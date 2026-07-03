Ferrari 12Cilindri Manuale: Με αίσθηση χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων

Η Ferrari αποφάσισε να κάνει το απόλυτο δώρο στους λάτρεις της παραδοσιακής οδήγησης, παρουσιάζοντας τη νέα Ferrari 12Cilindri Manuale

Πρόκειται για μια ειδική, περιορισμένης παραγωγής έκδοση που έχει έναν πολύ ξεκάθαρο στόχο: να επαναφέρει την «αναλογική» και άμεση σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό και τη μηχανή. Το αυτοκίνητο είναι εμπνευσμένο από τα θρυλικά Gran Turismo των δεκαετιών του ’50, ’60 και ’70, αλλά μεταφέρει αυτή την κλασική αίσθηση στο σήμερα δια μέσου της τεχνολογίας και σύγχρονων σχεδιαστικών γραμμών.

Η μεγάλη επανάσταση κρύβεται κάτω από την κεντρική κονσόλα και ονομάζεται Manuale By-Wire. Οι μηχανικοί στο Maranello κατάφεραν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό: πήραν το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων της εταιρείας και έχτισαν γύρω του ένα ολοκαίνουργιο σύστημα με λεβιέ ταχυτήτων και πεντάλ συμπλέκτη. Το σύστημα αυτό μετατρέπει κάθε κίνηση του οδηγού σε ηλεκτρονικό σήμα, αλλά το κάνει με τέτοιο τρόπο, που η αίσθηση παραμένει απόλυτα φυσική και αναλογική. Το καλύτερο; Ο οδηγός έχει πάντα την απόλυτη ελευθερία να επιλέξει αν θέλει να αλλάζει μόνος του τις πρώτες έξι σχέσεις ή αν προτιμά την άνεση της πλήρους αυτόματης λειτουργίας.

Για να πετύχουν αυτή την αυθεντική αίσθηση, οι μηχανικοί της Ferrari έδωσαν τεράστια βάση στις λεπτομέρειες της μηχανικής ανάδρασης. Ο λεβιές των ταχυτήτων είναι εξοπλισμένος με ειδικούς αισθητήρες και μηχανισμούς που αναπαράγουν το χαρακτηριστικό «κούμπωμα» και την αίσθηση ενός «παραδοσιακού», χειροκίνητου κιβωτίου. Μάλιστα, αν προσπαθήσεις να βάλεις μια ταχύτητα χωρίς να πατήσεις συμπλέκτη ή αν επιλέξεις λάθος σχέση, το σύστημα σε «κλειδώνει» και δεν σε αφήνει να ολοκληρώσεις την κίνηση. Ακόμα και ο ήχος που κάνει ο λεβιές όταν κουμπώνει έχει μελετηθεί ειδικά για να ενισχύει την οδηγική απόλαυση.

Το ίδιο εντυπωσιακό είναι και το πεντάλ του συμπλέκτη. Δεν συνδέεται με ντίζα ή υδραυλικά, αλλά λειτουργεί με αισθητήρες που διαβάζουν συνεχώς τις κινήσεις του οδηγού. Η αντίσταση του πεντάλ προσομοιώνει τέλεια την καμπύλη ενός κλασικού συμπλέκτη. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν κάνεις σωστά το συγχρονισμό στο άφημα, το αυτοκίνητο θα σκορτσάρει ή μπορεί ακόμα και να σβήσει (!), ακριβώς όπως θα γινόταν σε ένα παραδοσιακό αμάξι. Αυτή η πρόκληση είναι που κάνει την οδήγηση της 12Cilindri Manuale τόσο… συμμετοχική.

Στο εσωτερικό, η Ferrari αναπαράγει το παρελθόν, με έναν πανέμορφο, μοντέρνο τρόπο, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται αυτό. Η κεντρική κονσόλα έχει αναδιαμορφωθεί για χάρη της εργονομίας και στο κέντρο της δεσπόζει η εμβληματική μεταλλική «χτένα» με το μοτίβο των έξι σχέσεων και την όπισθεν πάνω αριστερά. Η στρογγυλή αλουμινένια λαβή του λεβιέ κρύβει μια διακριτική, φωτιζόμενη οθόνη που δείχνει ποια σχέση έχεις επιλέξει και ποιο οδηγικό προφίλ είναι ενεργό.

Η παραγωγή αυτού του κομψοτεχνήματος θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς θα κατασκευαστούν μόλις 1.499 αυτοκίνητα. Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος, αφού παραπέμπει στον κυβισμό του πρώτου δωδεκακύλινδρου κινητήρα που έβγαλε η Ferrari το 1947. Κάθε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα θα έρχεται με μοναδικές λεπτομέρειες από το τμήμα Tailor Made, όπως σφυρήλατες ζάντες ειδικής σχεδίασης και εξωτερικές διακοσμητικές ρίγες που αποτίουν φόρο τιμής στην ιστορική Ferrari 365 GTB4. Είναι ένα πραγματικό συλλεκτικό αντικείμενο, φτιαγμένο για τους πιο πιστούς φίλους της μάρκας που αναζητούν την πιο αγνή, ανόθευτη οδηγική συγκίνηση, συνδυασμένη με τον εκρηκτικό ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα που στροφάρει μέχρι τις 9.500 στροφές.

FERRARI 12CILINDRI MANUALE – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος: V12 – 65° – Ξηρό κάρτερ (Dry sump)

Συνολικός κυβισμός: 6.496 cc

Διάμετρος x Διαδρομή: 94 mm x 78 mm

Μέγιστη ισχύς: 830 cv στις 9.250 rpm

Μέγιστη ροπή: 678 Nm στις 7.250 rpm

Μέγιστος ρυθμός περιστροφής κινητήρα: 9.500 rpm

Σχέση συμπίεσης: 13.5:1

Ειδική ισχύς (ανά λίτρο): 128 cv/l

Κιβώτιο ταχυτήτων & Μετάδοση: 8-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη F1 με πεντάλ συμπλέκτη και σύστημα ελέγχου Manuale By-Wire

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μήκος: 4.733 mm

Πλάτος: 2.176 mm

Ύψος: 1.292 mm

Μεταξόνιο: 2.700 mm

Εμπρός μετατρόχιο: 1.686 mm

Πίσω μετατρόχιο: 1.645 mm

Ξηρό βάρος (απόβαρο): 1.565 kg

Αναλογία βάρους/ισχύος: 1,88 kg/cv

Κατανομή βάρους: 48,4% εμπρός / 51,6% πίσω

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 92 λίτρα

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ: 270 λίτρα

ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Εμπρός ελαστικά: 275/35 R21

Πίσω ελαστικά: 315/35 R21

Εμπρός φρένα: 398 x 223 x 38 mm

Πίσω φρένα: 360 x 233 x 32 mm

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