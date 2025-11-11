quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Έξυπνες» κάμερες σε 600 λεωφορεία της Αθήνας: Τι θα καταγράφουν και τι να προσέχετε

ΤΡΙΤΗ | 11.11.2025
AutoTypos Team
exypnes-kameres-se-600-leoforeia-tis-athinas-ti-tha-katagrafoun-kai-ti-na-prosechete-626677

Σε φάση υλοποίησης περνά το σχέδιο για την τοποθέτηση καμερών σε λεωφορεία της Αθήνας, με στόχο την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, τη διάγνωση τροχαίων παραβάσεων και τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας.

Το έργο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και στη βελτιωμένη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) προκήρυξε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση του «Συστήματος Καταγραφής και Ανάλυσης Συνθηκών Οδικού Δικτύου, Κυκλοφοριακής Κίνησης και Τροχαίων Παραβάσεων», με προϋπολογισμό 1,56 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αποσφράγιση των φακέλων έχει οριστεί για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.

600 λεωφορεία με «έξυπνες» κάμερες και αισθητήρες

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, το σύστημα θα τοποθετηθεί σε 600 επιλεγμένα λεωφορεία του στόλου της ΟΣΥ και θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI), αισθητήρες κίνησης και τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων.

Οι κάμερες θα καταγράφουν και θα αναλύουν:

  • την ταχύτητα των οχημάτων,
  • την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • την παράνομη στάση ή στάθμευση,
  • τη μη χρήση κράνους,
  • καθώς και την παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδες.

Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τροχαίες παραβάσεις θα αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπει ο νόμος, ενώ το σύστημα θα διασυνδέεται με τα ενιαία ηλεκτρονικά δίκτυα διαχείρισης προστίμων και παραβάσεων ΚΟΚ.

Με τον τρόπο αυτό, οι κλήσεις θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, με ειδοποίηση του οδηγού μέσω της θυρίδας του πολίτη στο gov.gr.

Το «ευφυές» σύστημα και η λειτουργία του

Η λειτουργία του συστήματος θα στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  1. Συσκευές IoT (Internet of Things),
  2. Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης,
  3. Δίκτυα επικοινωνίας (4G, 5G, WiFi) και cloud data management,
  4. Εργαλεία οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων.

Οι ψηφιακές κάμερες υψηλής ανάλυσης θα λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας τη ροή κυκλοφορίας και την κατάσταση των οδικών υποδομών, ακόμη και τη νύχτα. Κάθε κάμερα θα συνδέεται με μονάδα μετάδοσης δεδομένων στο cloud (On-board Unit – OBU).

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης στο cloud, η οποία θα επιτρέπει:

  • την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο,
  • την ανάλυση κυκλοφοριακής κίνησης,
  • την καταγραφή και αξιολόγηση παραβάσεων ΚΟΚ,
  • και τη σύνταξη αναφορών για άμεσες αποφάσεις από το προσωπικό της ΟΣΥ.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τέσσερα υποσυστήματα:

α) Αξιολόγηση οδηγικής συμπεριφοράς,

β) Παρακολούθηση στόλου οχημάτων,

γ) Αξιολόγηση δομικής υγείας οδών,

δ) Οπτικοποίηση στατιστικών δεδομένων.

Πιλοτική εφαρμογή και εκπαίδευση προσωπικού

Πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το έργο θα περάσει από πιλοτική φάση, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ΟΣΥ και να βελτιστοποιηθεί η ακρίβεια των καταγραφών.

Το προσωπικό της εταιρείας θα εκπαιδευτεί πλήρως στη χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων ανάλυσης, για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Το «έξυπνο» αυτό δίκτυο παρακολούθησης εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τη ροή των δρομολογίων, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα συνεισφέρει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΜ.

Το νομικό πλαίσιο – Το άρθρο 107 του νέου ΚΟΚ

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στο άρθρο 107 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο προβλέπει:

«Επιβολή διοικητικών προστίμων από αστυνομικά όργανα

  1. Στον καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές.
  2. Η παρ. 2 εφαρμόζεται και αν η παράβαση διαπιστώνεται με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή με άλλα τεχνικά μέσα, όπως σταθερές ή κινητές κάμερες […] οι οποίες μπορούν να τοποθετούνται και σε οχήματα δημόσιας μαζικής μεταφοράς επιβατών, με την προϋπόθεση σχετικής προειδοποίησης προς το κοινό.»

 

Πρόσφατες Ειδήσεις