Χιλιάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στην αυτοκινητοβιομηχανία – Τι θα κρίνει το μέλλον;

Οι θέσεις εργασίας αποτελούν το πιο ευαίσθητο ζήτημα στην αυτοκινητοβιομηχανία και δεν είναι λίγοι αυτοί που ανησυχούν για μελλοντικές απώλειες ενός σημαντικού ποσοστού ανθρώπινου δυναμικού από την παραγωγική διαδικασία.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαιτούν λιγότερους εργαζόμενους για την κατασκευή τους

Απώλειες θέσεων έχουν ήδη καταγραφεί στην αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη

Η διατήρηση της απασχόλησης εξαρτάται από την παραγωγή, την επένδυση και τα εργοστάσια που θα παραμείνουν στην Ευρώπη

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να δημιουργήσει νέες δουλειές σε τομείς όπως η φόρτιση και η ενέργεια

Χωρίς δράση, έως και 530.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν μέχρι το 2035

Η ηλεκτροκίνηση υπόσχεται καθαρότερο μέλλον – αλλά σε ποιο ανθρώπινο κόστος;

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης στρατηγικής της Ευρώπης. Όμως πίσω από την τεχνολογική πρόοδο, κρύβεται μια μεγάλη ανησυχία για το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που σήμερα εργάζονται στην κατασκευή αυτοκινήτων.

Η παραγωγή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου απαιτεί σημαντικά λιγότερη εργασία σε σχέση με ένα μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει απώλειες θέσεων εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τι δείχνουν τα σημερινά δεδομένα;

Σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, για να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο απασχόλησης στην αυτοκινητοβιομηχανία — που φτάνει τα 3,46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας — πρέπει να παραμείνει σταθερός ο όγκος παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Ακόμα και αν υπάρξουν συντονισμένα ευρωπαϊκά κίνητρα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 2035 η απασχόληση ενδέχεται να μειωθεί κατά 144.000 θέσεις, δηλαδή περίπου 4%.\

Οι δύο όροι για να αποφευχθούν οι μαζικές απολύσεις

Η έκθεση της Ομοσπονδίας επισημαίνει δύο παράγοντες που μπορούν να μετριάσουν τον κίνδυνο:

Σταδιακή αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης : Αν ο αριθμός των εργαζομένων που βγαίνουν στη σύνταξη ξεπερνά τον αριθμό των απαραίτητων περικοπών, οι απολύσεις μπορούν να αποφευχθούν .

Νέες ευκαιρίες εργασίας στην πράσινη μετάβαση : Ο τομέας της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να δημιουργήσει έως 130.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2035 Περίπου 60.000 επιπλέον θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν στην παραγωγή ενέργειας Εφόσον οι πολιτικές υποστηρίξουν τη δημιουργία οικοσυστήματος γύρω από τα EVs, οι συνολικές απώλειες μπορούν να αντισταθμιστούν



Το μεγάλο στοίχημα: τα εργοστάσια στην Ευρώπη

Το πιο κρίσιμο σημείο της εξίσωσης είναι το πού θα παραμείνει η παραγωγή. Αν τα εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών μετακινηθούν εκτός Ευρώπης, ο κίνδυνος είναι τεράστιος:

Έως 530.000 θέσεις εργασίας μπορεί να χαθούν μέχρι το 2035, δηλαδή το 15% του εργατικού δυναμικού της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ταυτόχρονα, η στασιμότητα στην ηλεκτροκίνηση – δηλαδή μια πιθανή καθυστέρηση ή πολιτική διστακτικότητα – θα οδηγήσει επίσης σε περικοπές, κυρίως στους τομείς εξαρτημάτων και παραγωγής που σχετίζονται με την ηλεκτρική τεχνολογία.

Τι κρατάμε;

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά είναι αναπόφευκτη, αλλά όχι ανώδυνη

Η αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να χάσει έως και 530.000 θέσεις μέχρι το 2035 αν φύγει η παραγωγή από την Ευρώπη

Ο τομέας της φόρτισης και της ενέργειας μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος των εργαζομένων

Η πολιτική βούληση και τα κίνητρα θα κρίνουν αν η πράσινη μετάβαση θα συνοδευτεί από κοινωνική σταθερότητα ή από κύμα απολύσεων

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ιουλίου: Ποια μάρκα ταπεινώνει την αγορά;

Οδηγήσαμε το DS No8: Έχει όντως 700 χιλιόμετρα αυτονομία;