Έξοδος Πρωτοχρονιάς – Μπλόκα: Αναλυτικά όλα τα σημεία με εκτροπή κυκλοφορίας – Τι είπε η Αστυνομία;

Εκτροπές κυκλοφορίας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων: τι ισχύει, εναλλακτικές διαδρομές, συστάσεις ΕΛ.ΑΣ. για την Πρωτοχρονιά.

Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει στοχευμένα, προσωρινά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Οι ρυθμίσεις συνδέονται με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών/κινητών εμποδίων και πεζών στο οδόστρωμα και δεν στοχεύουν σε αυθαίρετους αποκλεισμούς.

Κρίσιμο σημείο: Κάστρο Βοιωτίας – πού γίνεται η εκτροπή

Για αναρτήσεις που αναφέρουν «εκτροπές χωρίς αγρότες στο σημείο», η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι η εκτροπή δεν γίνεται πάνω στο μπλόκο, αλλά περί τα 8 km νωρίτερα:

Η ρύθμιση αυτή αποτρέπει επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στο σημείο της κινητοποίησης (μηχανήματα, πεζοί, πρόχειρες κατασκευές) και μπορεί να δίνει την εσφαλμένη αίσθηση πλήρους αποκλεισμού, χωρίς να ισχύει.

Εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα (όπως ανακοινώθηκαν)

Έξοδος στον Η/Κ Ανθήλης → Μπράλος – Αμφίκλεια – Κάτω Τιθορέα – Ορχομενός → είσοδος Α/Κ Κάστρου. Έξοδος στον Α/Κ Αταλάντης → Αταλάντη – Ορχομενός → είσοδος Α/Κ Κάστρου.

Άλλα σημεία με ρυθμίσεις

Ανάλογες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε άλλα σημεία της επικράτειας όπου υπάρχουν κινητοποιήσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει αναλυτική λίστα σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της. Συνιστάται στους οδηγούς να την ελέγχουν πριν ξεκινήσουν, ειδικά ενόψει της έξαρσης μετακινήσεων Πρωτοχρονιάς.

Καιρός & αιχμές κίνησης: τι προτείνει η ΕΛ.ΑΣ.

Με βάση τις προγνώσεις, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες – παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδιαίτερα όπου το πλάτος κυκλοφορίας είναι περιορισμένο και υπάρχουν εμπόδια. Για τον όγκο επιστροφών, που αναμένεται κυρίως την Κυριακή, η Αστυνομία συστήνει:

Έγκαιρη ενημέρωση για τις ισχύουσες ρυθμίσεις πριν από αναχώρηση/επιστροφή .

Χρονική μετατόπιση της επιστροφής όπου είναι εφικτό, ώστε να αποφευχθούν αιχμές .

Προσαρμογή ταχύτητας , αυξημένες αποστάσεις, αποφυγή προσπεράσεων σε περιοχές με στενώσεις/εκτροπές.

Σεβασμό στη σήμανση και στις υποδείξεις της Τροχαίας.

Χρήσιμο πριν εκκινήσετε

Ελέγξτε υαλοκαθαριστήρες/υγρά , πίεση ελαστικών , αλυσίδες/χιονοκουβέρτες όπου απαιτούνται.

Χρησιμοποιείτε πλοήγηση με live ενημέρωση, αλλά προτεραιότητα έχουν πάντα οι επίσημες οδηγίες της Τροχαίας.

Προβλέψτε χρόνο ασφαλείας για τυχόν καθυστερήσεις.

Τι κρατάμε;