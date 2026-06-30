Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λέει πως 1 στα 4 πρατήρια κλέβει στην αντλία

Κι όμως, η είδηση πως 1 στα 4 πρατήρια στην Ελλάδα κλέβουν είναι ευχάριστη, αφού προηγουμένως έκλεβε… το 1 στα 3

Θετικά, αλλά όχι αρκετά, είναι τα νέα από την αγορά καυσίμων. Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια συνεχούς επιδείνωσης, η παραβατικότητα στα πρατήρια καυσίμων της Αττικής εμφανίζει αισθητή υποχώρηση. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει σημαντικό, καθώς σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις στις παραδόσεις καυσίμου, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινδυνεύουν να βάζουν λιγότερα λίτρα από αυτά που πληρώνουν.

Τα στοιχεία προέρχονται από νέα έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2026 σε πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Μείωση της παραβατικότητας στο 23,1%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το ποσοστό παραβατικότητας στην Αττική μειώθηκε στο 23,1%, έναντι 33,1% που είχε καταγραφεί το 2025. Με απλά λόγια, από περίπου 1 στα 3 πρατήρια που εμφάνιζαν προβλήματα, πλέον το ποσοστό έχει περιοριστεί σε περίπου 1 στα 4. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η κατάσταση απέχει ακόμη από το να θεωρηθεί ικανοποιητική.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση φαίνεται πως έπαιξε η εφαρμογή του αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης, η πρόβλεψη για διετή σφράγιση των πρατηρίων που εντοπίζονται να παρανομούν λειτούργησε αποτρεπτικά, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για όσους επιλέγουν να παραβιάζουν τη νομοθεσία. Παράλληλα, σημείωσε ότι την προηγούμενη περίοδο η παραβατικότητα είχε ενισχυθεί και εξαιτίας του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Ελέγχθηκαν 200 πρατήρια

Εκτός από τη μείωση του αριθμού των παραβατικών πρατηρίων, βελτιωμένη είναι και η εικόνα στις ίδιες τις αποκλίσεις. Οι ελλειμματικές παραδόσεις περιορίστηκαν στο 10,8%, όταν το 2025 έφταναν το 28,5%, ενώ και η μεγαλύτερη απόκλιση μειώθηκε από το 18,2% σε περίπου 15%. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με «τυφλή» διαδικασία, χρησιμοποιώντας ειδικά εξοπλισμένο όχημα, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Συνολικά ελέγχθηκαν 200 πρατήρια, εκ των οποίων τα 130 βρίσκονταν στην Αττική και τα υπόλοιπα 70 στη Θεσσαλονίκη.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα αφορά τη σχέση μεταξύ τιμής και αξιοπιστίας. Στην Αττική, τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές αποδείχθηκαν και τα πιο αξιόπιστα ως προς τις παραδόσεις καυσίμου, ανατρέποντας την αντίληψη ότι το φθηνότερο καύσιμο συνοδεύεται απαραίτητα από μεγαλύτερο κίνδυνο παραβατικότητας.

Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, η εικόνα ήταν διαφορετική. Εκεί το πρατήριο με τη χαμηλότερη τιμή εμφάνισε ελλειμματικές παραδόσεις, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας σταθερός κανόνας για το σύνολο της αγοράς. Γενικότερα, η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται καλύτερη σε σχέση με την Αττική, καθώς οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν στο 18,6%. Ωστόσο, οι σοβαρότερες παραβάσεις ήταν εντονότερες, με τη μέγιστη απόκλιση να φτάνει το 14%.

Την ίδια στιγμή, καθυστερεί η πλήρης εφαρμογή του αναβαθμισμένου συστήματος εισροών-εκροών. Για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη η σχετική προθεσμία μετατέθηκε έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ για την υπόλοιπη χώρα έως το τέλος του έτους, λόγω των απαραίτητων τεχνικών αναβαθμίσεων και της διαδικασίας πιστοποίησης.

Προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Παρότι προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για όλα τα πρατήρια στα οποία συμμετέχει ο ίδιος επιχειρηματίας, στην πράξη το μέτρο δεν εφαρμόζεται πάντοτε, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις παρεμβαίνουν δικαστικές αποφάσεις.

Οι έλεγχοι πρέπει να συνεχιστούν

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναγνώρισε ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, τόνισε όμως πως η παραβατικότητα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έξαρση της περιόδου 2023-2025. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι στοχευμένοι έλεγχοι.

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι σαφές: οι αυστηρότερες κυρώσεις φαίνεται πως αρχίζουν να αποδίδουν, όμως το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Με σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια της Αττικής να εξακολουθεί να εμφανίζει αποκλίσεις στις παραδόσεις καυσίμου, η μάχη κατά της παραβατικότητας μόνο λήξασα δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Πηγή: EleftherosTypos.gr