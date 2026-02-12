quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έξυπνες κάμερες έκοψαν 102.350 κλήσεις για ταχύτητα έξω από σχολεία – Τα πρόστιμα φτάνουν τα 6,4 εκατ.

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
Autotypos Team
exypnes-kameres-ekopsan-102-350-kliseis-gia-tachytita-exo-apo-scholeia-ta-prostima-ftanoun-ta-64-ekat-792860

Πάνω από 100.000 κλήσεις σε έναν χρόνο έκοψαν οι έξυπνες κάμερες σε μια πόλη που κατοικούν περίπου 233.000 άνθρωποι

Οι σχολικές ζώνες είναι πιθανότατα οι πιο ευαίσθητες περιοχές όσον αφορά την οδική ασφάλεια, αφού ένα μικρό λάθος μπορεί να καταλήξει σε πραγματική τραγωδία. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να αποτρέψουν τους οδηγούς απ’ το να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, γεμίζοντάς τους δρόμους μπροστά από τα σχολεία με έξυπνες κάμερες που μοιράζουν τα πρόστιμα «βροχή».

Ωστόσο, στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια οι οδηγοί φαίνεται πως δεν πτοούνται από την παρουσία των καμερών, συνεχίζοντας τις υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας και αδιαφορώντας για τις κλήσεις.

Σχεδόν ένας στους δύο κατοίκους πήραν κλήση πέρυσι

Ο αριθμός των 102.350 κλήσεων δεν θα έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση σε μια πόλη εκατομμυρίων, αλλά το Ρίτσμοντ δεν είναι μια από αυτές. Στην πραγματικότητα στην πόλη της Βιρτζίνια κατοικούν περίπου 233.000 άνθρωποι, κάτι που σημαίνει πως οι έξυπνες κάμερες έκοψαν κλήση στο… μισό Ρίτσμοντ μέσα στο 2025. Οι κάμερες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2023, με το δίκτυο να επεκτείνεται το 2024, μια χρονιά στην οποία κόπηκαν 26.739 κλήσεις.

Πέρσι, ωστόσο, ο αριθμός αυτός σχεδόν τετραπλασιάστηκε, με τα συνολικά έσοδα από τις κλήσεις να ανέρχονται στα 6,4 εκατ. δολάρια!

Οι μισοί δεν τα έχουν πληρώσει

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, περίπου τα 3 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα παραμένουν απλήρωτα, αλλά αυτό δεν αποθαρρύνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίθετα, στο Ρίτσμοντ ψάχνουν τρόπους να βελτιώσουν κι άλλο το δίκτυο έξυπνων καμερών, μετακινώντας κάποιες που έχουν… μείνει πίσω στο κόψιμο κλήσεων σε άλλες τοποθεσίες.

Και μιας και αναφερθήκαμε στις τοποθεσίες, οι επικριτές των καμερών ισχυρίζονται πως για τον τεράστιο αριθμός κλήσεων φταίει σε πολλές περιπτώσεις το σημείο που έχουν τοποθετηθεί οι έξυπνες κάμερες. Συγκεκριμένα, η κάμερα που έκοψε τις περισσότερες κλήσεις βρίσκεται κοντά στο γυμνάσιο του River City, σε αυτοκινητόδρομο με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.


Αντίστοιχα, η δεύτερη κάμερα σε κλήσεις βρίσκεται κοντά στο High School for the Arts, πάλι πάνω σε αυτοκινητόδρομο με τέσσερις λωρίδες, δηλαδή σε δρόμο που η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι αρκετά πιο εύκολη απ’ ότι σε ένα «ήσυχο» στενό με μικρή κινητικότητα.

Τι κρατάμε:

  • Σχεδόν κάθε δεύτερος κάτοικος του Ρίτσμοντ πήρε κλήση από έξυπνη κάμερα πέρσι
  • 102.350 κλήσεις έκοψαν οι έξυπνες κάμερες το 2025, σε μια πόλη 233.000 κατοίκων
  • Αυτό μεταφράζεται σε συνολικά έσοδα 6,4 εκατ. δολαρίων, ωστόσο, περίπου οι μισές κλήσεις δεν έχουν πληρωθεί

Πηγή: Carscoops.com

