Φαρμακείο αυτοκινήτου: Μεταφέρθηκε η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής με τα νέου τύπου – Πόσο χρόνο έχουμε;

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων με φαρμακείο αυτοκινήτου νέου τύπου μετατίθεται

Με νεότερη Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ30/60123/2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2318/Β/24-4-2026, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση Δ30/45652/2026 (ΦΕΚ 1804/Β/1-4-2026). Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, η έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων για το φαρμακείο αυτοκινήτου ορίζεται πλέον την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου

Συγκεκριμένα, όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τα δίκυκλα, που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κιβώτιο πρώτων βοηθειών νέου τύπου. Το κιβώτιο αυτό πρέπει να περιέχει το κατάλληλο υγειονομικό υλικό για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.

Το νέο κιβώτιο θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022 ή ισοδύναμου προτύπου ISO και να φέρει την αντίστοιχη σήμανση συμμόρφωσης. Επιπλέον, όλα τα υλικά που βρίσκονται μέσα στο κιβώτιο πρέπει να είναι εντός της ημερομηνίας λήξης τους και σε άριστη κατάσταση.

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά, αποκλειστικά και κατ’ ελάχιστον τον εξοπλισμό βάσει του προτύπου DIN 13164:2022, τα κάτωθι είδη με τις ακριβείς περιγραφές:

Α/Α Είδος (Περιγραφή Υλικού) Ποσότητα Σκοπιμότητα Χρήσης 1 Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη) 1 τμχ Ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%). Πρόληψη υποθερμίας και σοκ. 2 Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm) 1 τμχ Σταθεροποίηση επιδέσμων. 3 Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών) 1 σετ Κάλυψη μικροτραυμάτων. 4 Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm) 1 τμχ Επίθεμα με ενσωματωμένο επίδεσμο για άμεση πίεση σε τραύμα. 5 Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm) 2 τμχ Ως άνω, για τραύματα μεσαίου μεγέθους. 6 Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm) 1 τμχ Ως άνω, για εκτεταμένα τραύματα. 7 Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm) 1 τμχ Κάλυψη μεγάλων επιφανειών (εγκαύματα τριβής, εκδορές). 8 Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη) 6 τμχ Καθαρισμός ή πωματισμός βαθέων τραυ­μάτων. 9 Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m) 2 τμχ Περίδεση άκρων. 10 Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m) 3 τμχ Περίδεση κορμού/μηρών. 11 Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm) 1 τμχ Ακινητοποίηση άνω άκρου (κατάγματα). 12 Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό) 1 τμχ Κοπή ρούχων για αποκάλυψη τραύματος. 13 Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα) 4 τμχ Βιοασφάλεια (προστασία από αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα). 14 Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος 2 τμχ Καθαρισμός ανέπαφου δέρματος (όχι τραύματος). 15 Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2) 2 τμχ Προστασία αναπνευστικού. 16 Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών 1 τμχ Φυλλάδιο με εικονογράμματα.

Υποχρεωτικός ο τακτικός έλεγχος

Η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης (Sterility Expiration) για τα αποστειρωμένα υλικά, όπως οι γάζες και οι επίδεσμοι, είναι συνήθως πέντε χρόνια. Ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τακτικά τα υλικά και να τα αντικαθιστά όταν λήξει η ημερομηνία αποστείρωσης. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς με την πάροδο του χρόνου η συσκευασία (χαρτί ή πλαστικό) φθείρεται και χάνεται η στειρότητα των υλικών.

Όλα τα προϊόντα που περιέχονται στο κιβώτιο υπόκεινται στον Κανονισμό για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR 2017/745) και πρέπει να φέρουν σήμανση CE συμμόρφωσης.

Τέλος, το εξωτερικό περίβλημα του κιβωτίου πρέπει να είναι ανθεκτικό στη σκόνη, τα έλαια και την υγρασία, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά τα περιεχόμενα από τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στο όχημα.