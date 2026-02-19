Έξυπνες κάμερες: Σε αυτά τα σημεία θα μπουν στην Αττική – Ποιες παραβάσεις θα ελέγχουν

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το σχέδιο εγκατάστασης έξυπνων καμερών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής

Δόθηκε το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία σταθερών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ, καθώς και την τοποθέτηση των προβλεπόμενων από την παρ. 4 του άρθρου 107 του ΚΟΚ προειδοποιητικών πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως έχει γίνει γνωστό, οι έξυπνες κάμερες θα έχουν διαθέσιμο το ιστορικό της παραβατικότητας του κάθε οδηγού, ώστε να καταλογίζεται αυτόματα το επαυξημένο πρόστιμο. Έτσι, το σύστημα θα αναζητά προηγούμενες παραβάσεις για τα καταγεγραμμένα στοιχεία του οδηγού και θα αξιολογεί αν υπάρχει υποτροπή εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που καταγραφεί χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και το σύστημα εντοπίσει ότι ο οδηγός είχε υποπέσει στην ίδια παράβαση εντός του τελευταίου έτους, θα ενεργοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη ποινή υποτροπής (π.χ. αυξημένο πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Συνεχίζεται η απεργία στα Ταξί – Για απεργίες διαρκείας κάνουν λόγο οι οδηγοί 18/02/2026 - 13:38 Παράλληλα, θα διαθέτουν τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων, καθώς και δυνατότητα καταγραφής ταχύτητας ή άλλων παραβάσεων, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή κίνηση σε απαγορευμένες λωρίδες. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα με ασφαλή και κρυπτογραφημένο τρόπο. Κάθε καταγραφή θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία, όπως τοποθεσία, ώρα, τύπος παράβασης και τεκμηρίωση μέσω εικόνας, ώστε να επιτρέπεται η άμεση έναρξη της διαδικασίας διασταύρωσης και ελέγχου υποτροπής από την εφαρμογή. Σημειώνεται ότι το σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα υφιστάμενα μητρώα του Δημοσίου και θα παρέχει πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω κατάλληλου μηχανισμού αυθεντικοποίησης.

Τα 6 σημεία που θα στηθούν

1 Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα, με radar για Spot Speed (στιγμιαία ταχύτητα σε συγκεκριμένο σημείο), για κράνος, ζώνη και χρήση κινητού.

2 Στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος της οδού Θυατειρών (Average Speed Section Control). Η κάμερα θα καταγράφει την παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

3 Στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος της οδού Πριήνης. Με Average Speed Section Control θα καταγράφει την παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

4 Επί Μεσογείων-Χαλανδρίου. Θα καταγράφει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, θα στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη.

5 Επί Βουλιαγμένης-Τήνου. Θα καταγράφει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, θα στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη.

6 Στη Λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θα καταγράφει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση κράνους και ζώνης, χρήση κινητού.

ΣΕ 10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Με άλλη απόφαση του ΥΠΟΜΕ, εγκρίνεται η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στα οχήματα που θα φέρουν κάμερες.

Πηγή: EleftherosTypos.gr