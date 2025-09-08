Euro NCAP: Πόσα αστέρια πήρε το best-seller οικογενειακό της Ελλάδας;

Η πλειοψηφία των νέων μοντέλων απέσπασε πέντε αστέρια στα crash tests, όμως το BMW 1 Series και τρεις ακόμα προτάσεις έμειναν πίσω, αποδεικνύοντας ότι η φήμη δεν αρκεί όταν κρίνεται η ασφάλεια

16 νέα μοντέλα πέρασαν από crash tests, με την πλειοψηφία να κερδίζει πέντε αστέρια

Κάποια μεγάλα ονόματα, όπως το BMW 1 Series και το Citroën C5 Aircross , έμειναν πίσω

Οι νέοι κατασκευαστές Togg και Firefly σημείωσαν εντυπωσιακές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η ασφάλεια δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των παλιών παικτών

Το παράδοξο του BMW 1 Series

Η BMW χτίζει εδώ και δεκαετίες φήμη για την οδηγική απόλαυση και την τεχνολογική υπεροχή. Ωστόσο, το νέο 1 Series ήταν από τα ελάχιστα αυτοκίνητα που περιορίστηκαν στα τέσσερα αστέρια στη φετινή αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί του Euro NCAP διαπίστωσαν αδύναμη προστασία στο στήθος και το αριστερό πόδι του οδηγού σε μετωπική σύγκρουση με μετατόπιση, καθώς και ανεπαρκή προστασία για τα πόδια του συνοδηγού. Στη δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης σε σταθερό εμπόδιο, η προστασία του θώρακα βαθμολογήθηκε επίσης χαμηλά.

Για ένα premium χάτσμπακ, που παραδοσιακά προβάλλεται ως πρότυπο μηχανολογικής ποιότητας, τα αποτελέσματα αυτά αποτέλεσαν δυσάρεστη έκπληξη. Παρόλο που το μοντέλο ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, οι ελλείψεις στην παθητική ασφάλεια δείχνουν ότι η BMW ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει τη στρατηγική της, ειδικά απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό από Mercedes A-Class και Audi A3, που έχουν αποσπάσει καλύτερα αποτελέσματα στο παρελθόν.

Οι υπόλοιποι χαμένοι της χρονιάς

Δεν ήταν μόνο η BMW που βρέθηκε χαμηλότερα του αναμενομένου. Το Citroën C5 Aircross περιορίστηκε επίσης στα τέσσερα αστέρια, χάνοντας πόντους σε δύο κρίσιμες κατηγορίες: στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και στην απόδοση των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

Ανάλογες αδυναμίες εμφάνισαν τα αδελφά Suzuki e Vitara και Toyota Urban Cruiser. Ειδικότερα, στη δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης πλήρους πλάτους, η προστασία του θώρακα του οδηγού χαρακτηρίστηκε ασθενής, ενώ η προστασία του πίσω επιβάτη ήταν οριακή. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κατασκευαστές που βασίζονται σε αναβαθμίσεις υφιστάμενων πλατφορμών ίσως να δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τα νέα, πιο αυστηρά κριτήρια του Euro NCAP.

Οι ισχυρές επιδόσεις των SUV και των μικρών premium

Στον αντίποδα, πολλά SUV απέδειξαν ότι η κατηγορία τους μπορεί να συνδυάζει μέγεθος και ασφάλεια. Το Audi Q4 e-tron, το Hyundai IONIQ 9, το νέο MINI Aceman και το smart #5 σημείωσαν πέντε αστέρια, με υψηλές επιδόσεις τόσο σε προστασία ενηλίκων όσο και σε παιδιών.

Το παραδοσιακό MINI Cooper τριών θυρών συνέχισε την καλή παράδοση, αποσπώντας και πάλι πέντε αστέρια. Η επιτυχία του δείχνει ότι ένα μικρό μοντέλο πόλης, όταν σχεδιαστεί σωστά, μπορεί να σταθεί ισάξιο απέναντι σε μεγαλύτερα και πιο ακριβά οχήματα.

Μοντέλο Αστέρια Προστασία Ενηλίκων Προστασία Παιδιών Ευάλωτοι Χρήστες Safety Assist AION V 5 88% 85% 79% 78% Audi Q4 e-tron (Reassessment) 5 91% 87% 79% 73% BMW 1 Series 4 78% 84% 85% 80% BYD Dolphin Surf 5 82% 86% 76% 77% Citroën C5 Aircross 4 80% 85% 79% 62% EXLANTIX ES 5 88% 82% 77% 77% Firefly 5 96% 87% 82% 86% Hyundai IONIQ 9 5 84% 87% 77% 83% IM IM6 5 90% 85% 83% 87% Lynk & Co 08 5 90% 87% 78% 81% MINI Aceman 5 83% 87% 77% 79% MINI Cooper 5 83% 82% 81% 77% Smart #5 5 88% 93% 84% 92% Suzuki e VITARA 4 77% 85% 79% 72% Togg T10F 5 95% 85% 78% 80% Togg T10X 5 94% 85% 79% 80% Toyota Urban Cruiser 4 77% 85% 79% 72% VW ID.Buzz (Reassessment) 5 84% 85% 70% 73%

Η κινεζική αντεπίθεση

Η παρουσία της Κίνας ήταν και φέτος έντονη, με πέντε διαφορετικά μοντέλα να αξιολογούνται. Τα AION V, EXLANTIX ES, IM6 και BYD Dolphin Surf βαθμολογήθηκαν με πέντε αστέρια, επιβεβαιώνοντας ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει πλέον φτάσει σε επίπεδο που μπορεί να συναγωνίζεται ευθέως την ευρωπαϊκή και κορεατική.

Ωστόσο, δεν ήταν για όλα τα μοντέλα εύκολο. Το Lynk & Co 08 και το Volkswagen ID.Buzz, αν και βαθμολογήθηκαν με πέντε αστέρια, κινδύνεψαν να χάσουν το πέμπτο λόγω ανεπαρκούς προστασίας της λεκάνης των πεζών σε συγκρούσεις. Το περιστατικό δείχνει ότι, ακόμα και όταν οι κατασκευαστές πιάνουν την κορυφαία βαθμολογία, υπάρχουν τομείς όπου χρειάζεται βελτίωση.

Νέοι παίκτες με δυναμικό ντεμπούτο

Παρόλο που το θέμα εστιάζει κυρίως στα αδύναμα σημεία γνωστών κατασκευαστών, αξίζει να σημειωθεί η είσοδος νέων παικτών όπως η Togg από την Τουρκία και η Firefly από την Κίνα. Και οι δύο εταιρείες κατάφεραν βαθμολογία πέντε αστέρων με τα πρώτα τους μοντέλα, κάτι σπάνιο για νεοεισερχόμενους.

Η Togg, με το σεντάν T10F και το SUV T10X, σημείωσε κορυφαία ποσοστά προστασίας ενηλίκων (95% και 94%), ενώ η Firefly έκανε αίσθηση με 96%, το υψηλότερο σκορ που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2024. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν το μήνυμα ότι η νέα γενιά ηλεκτρικών δεν θα αρκεστεί μόνο σε αυτονομία και τεχνολογία, αλλά θέλει να σταθεί ισότιμα και στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας.

Ένα μήνυμα για τους καταναλωτές

Η εικόνα που προκύπτει από τα φετινά crash tests είναι ξεκάθαρη: οι περισσότεροι κατασκευαστές ανεβάζουν τον πήχη, αλλά ακόμα και μεγάλες φίρμες μπορούν να βρεθούν εκτεθειμένες. Το BMW 1 Series είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα – ένα αυτοκίνητο που σε άλλους τομείς θεωρείται πρότυπο, αλλά στην ασφάλεια δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Για τον καταναλωτή, αυτό μεταφράζεται σε μια απλή αλήθεια: δεν πρέπει να θεωρεί τίποτα δεδομένο. Το λογότυπο και η φήμη δεν εγγυώνται απαραίτητα κορυφαία προστασία. Αντίθετα, η σύγκριση επιδόσεων στο Euro NCAP παραμένει το πιο αξιόπιστο εργαλείο επιλογής.

Τι κρατάμε

Το BMW 1 Series περιορίστηκε σε 4 αστέρια , με αδύναμη προστασία θώρακα και ποδιών

Μαζί του, και τα Citroën C5 Aircross , Suzuki e Vitara και Toyota Urban Cruiser έμειναν στα 4 αστέρια

Τα περισσότερα SUV, όπως Audi Q4 e-tron , Hyundai IONIQ 9 , MINI Aceman και smart #5 , απέσπασαν πέντε αστέρια

Οι Κινέζοι κατασκευαστές συνέχισαν να ανεβάζουν το επίπεδο, με πέντε μοντέλα να φτάνουν την κορυφαία διάκριση

Η Togg και η Firefly απέσπασαν πέντε αστέρια με τα πρώτα τους μοντέλα, δείχνοντας ότι η νέα γενιά EV έρχεται δυναμικά

