Φαρμακείο αυτοκινήτου: Δες τι πρέπει να έχεις μαζί πριν φύγεις για διακοπές

Ο καιρός των καλοκαιρινών διακοπών έφτασε και ένας γρήγορος έλεγχος στο φαρμακείο του αυτοκινήτου ίσως σε βγάλει από μεγάλους μπελάδες

Κάποιοι γνωρίζουν αρκετά γι’ αυτό, άλλοι έχει τύχει να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι πιθανότατα δεν ξέρουν καν που βρίσκεται ή αν… έχουν. Ο λόγος φυσικά για το φαρμακείο αυτοκινήτου, το οποίο σύντομα εκσυγχρονίζεται, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες προδιαγραφές που εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στην πράξη, η υποχρέωση ύπαρξης κιβωτίου πρώτων βοηθειών δεν είναι νέα. Αυτό που αλλάζει είναι το περιεχόμενό του, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί, αλλά και η πιστοποίησή του.

Υποχρεωτικό το πρότυπο DIN 13164:2022

Η νέα Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026, τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αντικαθιστά την αντίστοιχη ρύθμιση του 1978. Πλέον, κάθε κιβώτιο πρώτων βοηθειών θα πρέπει να συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164:2022 ή ισοδύναμο πρότυπο ISO και να φέρει σήμανση CE.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να υπάρχει ένα οποιοδήποτε φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά απαιτείται πιστοποιημένο κιτ με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η υποχρέωση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Τα 16 είδη που πρέπει να έχεις υποχρεωτικά στο φαρμακείο του αυτοκινήτου σου:

Είδος Μέγεθος / Διαστάσεις Ποσότητα Σκοπιμότητα χρήσης Κουβέρτα διάσωσης (ισοθερμική) 210 × 160 cm (ελάχιστο) 1 Πρόληψη υποθερμίας και σοκ Ρολό ταινίας στερέωσης (DIN 13019-A) 5 m × 2,5 cm 1 Σταθεροποίηση επιδέσμων Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (DIN 13019-E) 14 τεμ. 1 σετ Κάλυψη μικροτραυμάτων Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος μικρός (DIN 13151-K) περ. 6 × 8 cm 1 Άμεση πίεση σε τραύμα Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος μεσαίος (DIN 13151-M) περ. 8 × 10 cm 2 Τραύματα μεσαίου μεγέθους Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος μεγάλος (DIN 13151-G) περ. 10 × 12 cm 1 Εκτεταμένα τραύματα Επίθεμα εγκαυμάτων / αποστειρωμένη γάζα (DIN 13152-BR) 60 × 80 cm 1 Εγκαύματα και εκδορές Επιθέματα πληγών (κομπρέσες) 10 × 10 cm 6 Καθαρισμός ή πωματισμός τραυμάτων Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης στενός (DIN 61634-FB) 6 cm × 4 m 2 Περίδεση άκρων Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης φαρδύς (DIN 61634-FB) 8 cm × 4 m 3 Περίδεση κορμού ή μηρών Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης (DIN 13168-D) 96 × 96 × 136 cm 1 Ακινητοποίηση άνω άκρου Ψαλίδι πρώτων βοηθειών (DIN 58279-A 145) — 1 Κοπή ρούχων Γάντια μιας χρήσης (DIN EN 455) Μεγάλα 4 Προστασία από βιολογικούς κινδύνους Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού — 2 Καθαρισμός ανέπαφου δέρματος Ιατρική μάσκα (Type IIR ή FFP2) — 2 Προστασία αναπνευστικού Οδηγίες πρώτων βοηθειών — 1 Οδηγίες χρήσης

Όλα τα υλικά πρέπει να βρίσκονται εντός της ημερομηνίας λήξης τους και να φέρουν τη σχετική σήμανση CE.

Πού πρέπει να βρίσκεται

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει:

Να βρίσκεται σε σημείο εύκολα και άμεσα προσβάσιμο

και Να μην είναι κλειδωμένο

Να μην περιέχει αντικείμενα άσχετα με τον σκοπό του

Στα περισσότερα αυτοκίνητα ιδανική θέση θεωρείται το ντουλαπάκι του συνοδηγού ή η ειδική θήκη στο πορτμπαγκάζ, εφόσον δεν καλύπτεται από αποσκευές.

Πρόστιμο αν λείπει

Η απουσία φαρμακείου, η ύπαρξη ελλιπούς κιτ ή η χρήση ληγμένων υλικών επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι, πέρα από το φαρμακείο, κάθε αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει και προειδοποιητικό τρίγωνο καθώς και πυροσβεστήρα.

Τα αποστειρωμένα υλικά έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, συνήθως περίπου πέντε χρόνια. Ωστόσο, η νέα απόφαση προβλέπει ότι το περιεχόμενο του φαρμακείου πρέπει να ανανεώνεται συνολικά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου επιταχύνουν τη φθορά των υλικών.

Παράλληλα, κάθε υλικό που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ήδη φαρμακείο

Οι οδηγοί που διαθέτουν ήδη κιβώτιο πρώτων βοηθειών καλό είναι να ελέγξουν αν αναγράφεται πάνω στη συσκευασία η πιστοποίηση DIN 13164:2022. Εάν πρόκειται για παλαιότερη έκδοση του προτύπου (όπως DIN 13164:2014), ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση ή αντικατάσταση του κιτ.

Στα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα το εργοστασιακό φαρμακείο συμμορφώνεται ήδη με τις νέες προδιαγραφές, ωστόσο συνιστάται να γίνεται έλεγχος τόσο της πιστοποίησης όσο και των ημερομηνιών λήξης των υλικών.