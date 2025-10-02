Έτσι θα πάρεις το μοντέρνο B-SUV της Kia με μόλις 295 ευρώ/μήνα

Kia Hellas και Autohellas Hertz φέρνουν τη νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Kia Leasing.

H Kia με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ηλεκτρικά της μοντέλα και η Autohellas Hertz, μια εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά του Leasing, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Kia Leasing. Πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης για όλη την ηλεκτρική γκάμα της Kia, η οποία δεν απευθύνεται μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες.

Με τολμηρό σχεδιασμό, αυτονομία έως και 773 χλμ. και προηγμένη τεχνολογία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό EV3 της Kia αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία του και να πιστοποιήσει για μία ακόμα φορά την ολοένα αυξανόμενη δυναμική της Κορεάτικης εταιρείας.

Τώρα, χάρη στο νέο πρόγραμμα Leasing από Kia Hellas & Autohellas Hertz, μπορείς κι εσύ να αποκτήσεις το νέο EV3 με μόλις 295 ευρώ/μήνα!

Πώς λειτουργεί το Kia Leasing

Ο κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia, (μεταξύ των, EV3, EV6, EV9), να καθορίσει τη διάρκεια μίσθωσης (4 ή 5 χρόνια) και να απολαύσει την καθημερινή του μετακίνηση χωρίς απρόοπτες χρεώσεις, εφόσον όλα τα βασικά έξοδα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα:

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Kia Hellas

Αλλαγή ελαστικών

Οδική βοήθεια

Αυτοκίνητο αντικατάστασης

Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο του κόστους χρήσης και συντήρησης, γνωρίζοντας από την αρχή τη χρέωση σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Απόλυτη ευελιξία και συνεχής υποστήριξη

Με τη λήξη της μίσθωσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει αν θα αγοράσει το όχημα ή αν θα προτιμήσει τη μίσθωση κάποιου άλλου μοντέλου της Kia, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων του πανελλαδικού Δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Kia βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Με το νέο πρόγραμμα Kia Leasing, Kia Hellas και Autohellas Hertz κάνουν την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς του σήμερα να απολαύσουν την εμπειρία οδήγησης των νέων ηλεκτρικών μοντέλων της χωρίς το άγχος της ιδιοκτησίας και της συντήρησης, αλλά και με απόλυτο έλεγχο και ξεγνοιασιά για το κόστος χρήσης.

Όλα αυτά με της υπογραφή των, Kia Hellas & Autohellas Hertz, δύο κορυφαίων ονομάτων στην ελληνική αγορά.

