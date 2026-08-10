Έτρεχε με το Tesla στον αυτόματο και τον γράψανε – «Δεν οδηγούσα εγώ» είπε στους αστυνομικούς

Την τέλεια δικαιολογία νόμιζε πως είχε ένας οδηγός Tesla, αφού η αστυνομία δεν μπορεί να κόψει κλήση στον αυτόματο πιλότο – Κι όμως…

Τον μπελά του βρήκε ένας οδηγός Tesla στο Κολοράντο, αφού η δικαιολογία που είχε έτοιμη δεν ήταν αρκετή για να πείσει τον αστυνομικό να μην του κόψει κλήση για υπερβολική ταχύτητα. Ο εν λόγω οδηγός πήγαινε με 64 mph (περίπου 103 km/h) σε δρόμο με ανώτατο όριο τα 45 mph (περίπου 72 km/h) έχοντας ενεργοποιήσει τον αυτόματο πιλότο.

Όταν τον σταμάτησαν, ο οδηγός ισχυρίστηκε πως δεν έφταιγε αυτός αφού… δεν οδηγούσε αυτός, με τον αστυνομικό να μη «μασάει» και να τον επαναφέρει γρήγορα στην πραγματικότητα.

«Το Autopilot οδηγούσε»

Ο οδηγός κινούνταν με περίπου 30 km/h πάνω από το όριο και υποστήριξε ότι υπεύθυνο για την παράβαση ήταν το σύστημα αυτόματου πιλότου, Autopilot, της Tesla. Όταν ο αστυνομικός τον πλησίασε, ο οδηγός δεν αρνήθηκε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με αυτή την ταχύτητα. Υποστήριξε, όμως, ότι δεν ήταν ο ίδιος αυτός που οδηγούσε.

Σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα του αστυνομικού, ο οδηγός εξήγησε ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν σε λειτουργία υποβοηθούμενης οδήγησης.

«Δεν οδηγούσα εγώ. Είναι υποβοηθούμενη οδήγηση. Autopilot, κύριε», είπε στον αστυνομικό.

Η απάντηση που έλαβε ήταν ξεκάθαρη. Ο αστυνομικός του ζήτησε επανειλημμένα την άδεια οδήγησης και του υπενθύμισε ότι, ανεξάρτητα από το αν ο αυτόματος πιλότος της Tesla έχει αναλάβει το τιμόνι, την επιτάχυνση και τα φρένα, την ευθύνη για το όχημα εξακολουθεί να την έχει ο άνθρωπος που βρίσκεται στη θέση του οδηγού.

«Μπορείς να κατηγορείς το αυτοκίνητο όσο θέλεις. Εσύ έχεις τον έλεγχο», του είπε χαρακτηριστικά.

Το Autopilot δεν είναι αυτόνομη οδήγηση

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σύγχυση που μπορεί να προκαλεί η ονομασία και η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης. O αυτόματος πιλότος της Tesla είναι σύστημα υποβοήθησης επιπέδου 2, όπως και το Full Self-Driving (Supervised). Μπορεί να αναλάβει λειτουργίες όπως η διατήρηση του οχήματος στη λωρίδα και η προσαρμογή της ταχύτητας μέσω του ενεργού cruise control, όμως απαιτείται συνεχώς ένας αδειοδοτημένος και προσεκτικός οδηγός, έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή.

Με άλλα λόγια, η ενεργοποίηση του Autopilot δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο κινείται το αυτοκίνητο.

«Πώς θα αποδείξει ο δικαστής ότι οδηγούσα;»

Ο οδηγός, ωστόσο, επέμεινε στη αρχική θέση του. Υποστήριξε ότι απλώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ αυτό κινούνταν αυτόνομα και ρώτησε τον αστυνομικό πώς θα μπορούσε ένας δικαστής να αποδείξει ότι ο ίδιος οδηγούσε. Η απάντηση ήταν και πάλι λακωνική: «Εσύ οδηγούσες».

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, στον οδηγό «κόπηκε» τελικά κλήση για υπερβολική ταχύτητα. Παράλληλα, ο οδηγός ζήτησε να μιλήσει με τον ανώτερό του, ενώ κατηγόρησε τον αστυνομικό για αγενή συμπεριφορά, όλα αυτά ενώ καθόταν στη θέση του οδηγού.

Λίγο παράδοξο θα έλεγε κανείς…

Πηγή: Carscoops.com