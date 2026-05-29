Ferrari Luce: Όταν όλος ο πλανήτης κράζει -για τους λάθος λόγους- ένα ηλεκτρικό που δεν θα αγοράσει ποτέ…

Γιατί η Ferrari επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή για την πρεμιέρα της Luce και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τις επιλογές της

Η παρουσίαση της Luce, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari, δεν αντιμετωπίστηκε ως μια απλή πρεμιέρα. Ήταν πυροδότηση, που προκάλεσε έκρηξη σε αγορά και επενδυτές, οδηγώντας την μετοχή σε μια μεγαλοπρεπή βουτιά της τάξης του 8%. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι αν το αυτοκίνητο είναι καλό ή κακό, άλλωστε ουδείς μπορεί να το γνωρίζει αυτό μέχρι στιγμής, αλλά το γιατί η Ferrari προχώρησε συνειδητά σε μια σειρά από «βέβηλες» επιλογές, όπως τουλάχιστον της καταλογίζει η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου.

Το παγκόσμιο σύνδρομο του «υποψήφιου αγοραστή»

Πριν μπούμε στην ουσία, η μεγαλύτερη ειρωνεία γύρω από τη Luce είναι ο τρόπος που αυτή συζητιέται. Από τα αυτοκινητιστικά forums μέχρι τα σχόλια στα social media, όλοι μιλούν για τη Luce λες και είναι εν δυνάμει πελάτες. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι θα δουν την Luce μόνο στο youtube και στα social, άντε κάποιοι να την πετύχουν ζωντανά αν πάνε ταξίδι στο Ντουμπάι ή στο Μονακό.

Δεν είναι φυσικά κακό να σχολιάζεις και να λες την άποψη σου, αλίμονο! Απλά αυτό το ύφος χιλίων καρδιναλίων και τα συμπεράσματα για το αν «αξίζει τα λεφτά της», αν «θα τη διάλεγαν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις» ή για το ότι μοιάζει με ποντίκι υπολογιστή και ηλεκτρική σκούπα, διατυπώνονται με ένα τρόπο, σαν να πρόκειται για απογοητευμένους πελάτες που την είχαν προ-παραγγείλει.

Τελικά, η Ferrari κατάφερε να κάνει όλο τον πλανήτη να συζητά για το αν θα αγόραζε ή αν «αξίζει» ένα αυτοκίνητο με τιμή που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. Όχι ότι ήταν αυτή η πρόθεση της (αυτά τα κάνει η Jaguar) αλλά δεν γίνεται να μην σημειωθεί.

Το σχεδιαστικό σοκ

Ο μεγαλύτερος ντόρος αφορά την σχεδίαση και όχι την αμιγώς ηλεκτρική φύση του αυτοκινήτου. Η Ferrari είχε εδώ και καιρό ανακοινώσει ότι εξελίσσει το μοντέλο και μάλιστα δημιούργησε και ξεχωριστή γραμμή παραγωγής για EV αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα, όχι αυτοκίνητό, έχει και αυτό την σημασία του. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις, δεν είναι ότι υπήρχε προκατάληψη και άρνηση για μια αμιγώς ηλεκτρική Ferrari.

Απλά όλοι περίμεναν ότι ο εξηλεκτρισμός θα γίνει με βάση τις παραδοσιακές αξίες και το ύφος της εταιρείας, τουλάχιστον σχεδιαστικά.

Μέχρι που η Luce αποκαλύφθηκε και προκάλεσε σοκ. Η Ferrari δεν έβγαλε ένα χαμηλό, «θυμωμένο» διθέσιο supercar, που στάζει κ@υλα και «Ιταλία», η Luce απέχει πολύ από αυτό, θυμίζοντας κάτι σαν οικογενειακό σπορτίφ coupe – SUV.

Παύση λίγο εδώ. Εισπνοή – εκπνοή.

Ήρεμα, μια ερώτηση: πιστεύετε ότι η σχεδίαση της Luce είναι αποτέλεσμα «δεν μπορούσε να να γίνει αλλιώς» και function over form περιορισμών;

Είναι δηλαδή η ηλεκτρική φύση που επιβάλει τις σχεδιαστικές επιλογές; Ναι, φυσικά και θα έπρεπε να μελετηθεί ο αεροδυναμικός συντελεστής ώστε να συνδράμει στην αυτονομία, ναι, φυσικά οι μπαταρίες προσθέτουν ύψος αλλά για μια εταιρεία που βγάζει supercars και αγωνίζεται στην F1 εδώ και δεκαετίες, είναι αδύνατο να σκεφτώ ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος.

Άνετα, η Luce θα μπορούσε να μην ξεχωρίζει από την θερμική γκάμα της Ferrari και αν η εταιρεία ήθελε κάτι τέτοιο, θα το έκανε ακόμα και με κόστος στην χωρητικότητα των μπαταριών και στην αυτονομία. Διαφωνεί κανείς;

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για εσκεμμένη διαφοροποίηση. Η Luce δεν έπρεπε να είναι «παραδοσιακή» Ferrari και υπάρχουν πολλοί λόγοι που το υποστηρίζουν αυτό.

Η εντιμότατη Luce

Σημειολογικά, η επιλογή του Jony Ive που μετείχε στην σχεδίαση του αυτοκινήτου, έχει τεράστια σημασία. Πρόκειται για τον άνθρωπο που δημιούργησε ουσιαστικά την σχεδιαστική ταυτότητα των apple προϊόντων (iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook).

Είναι μια ταυτότητα που δεν χρειάζεται να αποδομηθεί για να καταλάβει κανείς την ουσία της. Αυτό που επικοινωνεί όμως είναι πολύ δυνατό και σχετίζεται άμεσα με το tech, την πρωτοπορία και την «out of the box» σκέψη, που όλοι έχουν συνδέσει με τον Steve Jobs και την εταιρεία του. Απλά, δεν το κάνει με κραυγαλέο τρόπο.

Η Ferrari λοιπόν, θέλει να επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο. Θέλει να πάρει άλλη θέση στην e-γκάμα της, διαχωρίζοντας την πλήρως από την θερμική και την υβριδική.

Γιατί όσο και αν ακούγεται αιρετικό σαν σκέψη, αυτό είναι ότι πιο ειλικρινές και έντιμο μπορούσε να κάνει απέναντι στην πιστή βάση των πελατών της, στους θαυμαστές της και τελικά στον θρύλο της. Το να παρουσίαζε ένα αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο, δίπλα στην SF90 ή την 12Cilindri, αυτό ναι, θα ήταν η απόλυτη ιεροσυλία και κατά κάποιο τρόπο, ανήθικο: μια εργαλειοποίηση της ιστορίας της για βραχυπρόθεσμους εμπορικούς λόγους.

H Ferrari έγινε αυτό που είναι, μέσα από ζυμώσεις δεκαετιών και αγωνιστικούς θριάμβους, ενώ οι υπέροχες γραμμές των αυτοκινήτων της σμιλεύθηκαν αργά, στο πέρασμα του χρόνου και τελικά δημιούργησαν μια ισχυρή ταυτότητα. Όλα αυτά, σε άρρηκτο δεσμό με τους θερμικούς V κινητήρες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η Luce απλά να «ενδυθεί» αυτή την ιστορία, για να γίνει αρεστή. Δεν θα ήταν κάτι αληθινό, αλλά «φθηνό» και καπηλεία.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να μην αποτελούν κάτι καινούργιο, απλά είναι στις μέρες μας έχει γιγαντωθεί η απήχηση και η εμπορική τους διάθεση. Τώρα, είναι το σημείο εκκίνησης της εξέλιξης τους. Και η εξέλιξη αυτή, δεν θα μπορέσει ποτέ να συντελεσθεί εντός ενός πλαισίου παγιωμένης «θερμικής αντίληψης». Γιατί πολύ απλά, δεν θα είναι εξέλιξη.

Τα ηλεκτρικά, πρέπει να χαράξουν τον δικό τους ξεχωριστό δρόμο, χωρίς προσομοιώσεις ήχων κινητήρων και virtual κιβώτια ταχυτήτων. Με την ησυχία τους, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Γιατί τώρα και γιατί έτσι;

Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία, αλλά μην ακούτε τις δικαιολογίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πράσινη μετάβαση και τα όρια εκπομπών CO₂ σε συνάρτηση με την γκάμα. Με τον μικρό όγκο παραγωγής της, η Ferrari προστατεύεται από τους κανονισμούς με ειδικές ρυθμίσεις, ως «boutique» κατασκευάστρια, ενώ η δυνατότητα pooling (να «αγοράζει» δηλαδή πράσινα credits από άλλους ομίλους) της επιτρέπει να «κλέβει» στο παιχνίδι των ρύπων CO₂. Δεν είναι κάτι φθηνό, από την άλλη δεν πλησιάζει καν τα ποσά που δαπανήθηκαν για την εξέλιξη της Luce και την δημιουργία νέας γραμμής για την παραγωγή EV μοντέλων.

Θα μπορούσε λοιπόν να συνεχίσει ανενόχλητη χωρίς ποτέ ο ηλεκτρισμός να την απασχολήσει, τουλάχιστον, όχι άμεσα. Πόσο μάλλον όταν η πελατειακή της βάση, δεν «ψήνεται» και πολύ για την ηλεκτροκίνηση. Κανένας θιασώτη$$$ των «παραδοσιακών» super(hyper)cars δεν τρελαίνεται. Οι πωλήσεις των μοντέλων της Rimac αποτελούν απόδειξη για αυτό. Καλά, αφήνουμε έξω τους κατοίκου$$$ της Αραβικής Χερσονήσου που σίγουρα θα έχουν παραγγείλει από 3 Luce ο καθένας, την μια επίχρυση και με swarovski στις ζάντες. Αυτοί είναι άλλη κατηγορία.

Υπάρχει όμως εμπορική πιέση και έρχεται από αλλού. Η Ferrari είδε τις πωλήσεις της στην Κίνα να κάνουν ελεύθερη πτώση. Στην Κίνα, οι νεόπλουτοι αγοραστές δεν συγκινούνται από τον θρύλο της Ferrari γιατί ποτέ δεν υπήρξαν κοινωνοί του. Θέλουν οθόνες, gadget και ηλεκτρική ισχύ. Η Luce, λοιπόν, δεν φτιάχτηκε για τον δυτικό συλλέκτη που έχει ήδη πέντε στο γκαράζ του, αλλά για τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο που θέλει να ξεχωρίσει και έχει βαρεθεί τα Tesla και τις «ντόπιες» προτάσεις.

Κοιτώντας το μέλλον, η Ferrari θέλει να σπάσει την παράδοση του «πουλάω μόνο σε πιστούς» και να κάνει άνοιγμα σε ένα τελείως νέο target group, χωρίς να «πυροβολήσει τα πόδια της».

Παράλληλα, προετοιμάζεται για την νέα δεξαμενή πελατολογίου που θα διαμορφωθεί στη δύση. Που, όσο και αν δεν μας αρέσει, δεν έχει την «δική μας», παραδοσιακή αντίληψη. Οι αυριανοί αγοραστές της Ferrari έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα meta ψηφιακό περιβάλλον, αυτές είναι οι προσλαμβάνουσες τους και αυτό αποζητούν. Και αν η Ferrari θέλει να έχει συνέχεια, πρέπει να προσαρμοστεί. Με τον δικό της τρόπο, αποτελώντας την niche & sport εκδοχή της ηλεκτροκίνησης.

H «Luce των ονείρων σας» θα είχε φάει γκολ από τα αποδυτήρια

Αξίζει να δούμε το ιδιαίτερα καυστικό σχόλιο του πρώην CEO της Ferrari, Luca di Montezemolo για την Luce:

Δεν θέλω να πω αυτά που σκέφτομαι, θα ζημιώνα την Ferrari. Λυπάμαι πραγματικά, πήραν ένα ρίσκο που μπορεί να καταστρέψει έναν θρύλο. Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το έμβλημα της εταιρείας από το αυτοκίνητο…. το μόνο θετικό, είναι ότι οι Κινέζοι δεν θα καταδεχτούν να μας αντιγράψουν.

Φυσικά και όλoι θα πρέπει να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τα λόγια του ανθρώπου που πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί τον μοναδικό συνεχιστή της φιλοσοφίας του Enzo Ferrari. Αν σταθούμε όμως στο τελευταίο περί Κίνας και αντιγραφής… έχει ήδη γίνει. Εννοώ ότι έχει γίνει στο επίπεδο της υποθετικής Luce που περίμενε ο περισσότερος κόσμος ότι θα βγάλει η Ferrari. Υπάρχουν κινέζικα super(hyper)cars με δυναμική σχεδίαση που φωνάζουν «sport» από χιλιόμετρα. Και δεν μένουν μόνο στο φαίνεσθαι, έχουν ασύλληπτες επιδόσεις και καταρρίπτουν ρεκόρ γύρου στο Nurbungring.

Η Luce αποδίδει 1.035 ίππους και επιταχύνεται από 0-100 χλμ/ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Το Yangwang U9 ή το Xiaomi SU7 Ultra είναι πιο γρήγορα και πιο ισχυρά. Βλέπετε στα ηλεκτρικά, η απόδοση έχει γίνει «οριζόντια», η ταχύτητα και η δύναμη έγιναν φθηνές και προσβάσιμες σε όλους.

Η «Luce των ονειρων σας» ήταν ήδη χαμένη από χερί, τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων. Και επι της ουσίας, για πόσο καιρό θα κατάφερνε (αν κάταφερνε) η Ferrari να κοντράρει τους Κινέζους σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς, όταν τα πάντα πλέον ελέγχονται απο ημινεργητικά / ενεργητικά συστήματα και software; Και οι μπαταρίες; Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι η Ferrari θα τα έβαζε με μια… ολόκληρη χώρα που ηγείται αυτή την στιγμή στην EV τεχνολογία και θα έβγαινε νικήτρια;

Σε έναν χρόνο, όταν παρουσιαζόταν το Χ κινεζικό supercar με solid state μπαταρίες, φόρτιση σε 10 λεπτά, αυτονομία 800+ χιλιόμετρα και 300 κιλά μικρότερο βάρος, η Luce θα ήταν παρωχημένη. Και αυτό θα ήταν τεράστιο πλήγμα αν το Maranello έκανε επίδειξη σημαίας στην κατηγορία με ένα ηλεκτρικό που θα εμοιάζε με «κανονική» Ferrari. Πικρό αλλά αληθινό.

Επιστρέφοντας λοιπόν στην δήλωση του Montezemolo, με κάθε σεβασμό, ευτυχώς που οι Κινέζοι δεν θα αντιγράψουν την Luce ως έχει. Και είναι εμφανες ότι η Ferrari φρόντισε για αυτό, επιλέγοντας να μην συγκρουστεί κατά μέτωπο μαζί τους γιατί έχει επίγνωση ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορεί.

Η χρηματιστηριακή γκρίνια δεν οφείλεται σε αυτό που πιστεύετε

Ναι, η μετοχή της Ferrari έπεσε και ναι, η Luce ήταν η αιτία. Αλλά όχι με την άμεση σχέση που πιστεύει κανείς. Η αντίδραση των επενδυτών δεν εκπορεύεται από το «Πως είναι έτσι ρε;!». Άλλοι ήταν οι λόγοι…

Βλέπετε, η Ferrari έχει μια εξωφρενικά υψηλή αποτίμηση στο χρηματιστήριο επειδή πουλάει αποκλειστικότητα και έχει αστρονομικά περιθώρια κέρδους ανά μονάδα.

Όταν όμως ζητάς 500.000+ ευρώ για τη Luce, οι επενδυτές σκέφτονται το «γιατί». Είναι αυτό που κατά την δική τους αντίληψη θα καθορίσει και την εμπορική πορεία του αυτοκινήτου.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στην εποχή των EV οι επιδόσεις δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο λίγων. Πώς θα δικαιολογήσει λοιπόν η Ferrari το μισό εκατομμύριο της τιμής της; Τι νέο και επαναστατικό κομίζει η Luce στην αγορά και ποιας τεχνολογίας που θα την διαφοροποιήσει απ’π όλους τους άλλους αποτελεί φορέα; Εκεί ακριβώς κλονίστηκε η πίστη τους . Είδαν έναν βήμα επιφυλακτικό, συγκρατημένο και ασαφές, τουλάχιστον για την δική τους οπτική στα πράγματα.

Εν ολίγοις, οι επενδυτές περίμεναν ένα EV μανιφέστο από την Ferrari που θα καθόριζε το τι σημαίνει ηλεκτρικό supercar. Και πολύ απλά, δεν συνέβη κάτι τέτοιο.

Η κατάσταση είναι… Συμπληγάδες. Aπό την μία, ο ενας τοίχος αντιπροσωπεύει τον κόσμο που ήθελε την Luce όσο «λιγότερο ηλεκτρική» γίνεται και από την άλλη, o διαμετρικά αντίθετος τοίχος των επενδυτών, την ήθελε όσο «περισσότερο ηλεκτρική» και φουτουριαστική γίνεται.

Problema.

Θα δείξει (η εκ του ασφαλούς προσέγγιση)

Εν κατακλείδι τίποτα άλλο δεν μπορεί να ειπωθεί για την Luce. Το αν αυτή η προσέγγιση πετύχει ή όχι θα το δείξει μόνο ο χρόνος και οποιαδήποτε πρόβλεψη και αν επιχειρηθεί σε ένα συνεχώς μετασχηματιζόμενο και ρευστό περιβάλλον, αποτελεί «ζαριά». Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι η Luce αποτελεί μια «κλειδωμένη» δήλωση της Ferrari για το μέλλον. Είναι ένα πρώτο βήμα ανίχνευσης, μετέωρο και διστακτικό ίσως, αλλά σε καμία περίπτωση «δέσμευση».

Αυτή η «περίεργη» και αντισυμβατική σχεδίαση λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα έξυπνο επιχειρηματικό ανάχωμα. Κρατώντας το πρώτο της EV διαχωρισμένο, σε μια τελείως διαφορετική κατηγορία, η Ferrari προστατεύει το σκληρoπυρηνικό της DNA. Αν το project αποτύχει εμπορικά,το Maranello θα μπορεί πάντα, εκ του ασφαλούς, να ισχυριστεί ότι ήταν ένα «σχεδιαστικό και τεχνολογικό πείραμα» και όχι για τον πραγματικό διάδοχο των παραδοσιακών της supercars.

Aν πάλι τα πάει καλά… θα πρέπει να το συνηθίσουμε, όλοι.

Την ευλόγησε άλλωστε ο Πάπας…

Πάντως, μην φοβάστε, οι μύθοι δεν σβήνονται έτσι εύκολα.