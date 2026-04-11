Ferrari, Lamborghini, Porsche – Μερικές από τις μάρκες των 229 αυτοκινήτων που κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ

Εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή supercars σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ

Στο στόχαστρο μπήκαν ΙΧ με ξένες πινακίδες, μετά από πληροφορίες που προέκυψαν από διόδια και τελωνεία, σε συνδυασμό με ψηφιακή ανάλυση κινδύνου. Οι έλεγχοι ήταν στοχευμένοι και πραγματοποιήθηκαν σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες και μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές όπου εδρεύουν δημοφιλείς επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η δέσμευση 229 πολυτελών οχημάτων, με συνολική εκτιμώμενη αξία που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους αυτοκίνητα μάρκας, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi και Ferrari, με την αξία κάποιων να ανέχεται μέχρι και τις 750.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούν κυρίως μη ταξινόμηση στην Ελλάδα, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας εντός ΕΕ, υποτιμολόγηση, αδικαιολόγητο πόθεν έσχες, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, καθώς και θέματα φορολογικής κατοικίας των οδηγών/κατόχων.

Επιπλέον, κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και άλλα αδικήματα: σε ένα όχημα βρέθηκε κοκαΐνη, ενώ εντοπίστηκαν και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, τα οποία πιθανότατα είναι κλεμμένα.

Τα πρόστιμα θα επιβληθούν μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

