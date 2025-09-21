Έσπασαν τα κοντέρ: Το BYD Yangwang U9 Xtreme είναι το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο*

Η BYD προκαλεί τη Bugatti αλλά υπάρχουν αρκετοί… αστερίσκοι, τουλάχιστον μέχρι που να επιβεβαιωθεί επίσημα το ρεκόρ από κάποιο φορέα

496.22 χλμ./ώρα είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακή ταχύτητα και σύμφωνα με την BYD, το Yangwang U9 Xtreme, κατάφερε να τα πιάσει, στην πίστα δοκιμών ATP (Automotive Testing Papenburg) στη Γερμανία. Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο, η κατάρριψη ενός άλλου ρεκόρ, αυτού του ταχύτερου ηλεκτροκίνητου αυτοκίνητου στον κόσμο, με το YANGWANG U9 Track Edition, να φτάνει τα 472,41 χλμ./ώρα

Διαβάστε επίσης: Το BYD που έγινε το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο – Έπιασε τα 472 km/h (video)

Ο τίτλος όμως του «ταχύτερου αυτοκίνητου παραγωγής στον κόσμο», έχει πολύ μεγαλύερτη βαρύτητα και η είδηση ότι ένα κινεζικό ηλεκτρικό hypercar άγγιξε τα 496,22 χλμ./ώρα έκανε τον γύρο του κόσμου προκαλώντας ενθουσιασμό, αλλά και αμφιβολίες.

Η BYD υποστηρίζει ότι η επίδοση του Yangwang U9 Xtreme, επιτεύχθηκε στη Γερμανία, σε ειδική πίστα δοκιμών, με το αυτοκίνητο να διαθέτει τετρακινητήριο ηλεκτρικό σύστημα που αποδίδει πάνω από 3.000 ίππους. Η τεχνολογία της μπαταρίας υψηλής τάσης και οι ειδικές ρυθμίσεις ανάρτησης εξηγούν πώς το αυτοκίνητο μπορεί να παραμένει σταθερό σε τέτοιες ταχύτητες. Ωστόσο, πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες, εκείνο που λείπει είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που θα πιστοποιούσε επίσημα το ρεκόρ.

Κι εδώ αρχίζει ο σκεπτικισμός. Για να αναγνωριστεί μια μέγιστη ταχύτητα ως παγκόσμιο ρεκόρ, απαιτείται μέτρηση σε δύο κατευθύνσεις με τον μέσο όρο να αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό διασφαλίζει ότι ο άνεμος ή η κλίση της διαδρομής δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι οργανισμοί όπως η FIA ή οι Guinness World Records ζητούν ανεξάρτητους παρατηρητές και εξοπλισμό πιστοποιημένων μετρήσεων. Στην περίπτωση της BYD, προς το παρόν έχουμε μόνο την ανακοίνωση της εταιρείας – καμία εξωτερική επικύρωση.

Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και η Bugatti με το Chiron Super Sport 300+ πριν από μερικά χρόνια μίλησε για 490 χλμ./ώρα, αλλά και εκεί η μέτρηση ήταν μονοκατευθυντική και δεν καταχωρήθηκε ποτέ στα επίσημα βιβλία, ωστόσο υπήρξε τουλάχιστον η επικύρωση από τον γερμανικό οργανισμό TÜV.

Στον αντίλογο βέβαια, ένας πλασματικός ισχυρισμός και μια ψεύτική δήλωση, μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη φήμη και την αξιοπιστία ενός κατασκευαστή: με απλά λόγια, θα σε κατασπαράξει και θα σε «τελειώσει» ο ανταγωνισμός. Πόσο μάλλον όταν στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για μια από τις «συνηθισμένες κόντρες» μεταξύ ιστορικών εταιρείων αλλά για για μια κινεζική εταιρεία που τα βάζει με την κατασκευάστρια που θεωρείται ότι ειναι η κορυφαία έκφανση της ευρωπαϊκης αυτοκινητοβιομηχανίας. Ναι, η Bugatti είναι αυτή.

Μέχρι να υπάρξει μια νέα «επίσημη» καταγραφή υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων οργανισμών, τα 496,22 χλμ./ώρα του Yangwang U9 Xtreme θα μένουν στη σφαίρα των εντυπωσιακών ισχυρισμών μεγάλου ρίσκου. Αρκούν όμως, για τους λόγους που εξηγήθηκαν πιο πάνω, ώστε να δείξουν πως η Κίνα όχι μόνο παίζει στο γήπεδο των ευρωπαϊκών hypercars, αλλά απειλεί πλέον να αλλάξει και τους κανόνες του παιχνιδιού.

