quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ferrari «Luce»: Πόλεμος ονομάτων με τη Mazda πριν καν βγει στην αγορά

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ferrari-luce-polemos-onomaton-me-ti-mazda-prin-kan-vgei-stin-agora-796635

Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari κινδυνεύει να μπλέξει σε νομική διαμάχη για το όνομά της, με τη Mazda να διεκδικεί ιστορικά δικαιώματα και ένα ιταλικό project να περιπλέκει ακόμη περισσότερο το τοπίο

Η μετάβαση της Ferrari στην ηλεκτροκίνηση δεν συνοδεύεται μόνο από τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και από ένα απρόσμενο «μέτωπο»: το ίδιο το όνομα του μοντέλου της. Η νέα ηλεκτρική της πρόταση, που έχει βαφτιστεί «Luce» (μτφ. Φως), βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας πιθανής νομικής διαμάχης με τη Mazda, πριν καν παρουσιαστεί επίσημα.

Ένα όνομα με ιστορία

Η επιλογή του ονόματος «Luce» μόνο τυχαία δεν είναι. Η Ferrari το ανακοίνωσε στις αρχές του 2026, θέλοντας να συμβολίσει μια νέα «λαμπρή»εποχή.

Το πρόβλημα είναι ότι το ίδιο όνομα έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της . Το Mazda Luce ήταν η ναυαρχίδα της ιαπωνικής εταιρείας για δεκαετίες, από το 1966 έως το 1991, ενώ σε αγορές εκτός Ιαπωνίας ήταν γνωστό ως 929.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παρότι το μοντέλο έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια, η Mazda φαίνεται να ενεργοποιεί ξανά τα δικαιώματα του ονόματος, καταθέτοντας πρόσφατα το trademark στην Ιαπωνία.

Και τώρα τι;

Η υπόθεση ανοίγει διάφορα πιθανά σενάρια, κανένα από τα οποία δεν είναι απλό.

Το πιο ρεαλιστικό είναι μια συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Mazda θα μπορούσε να παραχωρήσει το όνομα μέσω άδειας χρήσης, πιθανότατα με οικονομικό αντάλλαγμα, αποφεύγοντας μια ανοιχτή σύγκρουση.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αν όμως η υπόθεση φτάσει στα δικαστήρια, τότε η Ferrari ενδέχεται να αναγκαστεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα στην Ιαπωνία, καθώς ισχύει η αρχή «first to file» δηλαδή το δικαίωμα χρήσης με βάση του ποιος κατοχυρώνει πρώτος το όνομα σε μια αγορά.

Ένα πλήρες παγκόσμιο μπλοκάρισμα θεωρείται λιγότερο πιθανό, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς.

Ο «τρίτος παίκτης» που περιπλέκει την ιστορία

Σαν να μην έφτανε η σύγκρουση Ferrari–Mazda, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας: η ιταλική Up Design.

Το 2016 είχε παρουσιάσει το concept Mole Luce, ένα ηλεκτρικό gran turismo που επίσης χρησιμοποιούσε το ίδιο όνομα.

Αν η εταιρεία αποφασίσει να κινηθεί νομικά, τότε το ζήτημα μετατρέπεται σε πραγματικό «λαβύρινθο» δικαιωμάτων, με τρεις διαφορετικές πλευρές να μπορούν να διεκδικήσουν την ίδια λέξη.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει μακρά ιστορία σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Η Alfa Romeo αναγκάστηκε πρόσφατα να αλλάξει το όνομα του Milano σε Junior, ενώ στο παρελθόν η Fiat είχε εγκαταλείψει το «Gingo» λόγω της ομοιότητας με το Twingo της Renault.

Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν μοντέλα που αλλάζουν όνομα ανά αγορά – χαρακτηριστικό παράδειγμα η Mazda MX-5 που στην Ιαπωνία ονομάζεται Roadster.

Ένα όνομα δεν είναι απλή λεπτομέρεια

Στην πραγματικότητα, η υπόθεση δείχνει πόσο κρίσιμο είναι το naming για μια αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν πρόκειται απλώς για μια λέξη, αλλά για ένα στοιχείο ταυτότητας, marketing και positioning.

Στην περίπτωση της Ferrari, το «Luce» δεν είναι απλώς ένα όνομα αλλά το σύμβολο της μετάβασης στην ηλεκτρική εποχή. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη διαμάχη ακόμη πιο κρίσιμη.

Τι κρατάμε

  • Η Ferrari θέλει να λανσάρει την πρώτη της EV ως «Luce»
  • Η Mazda διεκδικεί το όνομα λόγω ιστορικής χρήσης
  • Πιθανό σενάριο μια συμφωνία ή άδεια χρήσης
  • Υπάρχει ενδεχόμενο διαφορετικού ονόματος ανά αγορά
  • Ένα ιταλικό concept περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση
Tags
#Ferrari#Ferrari Luce#Mazda
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-ferrari-perase-kai-ston-tomea-tis-ygeias-anoixe-diagnostiko-kentro-796330

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.03.2026

Η Ferrari πέρασε και στον τομέα της υγείας – Άνοιξε διαγνωστικό κέντρο
ayto-einai-to-bonus-pou-moirazei-i-ferrari-stous-ypallilous-tis-chryses-douleies-gia-tin-italiki-marka-to-2025-746487

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.02.2026

Aυτό είναι το bonus που μοιράζει η Ferrari στους υπαλλήλους της – «Χρυσές δουλειές» για την ιταλική μάρκα το 2025
i-kineziki-ferrari-pou-vgazei-perissotera-aloga-apo-tin-pragmatiki-einai-suv-792517

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.02.2026

Η κινέζικη Ferrari που βγάζει περισσότερα άλογα από την πραγματική – Είναι SUV
to-panakrivo-ford-pou-oloi-koroidevan-gia-tin-timi-alla-telika-xepoulise-743121

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.01.2026

Το πανάκριβο Ford που όλοι κορόιδευαν για την τιμή, αλλά τελικά ξεπούλησε

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.12.2025

Νεκρός ο συνδημιουργός του Call of Duty σε δυστύχημα με Ferrari – Δες το τρομακτικό video
ta-evalan-me-tous-plousious-sikonoun-rolls-royce-kai-lamborghini-apo-ta-pezodromia-786444

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.12.2025

Τα έβαλαν με τους πλούσιους – Σηκώνουν Rolls-Royce και Lamborghini από τα πεζοδρόμια

Πρόσφατες Ειδήσεις