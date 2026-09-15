Ferrari 296 GT Modificata: Το αγωνιστικό θηρίο που σπάει όλους τους κανόνες

Η πιο ακραία έκδοση της Ferrari 296 είναι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με 720 ίππους που γράφει τους κανόνες στα παλιά της τα… ελαστικά

Η νέα Ferrari 296 GT Modificata είναι ένα αγωνιστικό χωρίς περιορισμούς, με την ιταλική φίρμα να σκίζει το βιβλίο με τους κανονισμούς και να προσφέρει την πιο ακραία εκδοχή της αγωνιστικής 296 GT3 Evo, για λίγους. Η 296 GT Modificata θα κατασκευαστεί σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό και οι άνθρωποι της Ferrari λένε πως θα είναι έως και 3 δευτερόλεπτα ταχύτερη από την αγωνιστική της «αδερφή» στην πίστα της ιταλικής μάρκας στο Fiorano.

Ένα αγωνιστικό χωρίς «χαλινάρι»

Η Ferrari παίρνει όλα όσα έμαθε από τους αγώνες GT και τα μεταφέρει σε ένα αυτοκίνητο που δε χρειάζεται να υπακούει σε κανέναν αγωνιστικό κανονισμό. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από τη νέα 296 GT Modificata, την πιο ακραία εκδοχή της 296 GT που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα το Maranello.

Η βάση της είναι η αγωνιστική 296 GT3 Evo, όμως εδώ οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τους κανονισμούς των πρωταθλημάτων έχουν αφαιρεθεί. Το αποτέλεσμα είναι ένα track-only αυτοκίνητο με 720 ίππους, εξελιγμένη αεροδυναμική και επιδόσεις που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ferrari, θα μπορούσαν να το κάνουν περίπου 3 δευτερόλεπτα ταχύτερο στο Fiorano από το αγωνιστικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται.

Σημαντική λεπτομέρεια: η συγκεκριμένη επίδοση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί σε δοκιμή, καθώς πρόκειται για εκτίμηση της Ferrari.

720 ίπποι από τον V6 των 2,9 λίτρων

Στην καρδιά της 296 GT Modificata βρίσκεται ένας αναβαθμισμένος twin-turbo V6 κινητήρας 2,9 λίτρων, ο οποίος αποδίδει πλέον 720 ίππους και 800 Nm ροπής. Για ακόμα καλύτερες επιδόσεις στην πίστα, η Ferrari έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στα turbo, τον στρόφαλο και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του κινητήρα όπως τους εκκεντροφόρους, το σύστημα εισαγωγής και τα intercooler.

Οι αυξημένες απαιτήσεις του κινητήρα οδήγησαν παράλληλα στην τοποθέτηση μιας νέας αντλίας χαμηλής πίεσης και ενός ενισχυμένου συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου, ικανού να ανταποκριθεί στην αυξημένη κατανάλωση.

Περισσότερη ισχύς, αλλά και πολύ περισσότερη αεροδυναμική

Η Ferrari δεν περιορίστηκε στην αύξηση της ισχύος. Το αμάξωμα της 296 GT Modificata έχει τροποποιηθεί ώστε να έχει σημαντικά περισσότερη αεροδυναμική απόδοση. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ένα μεγαλύτερο splitter, πλαισιωμένο από πρόσθετα αεροδυναμικά στοιχεία, ενώ στο πίσω μέρος δεσπόζει μια μεγάλη σταθερή αεροτομή.

Οι εισαγωγές αέρα έχουν γίνει μεγαλύτερες, ενώ ολόκληρο το αμάξωμα διαθέτει έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες που έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη ροή του αέρα στις υψηλές ταχύτητες. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: περισσότερη πρόσφυση και μεγαλύτερη σταθερότητα, ώστε ο οδηγός να μπορεί να διατηρεί υψηλότερη ταχύτητα μέσα στις στροφές.

Και επειδή η 296 GT Modificata προορίζεται αποκλειστικά για την πίστα, οι μηχανικοί δεν χρειάστηκε να κάνουν συμβιβασμούς που απαιτούνται σε ένα αυτοκίνητο δρόμου, όπως η απόσταση από το έδαφος, η προστασία πεζών, οι εκπομπές ρύπων και η καθημερινή χρηστικότητα.

Δε θα τη δούμε σε αγώνες

Παρά τον καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα της, η 296 GT Modificata δεν προορίζεται για συμμετοχή σε αγωνιστικά πρωταθλήματα που διέπονται από τους κανονισμούς της FIA ή της IMSA. Αντίθετα, η Ferrari θα τη διαθέσει για μη ανταγωνιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η ίδια. Η παραγωγή της θα περιοριστεί σε «εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό» αυτοκινήτων, γεγονός που την κάνει ακόμη πιο δυσεύρετη.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την αγωνιστική τεχνογνωσία της 296 GT3 Evo χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει το εκάστοτε αγωνιστικό πλαίσιο.

Η Ferrari έχει δημιουργήσει την 296 GT Modificata με συγκεκριμένο κοινό στο μυαλό της: τα μέλη του προγράμματος Club Competizioni GT. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να οδηγούν τα αυτοκίνητά τους σε ορισμένες από τις πιο γνωστές πίστες του κόσμου. Η αγορά της 296 GT Modificata περιλαμβάνει δύο χρόνια ή 12 γύρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για το 2027, το αγωνιστικό ημερολόγιο του Club Competizioni GT περιλαμβάνει επτά διοργανώσεις στις πίστες, Jerez de la Frontera στην Ισπανία, Misano Adriatico στην Ιταλία, Fuji στην Ιαπωνία, Indianapolis στις ΗΠΑ, Paul Ricard στη Γαλλία και Spa-Francorchamps στο Βέλγιο. Η σεζόν θα ολοκληρωθεί στις Ferrari Finali Mondiali, με την τοποθεσία και τις ημερομηνίες της συγκεκριμένης διοργάνωσης να ανακοινώνονται αργότερα.

Με λίγα λόγια, η 296 GT Modificata είναι η Ferrari 296 στην πιο αγνή και απελευθερωμένη μορφή της: ένα αυτοκίνητο πίστας που παίρνει ως αφετηρία την 296 GT3 Evo, αλλά αφήνει πίσω του τους κανονισμούς που περιορίζουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.