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται χαμένες ζωές, οικογένειες που πενθούν και μια κοινωνία που εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ τίμημα στην άσφαλτο.

Η τοποθέτηση του Ι.Ο.ΑΣ.

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, τόνισε ότι απαιτείται:

Εθνικό σχέδιο δράσης με ενισχυμένους ελέγχους και χρήση τεχνολογίας.

Συνεργασίες με τοπικές αρχές, δήμους, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συστηματική παρακολούθηση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να εξάγονται ουσιαστικά συμπεράσματα και να σχεδιάζονται στοχευμένες πολιτικές.

Τι κρατάμε;

Τα τροχαία είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου νέων στην Ελλάδα .

Η χρήση ζώνης και κράνους παραμένει ανεπαρκής , ειδικά για τους συνεπιβάτες.

Η απόσπαση προσοχής από κινητά μεγαλώνει τον κίνδυνο.

Η Ελλάδα έχει την πρωτιά στην Ε.Ε. σε θανάτους μοτοσικλετιστών .

Το Ι.Ο.ΑΣ. καλεί σε συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης με τεχνολογία, ελέγχους και συνεργασίες.

