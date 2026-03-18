Ferrari «Luce»: Πόλεμος ονομάτων με τη Mazda πριν καν βγει στην αγορά

Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari κινδυνεύει να μπλέξει σε νομική διαμάχη για το όνομά της, με τη Mazda να διεκδικεί ιστορικά δικαιώματα και ένα ιταλικό project να περιπλέκει ακόμη περισσότερο το τοπίο

Η μετάβαση της Ferrari στην ηλεκτροκίνηση δεν συνοδεύεται μόνο από τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και από ένα απρόσμενο «μέτωπο»: το ίδιο το όνομα του μοντέλου της. Η νέα ηλεκτρική της πρόταση, που έχει βαφτιστεί «Luce» (μτφ. Φως), βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας πιθανής νομικής διαμάχης με τη Mazda, πριν καν παρουσιαστεί επίσημα.

Ένα όνομα με ιστορία

Η επιλογή του ονόματος «Luce» μόνο τυχαία δεν είναι. Η Ferrari το ανακοίνωσε στις αρχές του 2026, θέλοντας να συμβολίσει μια νέα «λαμπρή»εποχή.

Το πρόβλημα είναι ότι το ίδιο όνομα έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της . Το Mazda Luce ήταν η ναυαρχίδα της ιαπωνικής εταιρείας για δεκαετίες, από το 1966 έως το 1991, ενώ σε αγορές εκτός Ιαπωνίας ήταν γνωστό ως 929.

Παρότι το μοντέλο έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια, η Mazda φαίνεται να ενεργοποιεί ξανά τα δικαιώματα του ονόματος, καταθέτοντας πρόσφατα το trademark στην Ιαπωνία.

Και τώρα τι;

Η υπόθεση ανοίγει διάφορα πιθανά σενάρια, κανένα από τα οποία δεν είναι απλό.

Το πιο ρεαλιστικό είναι μια συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Mazda θα μπορούσε να παραχωρήσει το όνομα μέσω άδειας χρήσης, πιθανότατα με οικονομικό αντάλλαγμα, αποφεύγοντας μια ανοιχτή σύγκρουση.

Αν όμως η υπόθεση φτάσει στα δικαστήρια, τότε η Ferrari ενδέχεται να αναγκαστεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα στην Ιαπωνία, καθώς ισχύει η αρχή «first to file» δηλαδή το δικαίωμα χρήσης με βάση του ποιος κατοχυρώνει πρώτος το όνομα σε μια αγορά.

Ένα πλήρες παγκόσμιο μπλοκάρισμα θεωρείται λιγότερο πιθανό, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς.

Ο «τρίτος παίκτης» που περιπλέκει την ιστορία

Σαν να μην έφτανε η σύγκρουση Ferrari–Mazda, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας: η ιταλική Up Design.

Το 2016 είχε παρουσιάσει το concept Mole Luce, ένα ηλεκτρικό gran turismo που επίσης χρησιμοποιούσε το ίδιο όνομα.

Αν η εταιρεία αποφασίσει να κινηθεί νομικά, τότε το ζήτημα μετατρέπεται σε πραγματικό «λαβύρινθο» δικαιωμάτων, με τρεις διαφορετικές πλευρές να μπορούν να διεκδικήσουν την ίδια λέξη.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει μακρά ιστορία σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Η Alfa Romeo αναγκάστηκε πρόσφατα να αλλάξει το όνομα του Milano σε Junior, ενώ στο παρελθόν η Fiat είχε εγκαταλείψει το «Gingo» λόγω της ομοιότητας με το Twingo της Renault.

Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν μοντέλα που αλλάζουν όνομα ανά αγορά – χαρακτηριστικό παράδειγμα η Mazda MX-5 που στην Ιαπωνία ονομάζεται Roadster.

Ένα όνομα δεν είναι απλή λεπτομέρεια

Στην πραγματικότητα, η υπόθεση δείχνει πόσο κρίσιμο είναι το naming για μια αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν πρόκειται απλώς για μια λέξη, αλλά για ένα στοιχείο ταυτότητας, marketing και positioning.

Στην περίπτωση της Ferrari, το «Luce» δεν είναι απλώς ένα όνομα αλλά το σύμβολο της μετάβασης στην ηλεκτρική εποχή. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη διαμάχη ακόμη πιο κρίσιμη.

Τι κρατάμε