quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ferrari, Lamborghini, Porsche – Μερικές από τις μάρκες των 229 αυτοκινήτων που κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.04.2026
Autotypos Team
ferrari-lamborghini-porsche-merikes-apo-tis-markes-ton-229-aftokiniton-pou-kataschethikan-apo-tin-aade-799518

Εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή supercars σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ

Στο στόχαστρο μπήκαν ΙΧ με ξένες πινακίδες, μετά από πληροφορίες που προέκυψαν από διόδια και τελωνεία, σε συνδυασμό με ψηφιακή ανάλυση κινδύνου. Οι έλεγχοι ήταν στοχευμένοι και πραγματοποιήθηκαν σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες και μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές όπου εδρεύουν δημοφιλείς επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η δέσμευση 229 πολυτελών οχημάτων, με συνολική εκτιμώμενη αξία που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους αυτοκίνητα μάρκας, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi και Ferrari, με την αξία κάποιων να ανέχεται μέχρι και τις 750.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούν κυρίως μη ταξινόμηση στην Ελλάδα, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας εντός ΕΕ, υποτιμολόγηση, αδικαιολόγητο πόθεν έσχες, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, καθώς και θέματα φορολογικής κατοικίας των οδηγών/κατόχων.

Επιπλέον, κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και άλλα αδικήματα: σε ένα όχημα βρέθηκε κοκαΐνη, ενώ εντοπίστηκαν και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, τα οποία πιθανότατα είναι κλεμμένα.

Τα πρόστιμα θα επιβληθούν μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.


Πηγή/Φωτογραφίες: ΑΑΔΕ

Πηγή/Φωτογραφίες: ΑΑΔΕ

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#supercar#ΑΑΔΕ
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

michanikos-gata-episkevase-lamborghini-me-antallaktiko-ford-o-pelatis-glitose-pano-apo-1-000-797963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.04.2026

Μηχανικός-«γάτα» επισκεύασε Lamborghini με ανταλλακτικό Ford – Ο πελάτης γλίτωσε πάνω από $1.000!
oi-agorastes-65-klemmenon-aftokiniton-axias-33-ekat-evro-einai-pithano-na-meinoun-me-adeia-cheria-746487

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.03.2026

Οι αγοραστές 65 κλεμμένων αυτοκινήτων αξίας 3,3 εκατ. ευρώ, είναι πιθανό να μείνουν με άδεια χέρια
to-oikogeneiako-suv-tis-leapmotor-pou-echei-idia-ippodynami-me-lamborghini-huracan-797385

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.03.2026

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan
i-ferrari-erixe-porta-sti-mesi-anatoli-logo-tou-polemou-sto-iran-757747

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.03.2026

Η Ferrari έριξε “πόρτα” στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν
h-proti-amigos-ilektriki-lamborghini-bainei-ston-pago-oi-logoi-796816

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.03.2026

H πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Lamborghini μπαίνει «στον πάγο» – Οι λόγοι
to-camera-car-pou-afise-piso-tou-pente-epivlitika-supercars-video-793134

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.02.2026

To Camera Car που άφησε πίσω του πέντε επιβλητικά supercars – Video

Πρόσφατες Ειδήσεις