Ευρώπη: Άκυρη η κατάργηση των κινητήρων βενζίνης το 2035 – Όλα τα τελευταία νέα

Είναι επίσημο, το φιλόδοξο πλάνο για την απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035 εγκαταλείπεται – Τι άλλαξε και ποιοι άσκησαν πιέσεις

Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί φαίνεται να αναπροσαρμόζουν τη στάση τους απέναντι στο μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Το αρχικό πλάνο, που προέβλεπε ότι από το 2035 θα σταματούσε οριστικά η πώληση νέων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες, δεν ισχύει πλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Μάνφρεντ Βέμπερ, προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Όπως ανέφερε, οι Βρυξέλλες εγκαταλείπουν τον στόχο του 100% μηδενισμού εκπομπών CO₂ για τους στόλους των αυτοκινητοβιομηχανιών, γεγονός που ουσιαστικά ακυρώνει την πλήρη απαγόρευση. Στη θέση του αυστηρού αυτού πλαισίου, υιοθετείται μια πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση: από το 2035, ο στόχος θα είναι πλέον μείωση των εκπομπών κατά 90%.

Με άλλα λόγια, οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και να διαθέτουν μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αρκεί να επιτυγχάνουν τις νέες μειωμένες απαιτήσεις εκπομπών. Παράλληλα, δεν θα υπάρξει ούτε ο μεταγενέστερος στόχος του 100% για το 2040, κάτι που σημαίνει ότι το πλήρες «τέλος των θερμικών κινητήρων» παύει να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η μεταστροφή αυτή αντανακλά τις πιέσεις που άσκησαν το τελευταίο διάστημα μεγάλες χώρες-παίκτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, αλλά και οι ίδιοι οι κατασκευαστές. Πολλές εταιρείες είχαν ξεκαθαρίσει ότι η αγορά δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε απότομη πλήρη ηλεκτροκίνηση χωρίς μεταβατικό στάδιο, προτείνοντας περισσότερο βαθμιαίες αλλαγές.

Οι βιομηχανίες, ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές, θεωρούν ότι η χαλάρωση των στόχων προστατεύει χιλιάδες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται ακόμα από την παραγωγή θερμικών κινητήρων. Παράλληλα, επιτρέπει στις εταιρείες να συνεχίσουν να αναπτύσσουν διαφορετικές τεχνολογίες – από υβριδικά έως συνθετικά καύσιμα – χωρίς να υποχρεώνονται να γίνουν αμιγώς ηλεκτρικές απότομα.

Η συζήτηση γύρω από το μελλοντικό μίγμα τεχνολογιών στην αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει ανοιχτή, αλλά το σενάριο της απόλυτης απαγόρευσης φαίνεται πλέον να έχει αποσυρθεί οριστικά.

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του