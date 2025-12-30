quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έξοδος Πρωτοχρονιάς – Μπλόκα: Αναλυτικά όλα τα σημεία με εκτροπή κυκλοφορίας – Τι είπε η Αστυνομία;

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
Στέλιος Παππάς
exodos-protochronias-bloka-analytika-ola-ta-simeia-me-ektropi-kykloforias-ti-eipe-i-astynomia-787213

Εκτροπές κυκλοφορίας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων: τι ισχύει, εναλλακτικές διαδρομές, συστάσεις ΕΛ.ΑΣ. για την Πρωτοχρονιά.

Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει στοχευμένα, προσωρινά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Οι ρυθμίσεις συνδέονται με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών/κινητών εμποδίων και πεζών στο οδόστρωμα και δεν στοχεύουν σε αυθαίρετους αποκλεισμούς.

Κρίσιμο σημείο: Κάστρο Βοιωτίας – πού γίνεται η εκτροπή

Για αναρτήσεις που αναφέρουν «εκτροπές χωρίς αγρότες στο σημείο», η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι η εκτροπή δεν γίνεται πάνω στο μπλόκο, αλλά περί τα 8 km νωρίτερα:

Η ρύθμιση αυτή αποτρέπει επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στο σημείο της κινητοποίησης (μηχανήματα, πεζοί, πρόχειρες κατασκευές) και μπορεί να δίνει την εσφαλμένη αίσθηση πλήρους αποκλεισμού, χωρίς να ισχύει.

Εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα (όπως ανακοινώθηκαν)

  1. Έξοδος στον Η/Κ ΑνθήληςΜπράλος – Αμφίκλεια – Κάτω Τιθορέα – Ορχομενόςείσοδος Α/Κ Κάστρου.

  2. Έξοδος στον Α/Κ ΑταλάντηςΑταλάντη – Ορχομενόςείσοδος Α/Κ Κάστρου.

Άλλα σημεία με ρυθμίσεις

Ανάλογες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε άλλα σημεία της επικράτειας όπου υπάρχουν κινητοποιήσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει αναλυτική λίστα σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της. Συνιστάται στους οδηγούς να την ελέγχουν πριν ξεκινήσουν, ειδικά ενόψει της έξαρσης μετακινήσεων Πρωτοχρονιάς.

Καιρός & αιχμές κίνησης: τι προτείνει η ΕΛ.ΑΣ.

Με βάση τις προγνώσεις, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες – παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδιαίτερα όπου το πλάτος κυκλοφορίας είναι περιορισμένο και υπάρχουν εμπόδια. Για τον όγκο επιστροφών, που αναμένεται κυρίως την Κυριακή, η Αστυνομία συστήνει:

  • Έγκαιρη ενημέρωση για τις ισχύουσες ρυθμίσεις πριν από αναχώρηση/επιστροφή.

  • Χρονική μετατόπιση της επιστροφής όπου είναι εφικτό, ώστε να αποφευχθούν αιχμές.

  • Προσαρμογή ταχύτητας, αυξημένες αποστάσεις, αποφυγή προσπεράσεων σε περιοχές με στενώσεις/εκτροπές.

  • Σεβασμό στη σήμανση και στις υποδείξεις της Τροχαίας.

Χρήσιμο πριν εκκινήσετε

  • Ελέγξτε υαλοκαθαριστήρες/υγρά, πίεση ελαστικών, αλυσίδες/χιονοκουβέρτες όπου απαιτούνται.

  • Χρησιμοποιείτε πλοήγηση με live ενημέρωση, αλλά προτεραιότητα έχουν πάντα οι επίσημες οδηγίες της Τροχαίας.

  • Προβλέψτε χρόνο ασφαλείας για τυχόν καθυστερήσεις.

Τι κρατάμε;

  • Στοχευμένες, προσωρινές ρυθμίσεις για ασφάλεια λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

  • Κρίσιμο σημείο Βοιωτίας: εκτροπές πριν το μπλόκο (Α/Κ Μαρτίνου → Α/Κ Κάστρου).

  • Εναλλακτικές μέσω Η/Κ Ανθήλης ή Α/Κ Αταλάντης προς Α/Κ Κάστρου.

  • Έντονα καιρικά φαινόμενα + αναμενόμενη αιχμή επιστροφών: χρειάζεται σχεδιασμός και υπομονή.

  • Η ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχίσει τα αναγκαία μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αγρότες#αστυνομία#Μπλόκα
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

agrotes-pou-vriskontai-ta-bloka-to-minyma-tis-kyvernisis-787213

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

Αγρότες: Που βρίσκονται τα μπλόκα – Το μήνυμα της κυβέρνησης
audi-a2-e-tron-i-megali-epistrofi-tou-montelou-pou-itan-brosta-apo-tin-epochi-tou-787819

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.12.2025

Audi A2 e-tron: Η μεγάλη επιστροφή του μοντέλου που ήταν μπροστά από την εποχή του
ti-aftokinita-odigei-i-omada-tis-bagern-monachou-787738

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.12.2025

Τι αυτοκίνητα οδηγεί η ομάδα της Μπάγερν Μονάχου;
exodos-christougennon-pos-ginetai-i-dielefsi-ton-ich-me-ta-bloka-ti-symvainei-tora-video-787213

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.12.2025

Έξοδος Χριστουγέννων: Πώς γίνεται η διέλευση των ΙΧ με τα μπλόκα; – Τι συμβαίνει τώρα (video)
tha-anoixoun-oi-dromoi-gia-tis-giortes-ti-tha-ginei-me-ta-bloka-787213

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.12.2025

Θα ανοίξουν οι δρόμοι για τις γιορτές – Τι θα γίνει με τα μπλόκα;
agrotes-bloka-kai-giortes-pote-tha-anoigoun-kai-tha-kleinoun-786321

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.12.2025

Αγρότες: Μπλόκα και γιορτές – Πότε θα ανοίγουν και θα κλείνουν

Πρόσφατες Ειδήσεις