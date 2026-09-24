Έσπασε ρεκόρ: Το ηλεκτρικό Audi που έκανε 1.338 km με μία φόρτιση

Ένα Audi A6 Sportback e-tron performance διένυσε 1.338 km με μία φόρτιση, κατακτώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness.

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αν η απόλυτη προτεραιότητα είναι η οικονομία ενέργειας; Η απάντηση που έδωσε ο Miko Marczyk πίσω από το τιμόνι ενός Audi A6 Sportback e-tron performance είναι 1.338 km με μία και μοναδική φόρτιση.

Ο Πολωνός οδηγός αγώνων και πρωταθλητής Ευρώπης Ράλι του 2025 κατάφερε να καταρρίψει το Guinness World Record για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει αυτοκίνητο παραγωγής με μία φόρτιση, ξεπερνώντας κατά 133 km το προηγούμενο ρεκόρ των 1.205 km που είχε σημειωθεί με Lucid Air Grand Touring.

Και αν το όνομα του Marczyk σας θυμίζει κάτι, υπάρχει καλός λόγος. Είναι ο ίδιος οδηγός που το 2025 είχε κάνει 2.831 km με ένα ρεζερβουάρ diesel πίσω από το τιμόνι μιας Skoda Superb, σημειώνοντας και τότε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness.

1.338 km με μια μπαταρία 94,9 kWh

Για τη νέα προσπάθεια χρησιμοποιήθηκε ένα Audi A6 Sportback e-tron performance παραγωγής, με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 94,9 kWh. Το αυτοκίνητο αποδίδει 367 PS, επιταχύνει από 0-100 km/h σε 5,4 δευτερόλεπτα και στην τελευταία του προδιαγραφή προσφέρει επίσημη αυτονομία έως 777 km WLTP.

Στην πράξη, όμως, το αυτοκίνητο της δοκιμασίας συνέχισε για άλλα 561 km πέρα από την επίσημη μέγιστη αυτονομία WLTP, φτάνοντας συνολικά τα 1.338 km. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ένας οδηγός μπορεί να περιμένει αντίστοιχη αυτονομία στην καθημερινότητά του. Η συγκεκριμένη προσπάθεια ήταν μια ακραία δοκιμή hypermiling, σχεδιασμένη εξαρχής με αποκλειστικό στόχο τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αποδοτικότητα ενός σύγχρονου EV όταν κάθε παράμετρος της οδήγησης προσαρμοστεί σε αυτόν τον σκοπό.

Μόλις 7,09 kWh/100 km

Το πιο εντυπωσιακό νούμερο ίσως δεν είναι καν η τελική απόσταση. Το Audi ολοκλήρωσε τη διαδρομή με μέση κατανάλωση μόλις 7,09 kWh/100 km.

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση του A6 Sportback e-tron performance βρίσκεται μεταξύ 13,6 και 15,8 kWh/100 km, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη προσπάθεια το αυτοκίνητο κατανάλωσε περίπου τη μισή ενέργεια από αυτή που προβλέπει ο κανονικός κύκλος WLTP.

Τα μαθηματικά μάλιστα ταιριάζουν σχεδόν απόλυτα. Με 7,09 kWh/100 km για 1.338 km, η συνολική ενέργεια που απαιτείται βρίσκεται ουσιαστικά πάνω στην καθαρή χωρητικότητα των 94,9 kWh της μπαταρίας.

Από το Zakopane στη Βαλτική και πάλι πίσω

Η προσπάθεια ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου στις 01:55 από το Zakopane, στους πρόποδες των Τάτρα στην Πολωνία. Από εκεί ο Marczyk κατευθύνθηκε προς την Κρακοβία και συνέχισε ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την κοιλάδα του ποταμού Βιστούλα. Η διαδρομή πέρασε από Sandomierz, Puławy, Βαρσοβία, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz και την περιοχή του Tricity, μέχρι να φτάσει στο Hel, στη Βαλτική Θάλασσα.

Στη συνέχεια γύρισε και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Το A6 e-tron σταμάτησε τελικά ανάμεσα στο Toruń και το Ciechocinek, έχοντας συμπληρώσει ακριβώς 1.338 km χωρίς ενδιάμεση φόρτιση.

Περισσότερες από 45 ώρες στον δρόμο

Η άλλη πλευρά του ρεκόρ δείχνει γιατί τα 1.338 km δεν πρέπει να συγχέονται με την αυτονομία που θα μπορούσε να πετύχει κάποιος σε ένα κανονικό ταξίδι. Η προσπάθεια διήρκεσε περισσότερες από 45 ώρες, με την ταχύτητα να διατηρείται πολύ χαμηλά ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ενεργειακές απώλειες.

Η μέση ταχύτητα για ολόκληρη τη διαδικασία βρέθηκε περίπου στα 30 km/h, ενώ η διαδρομή πραγματοποιήθηκε σε κανονικούς, ανοιχτούς δρόμους και περιλάμβανε ακόμη και τμήματα με κίνηση σε ώρες αιχμής. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία ήταν περίπου 15 βαθμοί Κελσίου, ενώ στο πιο κρύο σημείο της προσπάθειας έπεσε στους 7 βαθμούς.

Άρα, δεν πρόκειται για ένδειξη ότι το A6 e-tron μπορεί να κάνει 1.300 km σε αυτοκινητόδρομο με 120-130 km/h. Πρόκειται για ένα ρεκόρ μέγιστης ενεργειακής αποδοτικότητας, κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης.

Το μυστικό του Audi βρίσκεται και στον αέρα

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του A6 Sportback e-tron είναι η αεροδυναμική του. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις Cd 0,21, είναι το πιο αεροδυναμικό αυτοκίνητο που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η Audi. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι στις υψηλότερες ταχύτητες η αντίσταση του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κατανάλωσης, φτάνοντας να ευθύνεται για περίπου το 40% των ενεργειακών απωλειών στον κύκλο WLTP.

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα PPE (Premium Platform Electric) και διαθέτει αρχιτεκτονική 800 V, ενώ η μπαταρία έχει συνολική χωρητικότητα 100 kWh και ωφέλιμη 94,9 kWh. Σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα παίζει και η ανάκτηση ενέργειας. Σύμφωνα με την Audi, το σύστημα μπορεί να αναλάβει μέσω regenerative braking περίπου το 95% των καθημερινών επιβραδύνσεων, με μέγιστη ισχύ ανάκτησης έως 220 kW.

Ο ίδιος οδηγός είχε κάνει 2.831 km με μία Skoda

Το ενδιαφέρον της ιστορίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν γυρίσουμε έναν χρόνο πίσω. Ο Miko Marczyk είναι ο οδηγός που τον Μάρτιο του 2025 είχε καταφέρει να διανύσει 2.831 km με ένα μόνο γέμισμα σε Skoda Superb τέταρτης γενιάς.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε πραγματοποιηθεί με ένα Superb 2.0 TDI, με τη μέση κατανάλωση να πέφτει στα μόλις 2,6 lt/100 km. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε από την Πολωνία, έφτασε μέχρι το Παρίσι και επέστρεψε μέσω Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας, προτού αδειάσει το ρεζερβουάρ. Το Guinness World Records αναγνωρίζει επίσημα το αποτέλεσμα των 2.831 km ως ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης με ένα ρεζερβουάρ καυσίμου.

Αυτή τη φορά, αντί για ένα εξαιρετικά οικονομικό diesel, ο Marczyk επιχείρησε να εφαρμόσει την ίδια λογική ακραίου ecodriving σε ένα ηλεκτρικό premium μοντέλο. Και το αποτέλεσμα ήταν ένα δεύτερο Guinness World Record.

Από τα 1.205 στα 1.338 km

Το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής ήταν 1.205 km και είχε σημειωθεί με Lucid Air Grand Touring από τους Umit Sabanci, Kenneth Schofield και Fergal McGrath. Το Audi ανέβασε τον πήχη κατά 133 km, φτάνοντας στα 1.338 km. Το ρεκόρ επικυρώθηκε από επίσημη κριτή του Guinness World Records.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι να θεωρήσουμε τα 1.338 km ως ένα νέο «πραγματικό range» για το A6 e-tron. Η επίδοση δείχνει κάτι διαφορετικό. Πόσο χαμηλά μπορούν να πέσουν οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός μεγάλου και ισχυρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου όταν η αεροδυναμική, η αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος, η ανάκτηση ενέργειας και κυρίως ο τρόπος οδήγησης δουλέψουν αποκλειστικά προς έναν στόχο.

Και στην προκειμένη περίπτωση, το αποτέλεσμα ήταν 7,09 kWh/100 km και 1.338 km χωρίς να συνδεθεί ούτε μία φορά σε φορτιστή.

Τι κρατάμε;