Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα στην Αττική – Δείτε φωτογραφίες

Εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές αυτοκινήτων σε περιοχές της Αττικής εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από μια ειδική ομάδα που συγκροτήθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών

Συνελήφθησαν πέντε άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, που φέρονται ως μέλη της οργάνωσης.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, οι δράστες είχαν εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης εξωτερικά των οικιών τους

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας. Μετά την αξιοποίηση πληροφοριών συγκροτήθηκε ειδική ομάδα, η οποία ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δράστες.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, σε Μαρκόπουλο και Κερατέα, αστυνομικοί των παραπάνω Υπηρεσιών με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν πέντε άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, που φέρονται ως μέλη της οργάνωσης.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει την ομάδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου με σκοπό τις κλοπές οχημάτων. Στη συνέχεια παραποιούσαν στοιχεία κυκλοφορίας (αριθμούς πλαισίου, πινακίδες) ώστε να δίνουν νομιμοφανή χαρακτήρα και να τα διαθέτουν προς πώληση, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν καραμπίνα, φυσίγγια, εργαλεία παραποίησης στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, πλήθος εξαρτημάτων καθώς και τέσσερα οχήματα.

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

