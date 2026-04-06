Φαρμακείο αυτοκινήτου: Δες τι πρέπει να έχεις μέσα για να μην σε γράψουν – Από πότε ισχύει

Αλλάζει το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτοκινήτου, προσθέτοντας σειρά υλικών χρήσιμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στον δρόμο θα πρέπει να είναι από εδώ και στο εξής οι οδηγοί IX, καθώς με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αλλάζει το υποχρεωτικό περιεχόμενο του φαρμακείου αυτοκινήτου, προσθέτοντας σειρά υλικών χρήσιμα για τον γρήγορο περιορισμό αντιμετώπισης προβλημάτων.

Από το 1978 έως σήμερα ένας οδηγός θα έπρεπε να έχει στο φαρμακείο αυτοκινήτου του τα εξής: βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά τύπου οινόπνευμα.

Πλέον, περίπου 50 χρόνια μετά, καλούνται να έχουν:

Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης: (διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – επιμεταλλωμένη) για ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%), πρόληψη υποθερμίας και σοκ

Ρολό ταινίας στερέωσης (λευκοπλάστη) για σταθεροποίηση επιδέσμων

Αποστειρωμένους επιδέσμους διαφόρων μεγεθών για άμεση πίεση σε τραύμα

Επιθέματα εγκαυμάτων για κάλυψη μεγάλων επιφανειών όπως εγκαύματα τριβής και εκδορές

Ελαστικούς επιδέσμους και τριγωνικό επίδεσμο ακινητοποίησης

Ψαλίδι πρώτων βοηθειών

Γάντια μιας χρήσης και ιατρικές μάσκες

Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος

Οδηγίες πρώτων βοηθειών

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE, καθώς εμπίπτουν στον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ. Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ’ αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το φαρμακευτικό υλικό.

Το φαρμακείο αυτοκινήτου θα πρέπει να συμπληρώνεται ανελλιπώς με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων αμέσως μετά την κατανάλωσή του. Το φαρμακευτικό υλικό του κιβωτίου πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών.

Οι οδηγοί που δεν συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τη συγκεκριμένη παράβαση να τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ. Διευκρινίζεται πως η νέα διάταξη καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη κιβωτίου πρώτων βοηθειών σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου.

Tι κρατάμε:

Αλλάζει το υποχρεωτικό περιεχόμενο του φαρμακείου αυτοκινήτου από τις 18 Ιουνίου

Παραδοσιακά, στο φαρμακείο έπρεπε να έχεις: βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, επιδέσμους και απολυμαντικό

Τώρα καλείσαι να έχεις, μεταξύ άλλων, ισοθερμική κουβέρτα, γάντια μιας χρήσης και ιατρικές μάσκες

Οι οδηγοί που δεν συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις με τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ

Πηγή: EleftherosTypos.gr