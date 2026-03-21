Ferrari Amalfi Spider: Ο V8 παραμένει ζωντανός

Η Ferrari παρουσιάζει τη νέα Ferrari Amalfi Spider, ένα μοντέλο ανοιχτής οροφής που διατηρεί ζωντανή την παράδοση του V8

Η νέα Amalfi Spider παίρνει το όνομά της από τη διάσημη ακτογραμμή της νοτιοδυτικής Ιταλίας – μια ιδανική διαδρομή για να απολαύσεις το κάθε ηλιόλουστο χιλιόμετρο. Το νέο μοντέλο διατηρεί τη γνωστή συνταγή του twin-turbo V8 στο μπροστά μέρος, ενσωματώνοντας παράλληλα όλες τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις που πρωτοεμφανίστηκαν στην έκδοση με κλειστή οροφή.

Ηλιόλουστη κομψότητα

Υπό την καθοδήγηση του Flavio Manzoni, το Ferrari Design Studio δημιούργησε μια καθαρή και μινιμαλιστική σιλουέτα που διατηρεί την αισθητική της έκδοσης coupé. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η υφασμάτινη οροφή, μια επιλογή που θυμίζει περισσότερο χειροποίητη ραπτική παρά προϊόν αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Ferrari προσφέρει περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης για την καμπίνα, η οποία και βασίζεται σε προηγμένη κατασκευή πέντε στρώσεων τύπου «sandwich».

Έτσι επιτυγχάνεται επίπεδο θερμομόνωσης και ηχομόνωσης παρόμοιο με εκείνο μιας αναδιπλούμενης μεταλλικής οροφής. Το άνοιγμα ή κλείσιμο ολοκληρώνεται σε μόλις 13,5 δευτερόλεπτα και μπορεί να γίνει ακόμη και εν κινήσει έως τα 60 km/h, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα.

Twin-Turbo V8 με 640 ίππους

Στην «καρδιά» της Amalfi Spider βρίσκεται η νεότερη εξέλιξη του πολυβραβευμένου twin-turbo V8 των 3,8 λίτρων. Ο κινητήρας αποδίδει 640 ίππους και 760 Nm ροπής, προσφέροντας επιδόσεις που παραμένουν εντυπωσιακές για ένα ανοιχτό grand tourer: επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h.

Οι μηχανικοί της Ferrari δούλεψαν επίσης στη μείωση του βάρους, ενώ το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων έχει επαναρυθμιστεί ώστε να εξασφαλίζει ακόμη πιο ομαλή λειτουργία.

Προηγμένη δυναμική συμπεριφορά

Η οδική συμπεριφορά της Amalfi Spider ελέγχεται από το σύστημα Side Slip Control 6.1, το οποίο διαχειρίζεται την ηλεκτρονική λειτουργία του αυτοκινήτου ώστε να μεγιστοποιείται η πρόσφυση στην έξοδο των στροφών. Το σύστημα συνεργάζεται με φρένα brake-by-wire και το ABS EVO, προσφέροντας καλύτερη αίσθηση στο πεντάλ και σταθερή απόδοση σε κάθε συνθήκη.

Η ενεργή αεροδυναμική συμβάλλει στη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, ενώ παράλληλα ένας ανεμοθραύστης ενσωματωμένος στα καθίσματα — ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι τα 170 km/h — δημιουργεί μια «ζώνη» άνεσης που μειώνει σημαντικά τις αναταράξεις στο εσωτερικό.

Ψηφιακό εσωτερικό με παραδοσιακή αίσθηση

Στο εσωτερικό της Amalfi Spider η ψηφιακή τεχνολογία συνδυάζεται με πιο παραδοσιακά στοιχεία. Ο πίνακας οργάνων 15,6 ιντσών και η ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό συνυπάρχουν με την επιστροφή σε φυσικά χειριστήρια στο τιμόνι.

Επιπλέον, σε σχέση με τη Roma, η διάταξη του συστήματος infotainment έχει αλλάξει: αντί για κάθετη οθόνη, πλέον χρησιμοποιείται οριζόντιο πάνελ που ενσωματώνεται καλύτερα στον σχεδιασμό του ταμπλό.

Όπως και σε άλλα μοντέλα της Ferrari, η Amalfi Spider συνοδεύεται από το πρόγραμμα Ferrari Genuine Maintenance, το οποίο καλύπτει τη συντήρηση του αυτοκινήτου για τα πρώτα επτά χρόνια λειτουργίας, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες μεγαλύτερη σιγουριά και χαμηλότερο κόστος.

