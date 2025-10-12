Έτσι θα είναι η νέα BMW X5 και θα έχει υβριδικούς κινητήρες και REEV έκδοση

Τα ηλεκτρικά μοντέλα με τεχνολογία «range extender», μέχρι πρότινος, έμοιαζαν να ανήκουν στα βιβλία της αυτοκινητικής ιστορίας. Αλλά η BMW, μετά το πρωτοποριακό για την εποχή του i3, θέλει να τα επαναφέρει στο προσκήνιο, αρχής γενομένης από την επόμενη γενιά της X5.

Εικονογράφηση: Marcelo Poblete

Υπήρξε μια στιγμή, στις αρχές της δεκαετίας του 2010, που η εξέλιξη της τεχνολογίας φάνταζε πραγματικά ως η λύση ενός γόρδιου δεσμού. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση ενός θερμικού κινητήρα στον ρόλο της γεννήτριας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έμοιαζε μια απλή αλλά ευφυής ιδέα στον μακρύ δρόμο προς την ενεργειακή μετάβαση. Μάλιστα, η παρουσίαση και εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας «σόκαρε» την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, ακολουθώντας χρονικά την ταυτόχρονη χρεοκοπία των General Motors και Chrysler. Έτσι (σχεδόν) μάθαμε να χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία REX (range extender), ενώ σήμερα προτιμάται ο όρος EREV, ακρωνύμιο του «Extended Range Electric Vehicle», δηλαδή ηλεκτρικά αυτοκίνητα με προστιθέμενη αυτονομία. Το πρώτο από αυτά τα μοντέλα έκανε την εμφάνισή του το 2013 και ήταν το BMW i3.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αυτή η τεχνολογία-γέφυρα ήταν μια έξυπνη και αποτελεσματική απάντηση στη μειωμένη ενεργειακή πυκνότητα και στη μικρή αυτονομία των τότε μπαταριών. Η BMW, ένας από τους κύριους υποστηρικτές της, τη χρησιμοποίησε σε ένα από τα πιο πρωτοποριακά της μοντέλα, για να την αφήσει σύντομα στο περιθώριο. Όμως η αβεβαιότητα της πορείας προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κινεζική αγορά οδήγησαν τους μηχανικούς να την ξανασκεφτούν. Πράγματι, αναφορικά με τα EREV η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί, εδώ και χρόνια, την πιο σημαντική για τη βαυαρική φίρμα. Αυτήν τη φορά για χρήση σε ένα από τα μοντέλα με μεγάλη παγκόσμια απήχηση, την X5, που το 2026 θα μπει στην 5η γενιά. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η BMW έχει ήδη ξεκινήσει τον τεχνικό σχεδιασμό ενός νέου συστήματος κίνησης με range extender. Είναι κάτι που κάνει σε συνεργασία με τη ZF, τον ιστορικό προμηθευτή κιβωτίων, που εξακολουθεί να εξοπλίζει μεγάλο μέρος της γκάμας με το οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο με μετατροπέα ροπής. Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία, συνδεδεμένη με την πρόθεση της BMW να επαναφέρει την τεχνολογία EREV σε διάφορα μοντέλα και να την προσφέρει σε αγορές όπου το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο τυγχάνει περιορισμένης αποδοχής. Είτε λόγω αδύναμου δικτύου φόρτισης είτε απλώς λόγω προτιμήσεων του κοινού (όπως στην περίπτωση της Κίνας), ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RANGE EXTENDER

Μετά την X5, τα βασικά υποψήφια μοντέλα για να (ξανα)υιοθετήσουν το σύστημα του range extender θα μπορούσαν να ανήκουν στην γκάμα των SUV που βασίζονται στην πλατφόρμα CLAR. Ξεκινώντας από την X7, που θα περάσει στη νέα γενιά προς τα τέλη του 2026 και την τρέχουσα X3. Κυκλοφορώντας στην αγορά εδώ και λιγότερο από έναν χρόνο, η τελευταία θα μπορούσε να αποκτήσει έκδοση EREV παράλληλα με το facelift, πιθανότατα κάπου ανάμεσα στο 2027-2028. Η εξέλιξη της τεχνολογίας range extender διαφέρει από αυτήν που έκανε την εμφάνισή της πριν από 12 χρόνια. Πλέον μπορεί να προσφέρει αυτονομία που θα κάνει αυτά τα εντυπωσιακά μοντέλα να μοιάζουν αρκετά με τα σημερινά plug-in υβριδικά. Στην περίπτωση της X5, η έκδοση EREV αναμένεται να προσφέρει συνολική αυτονομία κοντά στα 1.000 χλμ. Προς το παρόν βέβαια, πρόκειται για φήμες, που θα παραμείνουν τέτοιες έως ότου υπάρξει η επίσημη επιβεβαίωση. Άλλωστε, περίπου έναν χρόνο πριν ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, ο Oliver Zipse, είχε δείξει επιφυλακτικότητα στο θέμα αναφέροντας: «Υπάρχει ένα όριο στη χρηματοοικονομική λογική να έχεις μεγάλη μπαταρία και θερμικό κινητήρα στο ίδιο μοντέλο».

ΜΕ «NEUE KLASSE» ΣΤΙΛ

Αφήνοντας για λίγο τις τεχνικές λεπτομέρειες, αξίζει να αναφέρουμε ότι η X5, παρότι θα διατηρήσει την ίδια αρχιτεκτονική, θα αλλάξει ριζικά σε ό,τι αφορά τη σχεδίασή της. Η στροφή στο design θα ακολουθήσει τη γραμμή των ηλεκτρικών μοντέλων που θα βασιστούν στην πλατφόρμα Neue Klasse, η οποία βρίσκεται ήδη κοντά μας με την παρουσίαση της νέας iX3. Αναμένουμε, λοιπόν, ένα μοντέλο με ελαφρώς μεγαλύτερες διαστάσεις (με το μεταξόνιο να φτάνει πιθανώς τα τρία μέτρα και το μήκος να πλησιάζει τα πέντε, έναντι των σημερινών 4,92 μ.), αλλά και νέα σχεδιαστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, εξωτερικά, αναμένεται να υιοθετηθεί η στενή και μακρόστενη εκδοχή της χαρακτηριστικής μάσκας με τα διπλά νεφρά. Εσωτερικά, οι πιθανολογούμενες αλλαγές εντοπίζονται στη νέα διάταξη του Panoramic Vision, με την πολυγωνική κεντρική οθόνη infotainment και τη μεγάλη ενιαία λωρίδα ενδείξεων στη βάση του παρμπρίζ. Παρά τις επιρροές από τον κόσμο των ηλεκτρικών (ή καλύτερα, των εξηλεκτρισμένων, αφού τα EREV είναι στην ουσία plug-in υβριδικά, όχι αμιγώς ηλεκτρικά) μοντέλων, η X5 πιθανότατα θα διατηρήσει μια γκάμα κινητήρων παρόμοια με τη σημερινή. Η προσφορά, με τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά αγορά, αναμένεται να περιλαμβάνει τους υπάρχοντες τετρακύλινδρους, εξακύλινδρους και οκτακύλινδρους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Όλοι τους εκσυγχρονισμένοι σε μεγάλο βαθμό με νέο σύστημα mild hybrid, πλαισιωμένοι με τις κλασικές plug-in υβριδικές εκδόσεις, με ηλεκτρική αυτονομία πλέον άνω των 100 χλμ.

RANGE EXTENDER Η μεγάλη καινοτομία της επόμενης X5 θα πρέπει να είναι η έκδοση EREV. Αλλά οι παραδοσιακοί κινητήρες παραμένουν. ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ NEUE KLASSE Όλες οι εκδόσεις με θερμικά μοτέρ της μελλοντικής BMW Χ5 θα έχουν παρόμοιο στιλ με τις αμιγώς ηλεκτρικές που θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Neue Klasse. PANORAMIC VISION Στην καμπίνα θα υιοθετηθεί η λύση του Panoramic Vision που παρουσιάστηκε στην iX3.

Το αρχέτυπου του σπορ SUV.

Η BMW X5 προηγήθηκε κατά μερικά χρόνια της Mercedes-Benz ML, αναδεικνύοντας με δυναμικό τρόπο την έννοια του premium SUV, εγκαινιάζοντας μια κατηγορία που παραμένει ακόμα ενεργή.

1999 – ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ

Δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά της Land Rover από την BMW και εκμεταλλεύτηκε την τεχνογνωσία της βρετανικής εταιρείας.

2006 – ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ

Η X5 (Ε70) αποχαιρετά τη χειροκίνητη μετάδοση, καθώς διέθετε αποκλειστικά αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

2013 – ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ

To 2015, δίπλα στις συμβατικές εκδόσεις, εμφανίζεται και η plug-in υβριδική.

2018 – ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΑ

Το τρέχον μοντέλο σηματοδοτεί τη μετάβαση στην πλατφόρμα CLAR.

