quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ευρώπη: Άκυρη η κατάργηση των κινητήρων βενζίνης το 2035 – Όλα τα τελευταία νέα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
evropi-akyri-i-katargisi-ton-kinitiron-venzinis-to-2035-ola-ta-teleftaia-nea-786437

Είναι επίσημο, το φιλόδοξο πλάνο για την απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035 εγκαταλείπεται – Τι άλλαξε και ποιοι άσκησαν πιέσεις

Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί φαίνεται να αναπροσαρμόζουν τη στάση τους απέναντι στο μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Το αρχικό πλάνο, που προέβλεπε ότι από το 2035 θα σταματούσε οριστικά η πώληση νέων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες, δεν ισχύει πλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Μάνφρεντ Βέμπερ, προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Όπως ανέφερε, οι Βρυξέλλες εγκαταλείπουν τον στόχο του 100% μηδενισμού εκπομπών CO₂ για τους στόλους των αυτοκινητοβιομηχανιών, γεγονός που ουσιαστικά ακυρώνει την πλήρη απαγόρευση. Στη θέση του αυστηρού αυτού πλαισίου, υιοθετείται μια πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση: από το 2035, ο στόχος θα είναι πλέον μείωση των εκπομπών κατά 90%.

Με άλλα λόγια, οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και να διαθέτουν μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αρκεί να επιτυγχάνουν τις νέες μειωμένες απαιτήσεις εκπομπών. Παράλληλα, δεν θα υπάρξει ούτε ο μεταγενέστερος στόχος του 100% για το 2040, κάτι που σημαίνει ότι το πλήρες «τέλος των θερμικών κινητήρων» παύει να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η μεταστροφή αυτή αντανακλά τις πιέσεις που άσκησαν το τελευταίο διάστημα μεγάλες χώρες-παίκτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, αλλά και οι ίδιοι οι κατασκευαστές. Πολλές εταιρείες είχαν ξεκαθαρίσει ότι η αγορά δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε απότομη πλήρη ηλεκτροκίνηση χωρίς μεταβατικό στάδιο, προτείνοντας περισσότερο βαθμιαίες αλλαγές.

Οι βιομηχανίες, ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές, θεωρούν ότι η χαλάρωση των στόχων προστατεύει χιλιάδες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται ακόμα από την παραγωγή θερμικών κινητήρων. Παράλληλα, επιτρέπει στις εταιρείες να συνεχίσουν να αναπτύσσουν διαφορετικές τεχνολογίες – από υβριδικά έως συνθετικά καύσιμα – χωρίς να υποχρεώνονται να γίνουν αμιγώς ηλεκτρικές απότομα.

Η συζήτηση γύρω από το μελλοντικό μίγμα τεχνολογιών στην αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει ανοιχτή, αλλά το σενάριο της απόλυτης απαγόρευσης φαίνεται πλέον να έχει αποσυρθεί οριστικά.

Όλες οι ειδήσεις

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ευρωπαϊκή Επιτροπή#Ευρώπη
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-schedio-tis-ee-gia-to-mellon-tis-aftokinitoviomichanias-parousiase-o-ap-tzitzikostas-752507

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2025

Το σχέδιο της ΕΕ για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας παρουσίασε ο Απ. Τζιτζικώστας
aftokinitoviomichania-tria-chronia-prothesmia-gia-tin-epitefxi-ton-stochon-ekpobon-rypon-687410

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.03.2025

Αυτοκινητοβιομηχανία: Τρία χρόνια προθεσμία για την επίτευξη των στόχων εκπομπών ρύπων
i-ford-xanafernei-to-fiesta-alla-me-technologia-renault-646144

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Η Ford ξαναφέρνει το Fiesta αλλά με τεχνολογία Renault
episimo-anavoli-tis-ektelesis-ton-thermikon-kinitiron-to-2035-785782

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.12.2025

Επίσημο: Αναβολή της «εκτέλεσης» των θερμικών κινητήρων το 2035;
neo-renault-clio-oloi-oi-kinitires-tou-evropaikou-best-seller-pou-erchetai-stin-ellada-785534

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.12.2025

Νέο Renault Clio: Όλοι οι κινητήρες του ευρωπαϊκού best-seller που έρχεται στην Ελλάδα
nea-katigoria-mikron-prositon-aftokiniton-apo-tin-e-e-tha-echoun-mikos-mechri-42-metra-poso-tha-stoichizoun-782225

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.11.2025

Νέα κατηγορία μικρών προσιτών αυτοκινήτων από την Ε.Ε. – Θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα, πόσο θα στοιχίζουν

Πρόσφατες Ειδήσεις