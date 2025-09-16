quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα στην Αττική – Δείτε φωτογραφίες

ΤΡΙΤΗ | 16.09.2025
Autotypos team
exarthrothike-egklimatiki-omada-pou-ekleve-aftokinita-stin-attiki-deite-fotografies-775275

Εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές αυτοκινήτων σε περιοχές της Αττικής εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας.

  • Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από μια ειδική ομάδα που συγκροτήθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών
  • Συνελήφθησαν πέντε άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, που φέρονται ως μέλη της οργάνωσης.
  • Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, οι δράστες είχαν εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης εξωτερικά των οικιών τους
  • Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας. Μετά την αξιοποίηση πληροφοριών συγκροτήθηκε ειδική ομάδα, η οποία ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δράστες.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, σε Μαρκόπουλο και Κερατέα, αστυνομικοί των παραπάνω Υπηρεσιών με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν πέντε άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, που φέρονται ως μέλη της οργάνωσης.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει την ομάδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου με σκοπό τις κλοπές οχημάτων. Στη συνέχεια παραποιούσαν στοιχεία κυκλοφορίας (αριθμούς πλαισίου, πινακίδες) ώστε να δίνουν νομιμοφανή χαρακτήρα και να τα διαθέτουν προς πώληση, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Διαβάστε επίσης: Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση του ΚΟΚ από κάμερα AI – Σε ποιο δρόμο βρίσκεται;

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, οι δράστες είχαν εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης εξωτερικά των οικιών τους.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν καραμπίνα, φυσίγγια, εργαλεία παραποίησης στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, πλήθος εξαρτημάτων καθώς και τέσσερα οχήματα.

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ

Tags
#εγκληματική ομάδα#κλοπές αυτοκινήτων
Πρόσφατες Ειδήσεις