Mέσα Μαζική Μεταφοράς: Όλες οι μεγάλες αλλαγές [πίνακας]

Ανοίγουμε τον φάκελο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και τον αυξανόμενο ρυθμό ζωής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που επιταχύνουν την ανάγκη για αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς.

Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και ο ολοένα και πιο έντονος ρυθμός ζωής στις μεγαλουπόλεις και δη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν επιταχύνει τους ρυθμούς αναβάθμισης των μέσων συγκοινωνίας. Μιλώντας στο Eleftherostypos.gr, o Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύσταση του νέου ΟΣΕ. Όπως είπε «ο σιδηρόδρομος απέκτησε το πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο στο δημόσιο, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ οι εκπαιδεύσεις των μηχανοδηγών εκτός από το πεδίο, γίνονται πλέον και σε ειδικό προσομοιωτή».

Ωστόσο το σκηνικό της βιβλικής καταστροφής που υπέστη η Θεσσαλία από την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel δεν άφησε πολλά περιθώρια στο σιδηροδρομικό δίκτυο. «Τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία προχωρούν κανονικά εντός του αρχικού, αυστηρού χρονοδιαγράμματος και θα είναι έτοιμα το καλοκαίρι του 2026». τόνισε ο κ. Κυρανάκλης.

Πλέον στον σιδηρόδρομο φαίνεται πως αυστηροποιούνται και οι διαδικασίες ένταξης στο προσωπικό καθώς διενεργούνται σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό που βρίσκεται σε θέσεις ασφαλείας, ενώ με τη δημιουργία του ενιαίου κέντρου εποπτείας, εμπεδώνεται μια νέα κουλτούρα ασφάλειας και ορατότητας.

Σημαντική αύξηση του επιβατικού κοινού παρατηρείται τόσο στο Αττικό Μετρό όσο και στο Τραμ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στο Eleftherostypos.gr η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., στο Μετρό και το Τραμ της Αθήνας καθημερινά μετακινούνται κατά μ.ο. 750.000 επιβάτες. Tα τελευταία χρόνια η επιβατική κίνηση βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία.

Το 2024 σημείωσε αύξηση 8% συγκριτικά με το 2023 και η αύξηση συνεχίζεται και το 2025, με την πρόβλεψη μάλιστα να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019, οπότε και είχε σημειωθεί ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, οι επικυρώσεις κομίστρου το 9μηνο του 2025, διαμορφώθηκαν στα 159.510.570 και το αντίστοιχο διάστημα το 2024 στα 151.430.600, καταγράφοντας αύξηση 5,1%.

Όπως επισημαίνει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., την αυξανόμενη τροχιά των συγκεκριμένων στοιχείων ενίσχυσε και το μέτρο της 24ωρης λειτουργίας, σε μόνιμη βάση κάθε Σαββατόβραδο, της μπλε, της κόκκινης Γραμμής του Μετρό και του Τραμ. Ένα μέτρο που έχει αλλάξει τα δεδομένα των μετακινήσεων στην Αττική.

Κάθε Σάββατο περισσότεροι από 50.000 επιβάτες, κυρίως νέοι άνθρωποι, επιλέγουν πλέον το Μετρό και το Τραμ για τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, όταν διατυπώθηκε η πρόταση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Κυρανάκη, ξεκίνησε ένας μαραθώνιος δοκιμών και προετοιμασιών στο δίκτυο, για να διαπιστωθεί καταρχάς η εφικτότητα του μέτρου και στη συνέχεια να οργανωθεί η εφαρμογή του. Το εγχείρημα ήταν απαιτητικό, δοκιμάστηκαν και πέρασαν τις εξετάσεις οι υπηρεσίες του λειτουργικού κορμού των δικτύων. Μία ξεκάθαρη επιτυχία για τους εργαζόμενους της εταιρείας, που ανταποκρίθηκαν στη νέα πρόκληση με επιτυχία.

Φάκελος συγκοινωνίες: Οι αλλαγές στα δρομολόγια που βρίσκονται προ των πυλών

Ωστόσο, παρά τις αναβαθμίσεις που είναι φανερό ότι έχουν γίνει στα σταθερά ΜΜΜ, αποτελεί συχνό φαινόμενο το επιβατικό κοινό να παραπονείται για την ένταση των δρομολογίων.

Από το 2023 οι συχνότητες δρομολογίων παραμένουν αμετάβλητες τις ώρες αιχμής στα 4,5 λεπτά στη Γραμμή 2, τα 4 λεπτά στη Γραμμή 3 και τα 6 λεπτά στη Γραμμή 1, συγκρίσιμες με τα περισσότερα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Δεν υπάρχει μετρό διεθνώς που να μην έχει φαινόμενα συνωστισμού κάποιες ημέρες και ώρες. Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στο Μετρό της Αθήνας, συνωστισμός παρατηρείται κυρίως τις ώρες αιχμής σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών όπως τεχνικές βλάβες, παρεμπόδιση κλεισίματος πόρτας συρμού, ιατρικό περιστατικό επιβάτη. Κάθε συρμός με ένδειξη βλάβης αποσύρεται για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπει το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας και αυτό συνεπάγεται καθυστέρηση μεταξύ δυο δρομολογίων

Θυμίζουμε επίσης, ότι από το 2020 οι συρμοί του μετρό εκτελούν μεγαλύτερα σε απόσταση και διάρκεια δρομολόγια, λόγω της επέκτασης προς τον Πειραιά με τους σταθμούς «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια» το 2020 και τους σταθμούς «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο» το 2022, συνολικού μήκους 7,6 χλμ.

Για τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών, αυτήν την περίοδο «τρέχει» στη ΣΤΑ.ΣΥ ένα πρόγραμμα έργων 100 εκ. €, που έχουν συμβασιοποιηθεί και παράλληλα δρομολογούνται έργα που αγγίζουν τα 200 εκ. €. Είναι μια τεράστια σε μέγεθος, αλλά και σημασία επένδυση στο αστικό δίκτυο σταθερής τροχιάς της Αττικής, που όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται ορατή και από τους επιβάτες. Ενδεικτικά το πρόγραμμα έργων περιλαμβάνει:

την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηρoτροχιάς στις Γραμμές 2 και 3, έργο που ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα,

την ανακαίνιση σταθμών με την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας τεχνικών εργασιών και χρωματισμούς (έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στους σταθμούς Ομόνοια, Βικτώρια, Σύνταγμα, Κηφισιά, Χαλάνδρι),

την αντικατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων σε όλο το δίκτυο Μετρό,

την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα,

την ενίσχυση της περίφραξης σε ολόκληρη τη Γραμμή 1,

την αντικατάσταση του φωτισμού σε σταθμούς και των 3 Γραμμών Μετρό και σε τμήματα των σηράγγων,

την αντικατάσταση 1.300 ξύλινων στρωτήρων στο τμήμα Πειραιάς – Φάληρο στη Γραμμή 1,

εργασίες στεγανοποίησης σε γυάλινες πυραμίδες/θόλους και γυάλινα στέγαστρα,

συνεχής αποκατάσταση βλαβών/φθορών από θραύση υαλοπινάκων και graffiti και εφαρμογή anti-graffiti εφαρμογών σε συρμούς,

την εγκατάσταση wifi σε σταθμούς του Μετρό (οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στους σταθμούς Ακρόπολη και Σύνταγμα),

την εγκατάσταση δικτύου 5G σε σταθμούς και σήραγγες (ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο πιλοτικό τμήμα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ),

την ανακαίνιση 2 υποσταθμών στη Γραμμή 1 με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ενέργειας από την πέδηση των συρμών.

Στο βραχυπρόθεσμο μέλλον προχωρά η αναβάθμιση 10 επιπλέον συρμών της Γραμμής 1, καθώς και η ανάταξη παροπλισμένων οχημάτων. Παράλληλα, στις Γραμμές 2 και 3 έχουν ήδη επανενταχθεί 16 συρμοί που το 2019 ήταν εκτός λειτουργίας, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ανάταξη ακόμη 5, καθώς και η αναβάθμιση 12 συρμών πρώτης γενιάς με εγκατάσταση κλιματισμού. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η αγορά 15 νέων συρμών από την Ελληνικό Μετρό, που θα ενισχύσουν την επόμενη γενιά του δικτύου.

Την ίδια ώρα, υλοποιείται αυτήν την περίοδο μια σημαντική, συνολική επένδυση στο τροχαίο υλικό του αστικού δικτύου σταθερής τροχιάς της Αττικής, που περιλαμβάνει:

Στη Γραμμή 1:

Την ανακαίνιση 14 συρμών της Γραμμής 1, που μέσα στο 2026 θα ξεκινήσουν σταδιακά να κυκλοφορούν.

Την ανάταξη 8 συρμών, παροπλισμένων από το 2012, λόγω βλάβης του στατικού μετατροπέα.

Την αναβάθμιση 10 επιπλέον συρμών.

Στις Γραμμές 2 και 3:

Την ανάταξη παροπλισμένων συρμών: Το 2019 σε λειτουργία ήταν 40 από τους 66 συρμούς και σήμερα λειτουργικοί είναι οι 56. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναταχθεί και επανακυκλοφορούν 16 συρμοί, που ήταν παροπλισμένοι στα αμαξοστάσια. Στον σχεδιασμό της εταιρείας είναι η ανάταξη 5 ακόμη συρμών.

Την αναβάθμιση με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε 12 συρμούς 1 ης γενιάς στις Γραμμές 2 & 3.

γενιάς στις Γραμμές 2 & 3. Την αγορά 15 νέων συρμών από την Ελληνικό Μετρό.

Παράλληλα, το 2025 το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ενισχύθηκε με 270 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μεταξύ των οποίων 80 οδηγούς, 94 τεχνίτες, 30 σταθμάρχες και 29 ελεγκτές κομίστρου. Πρόσφατα, 31 νέοι οδηγοί ανέλαβαν υπηρεσία, ενώ άλλοι 6 βρίσκονται σε εκπαίδευση. Για το 2026 προγραμματίζονται 177 επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Αναλυτικά η δύναμη οδηγών:

Δύναμη οδηγών 2025 (21/10/2025) 2019 (31/12/2019) Γραμμή 1 101 90 Γραμμές 2 & 3 246 167 Τραμ 105 101 Εκπαίδευση 6 Προσλήψεις (έως το τέλος του έτους) 80 538 358

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του στόλου συρμών, είναι παρεμβάσεις, που όταν ολοκληρωθούν, θα βοηθήσουν στη μείωση των χρονοαποστάσεων και την πραγματοποίηση περισσότερων δρομολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Τι αλλαγές έρχονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο στόλος των νέων λεωφορείων ανανεώνεται διαρκώς. Σήμερα ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα έχει ανανεωθεί σχεδόν σε ποσοστό 65%, ενώ ήδη από τις αρχές του νέου έτους θα κινούνται συνολικά 1.000 νέα λεωφορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, το 2019 κυκλοφορούσαν 262 λεωφορεία, αριθμός που μέχρι το τέλους του 2026 βάσει του σχεδιασμού μας θα έχει υπερδιπλασιαστεί. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η μικρότερη αναμονή στις στάσεις, μεγαλύτερη συνέπεια στα δρομολόγια και καλύτερη κάλυψη των δύο μεγάλων πόλεων.

Όσον αφορά τα τρόλεϊ, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ο σημερινός στόλος των τρόλεϊ, οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν περίπου 5,5 ευρώ. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ένα ηλεκτρικό λεωφορεία, το ελληνικό κράτος, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 2,5 ευρώ. Άρα μιλάμε για υπερδιπλάσιο κόστος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμές εκτιμήσεις του υπουργείου, δεν θα υπάρξει πλήρη αποψίλωση των γραμμών τρόλεϊ από τον στόλο. Θα μείνουν για κάποια χρόνια αυτά που έχουν χρόνο ζωής και θα πυκνώσουν σε δρομολογιακές γραμμές, οι οποίες θα είναι σε ευθείες λεωφόρους και οδούς, όπως Συγγρού, Κηφισίας, Πειραιώς, που δεν έχουν τόσο μεγάλη όχληση τα καλώδια και ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν τα υπόλοιπα δρομολόγια με περισσότερα λεωφορεία.

