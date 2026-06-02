Έξυπνες κάμερες: Πόσες κλήσεις έχουν σταλεί μέχρι σήμερα από την αρχή του προγράμματος;

Σε πιλοτική λειτουργία βρίσκεται από τα τέλη Μαρτίου 2026 το Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα για τη μετάβαση της Τροχαίας σε πιο ψηφιακές διαδικασίες ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις. Από αυτές, έγιναν δεκτές 52, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,11% του συνόλου των ψηφιακών κλήσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από τη χειρόγραφη στη ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων. Η λογική είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία, να επιταχυνθεί η διαδικασία και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι αστυνομικοί πόροι.

Πόσες ψηφιακές κλήσεις έχουν σταλεί

Στοιχείο Αριθμός Ποσοστό Ψηφιακές κλήσεις που βεβαιώθηκαν και επιδόθηκαν 2.453 100% Ενστάσεις που υποβλήθηκαν 420 17,12% Ενστάσεις που έγιναν δεκτές 52 2,11% Ενστάσεις που έγιναν δεκτές επί των ενστάσεων 52/420 12,38%

Το στοιχείο αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι η πιλοτική λειτουργία δεν είναι απλώς μια φάση μαζικής αποστολής κλήσεων. Υπάρχει διαδικασία ελέγχου, εξέτασης ενστάσεων και αξιολόγησης των περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να υπάρχει τεχνικό ή ουσιαστικό ζήτημα.

Από πού προέρχονται οι καταγραφές

Το σύστημα τροφοδοτείται πιλοτικά από δύο διαφορετικές πηγές καταγραφής παραβάσεων.

Η πρώτη πηγή είναι ο Ο.ΣΥ. Α.Ε., μέσω καμερών που λειτουργούν σε λεωφορειολωρίδες. Οι κάμερες αυτές χρησιμοποιούνται για την καταγραφή παραβάσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης που σχετίζονται με τις λεωφορειολωρίδες.

Η δεύτερη πηγή είναι το πιλοτικό δίκτυο «έξυπνων» καμερών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι κάμερες αυτές υποστηρίζουν τη διαπίστωση παραβάσεων όπως:

μη χρήση προστατευτικού κράνους,

μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

υπέρβαση ορίου ταχύτητας,

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Με άλλα λόγια, το σύστημα δεν αφορά μόνο τις κλασικές κάμερες ταχύτητας ή κόκκινου σηματοδότη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου ψηφιακού ελέγχου, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει διαφορετικού τύπου παραβάσεις.

Τι δείχνουν οι ενστάσεις

Από τις 420 ενστάσεις που υποβλήθηκαν, έγιναν δεκτές 52. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιλοτικής εφαρμογής, ένας περιορισμένος αριθμός αποδεκτών ενστάσεων αφορούσε τεχνικά ή διαδικαστικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται:

17 περιπτώσεις αναντιστοιχίας χρόνου,

αναντιστοιχίας χρόνου, 12 περιπτώσεις με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά,

με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, 3 περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν δεκτές μετά από εξέταση ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη λειτουργία του συστήματος. Όσο περισσότερο αυξάνεται η χρήση τεχνολογικών μέσων για τη βεβαίωση παραβάσεων, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει να υπάρχει αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου και δυνατότητα διόρθωσης λαθών.

Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο έλεγχο

Ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης είναι ότι η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά προς τις αστυνομικές υπηρεσίες και δεν αντικαθιστά την επιχειρησιακή κρίση και τον ανθρώπινο έλεγχο.

Αυτό σημαίνει ότι οι κάμερες και τα ψηφιακά συστήματα δεν λειτουργούν ως αυτόνομος μηχανισμός που βεβαιώνει παραβάσεις χωρίς αξιολόγηση. Το υλικό που παράγεται εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ενώ η πιλοτική φάση χρησιμοποιείται ακριβώς για να εντοπιστούν τεχνικά, λειτουργικά και διαδικαστικά σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Η επισήμανση αυτή έχει σημασία και για τους οδηγούς. Το νέο σύστημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή «μηχανή προστίμων», αλλά ως εργαλείο που, εφόσον λειτουργήσει σωστά, μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εντοπισμού επικίνδυνων συμπεριφορών με πιο γρήγορο και τεκμηριωμένο τρόπο.

Γιατί το σύστημα είναι ακόμη πιλοτικό

Η πιλοτική λειτουργία δεν είναι τυπική λεπτομέρεια. Στην πράξη, αυτή η περίοδος χρησιμοποιείται για να αξιολογηθούν τα δεδομένα που συλλέγονται και να διαμορφωθεί το τελικό επιχειρησιακό και τεχνικό μοντέλο.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης καταγράφονται τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Στόχος είναι να βελτιωθεί η αξιοπιστία του συστήματος, η ποιότητα του υλικού που παράγεται και η συνολική διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων πρέπει να στηρίζεται σε αποδείξεις που είναι καθαρές, ακριβείς και επαρκώς τεκμηριωμένες. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να αυξηθούν οι αμφισβητήσεις και να μειωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα.

