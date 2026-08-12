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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξαιρετικά σπάνιο Mazda 767B αρπάζει φωτιά στη Laguna Seca

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.08.2026
Autotypos Team
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Το 767Β αποτελεί ένα από τα μόλις τρία παραδείγματα του πρωτότυπου στο οποίο βασίστηκε το θρυλικό Mazda 787B

Ένα από τα πλέον σπάνια αγωνιστικά πρωτότυπα της Mazda, το 767B με τον αριθμό 203, τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια του Rolex Monterey Motorsports Pre-Reunion, προκαλώντας αναστάτωση στους φίλους των περιστροφικών κινητήρων. Το εντυπωσιακό 767B ετοιμαζόταν να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο Montery Car Week, ωστόσο, η εν λόγω αναποδιά βάζει φρένο σε αυτά τα σχέδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο paddock της εμβληματικής πίστας, WeatherTech Raceway Laguna Seca

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Motor1.com (@motor1com)

Η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα

Το Mazda 767B βρισκόταν σταθμευμένο κάτω από ένα στέγαστρο στο πλαίσιο του Rolex Monterey Motorsports Pre-Reunion. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει το αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την περιοχή του κινητήρα. Το αυτοκίνητο ήταν ακινητοποιημένο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά και τα πληρώματα αντέδρασαν άμεσα, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Σύμφωνα με την ομάδα Ghost Riders Squad, κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Το Mazda 767B με τον αριθμό 203, πάντως, δεν θα συμμετάσχει στις υπόλοιπες συνεδρίες του Rolex Monterey Motorsports Reunion, ενώ πλέον αναμένεται να περάσει από πλήρη αποκατάσταση.

Δεν ήταν το θρυλικό 787B

Οι πρώτες πληροφορίες στα social media δημιούργησαν σύγχυση σχετικά με την ταυτότητα του αυτοκινήτου. Αρχικά αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για το θρυλικό Mazda 787B που κέρδισε το 1991 τις 24 Ώρες του Le Mans, ενώ στη συνέχεια το αγωνιστικό ταυτοποιήθηκε λανθασμένα ως το 767B με τον αριθμό 202.

Τελικά επιβεβαιώθηκε ότι το αυτοκίνητο που πήρε φωτιά ήταν το Mazda 767B No. 203, ένα ιδιωτικό αγωνιστικό και όχι κάποιο από τα αυτοκίνητα της επίσημης συλλογής ιστορικών μοντέλων της Mazda.

Η σύγχυση ήταν πάντως εύλογη, καθώς το αυθεντικό 787B που κέρδισε στο Le Mans, με αριθμό πλαισίου 787B-002, βρίσκεται επίσης αυτές τις ημέρες στη Laguna Seca. Το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί από τη συλλογή της Mazda στην Ιαπωνία και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα της έκθεσης JDM Mazda στο Rolex Monterey Motorsports Reunion.

Ένα από μόλις τρία 767B

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι το πλαίσιο 003, δηλαδή το τρίτο και τελευταίο Mazda 767B που κατασκευάστηκε. Συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις τρία 767B, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία των αγωνιστικών περιστροφικών κινητήρων της Mazda.

Το 2017, το αυτοκίνητο είχε πουληθεί μέσω του οίκου Gooding & Company στην Amelia Island έναντι 1.750.000 δολαρίων. Στη συνέχεια προετοιμάστηκε από τον σημερινό ιδιοκτήτη του, τον Αμερικανό επιχειρηματία, Tony McIntosh, για συμμετοχή σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το paddock, οδηγός του Mazda 767B στον αγώνα Hurley Haywood Trophy θα ήταν ο Brendon Leitch, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει επίσημο γύρο πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την αιτία της φωτιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό πρόβλημα που σχετίζεται με λάδι ή καύσιμο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή του κινητήρα. Η Ghost Riders Squad επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο θα αποκατασταθεί και δεν θα εγκαταλειφθεί. Η ομάδα ευχαρίστησε τους κριτές και τα πληρώματα για την άμεση επέμβασή τους, ενώ δεσμεύθηκε ότι το No. 203 θα επιστρέψει ξανά στην αγωνιστική δράση και θα «τραγουδήσει» και πάλι.

Η υπόσχεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα ολοκληρωμένα Mazda 767B είναι εξαιρετικά σπάνια και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης που οδήγησε στη δημιουργία του θρυλικού 787B.

Πηγή: Motor1.com

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Tags
#Laguna Seca#Mazda#Mazda 787B#Monterey Car Week
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