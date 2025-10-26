Ferrari πάει να στρίψει σαν Porsche και καταλήγει πάνω σε φορτηγό (Video)

O οδηγός της Ferrari επιχείρησε να βγει από μια κλειστή στροφή με πολλά χιλιόμετρα, αλλά τελικά βγήκε με το αυτοκίνητό του σε πολλά… κομμάτια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες ένα αρκετά επίπονο βίντεο για όσους αγαπάμε το αυτοκίνητο: πρόκειται για ένα βίντεο στο οποίο μπορούμε να δούμε μια πανέμορφη Ferrari 458 Spider να γίνεται κομμάτια μετά από σύγκρουση με φορτηγάκι. Ένας λάθος υπολογισμός του οδηγού έκοψε πρόωρα το «νήμα» για το κεντρομήχανο supercar της Ferrari, αφού η σύγκρουση με το φορτηγό της U-Haul ήταν αρκετά άνιση.

Ο δράκος… δαγκώνει

Το ατύχημα συνέβη σε μια φημισμένη διαδρομή η οποία αποτελεί όνειρο του κάθε petrolhead στην Αμερική. Ο λόγος για το Deal’s Gap, πιο γνωστό ως “The Tail of the Dragon” (Η ουρά του δράκου), μια διαδρομή που υπόσχεται να δοκιμάσει τα όρια του αυτοκινήτου και του οδηγού του, αφού διαθέτει 318 στροφές, πολλές από αυτές απότομες «φουρκέτες», σε περίπου 18 χλμ. (11 μίλια). Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός πως πρόκειται για δημόσιο δρόμο διπλής κατεύθυνσης σημαίνει πως, ενώ σε πολλούς που την ολοκληρώνουν μένει αξέχαστη, υπάρχουν κι αρκετοί που εύχονται να μην είχαν πάει ποτέ…

Στους τελευταίους συμπεριλαμβάνεται πιθανότατα και ο οδηγός της Ferrari 458 Spider, ο οποίος μάλλον υποτίμησε τη συγκεκριμένη φουρκέτα (ή νόμιζε πως οδηγάει Porsche), με το αυτοκίνητο να μπαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα απλό «στραβοπάτημα» σε μια διαδρομή 18 χλμ., ωστόσο, για κακή του τύχη στην αντίθετη λωρίδα βρισκόταν ένα φορτηγάκι.

Πλήρωσε ακριβά το λάθος

Στο βίντεο μπορούμε να δούμε τη Ferrari να μπαίνει στην αντίθετη λωρίδα και προσκρούει πλαγιομετωπικά στο πίσω αριστερά μέρος του φορτηγού, στέλνοντάς το στιγμιαία στον αέρα. Η Ferrari συνεχίζει να κινείται για λίγα μέτρα, ωστόσο, όταν σταματά μπορούμε να δούμε το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς. Το μπροστά αριστερά μέρος του αυτοκινήτου έχει καταστραφεί, ενώ κομμάτια του ιταλικού supercar έχουν σκορπιστεί στον δρόμο.

Στα σχόλια διαβάζουμε πως, κρίνοντας από τα αυτοκόλλητα στις πόρτες της Ferrari, το αυτοκίνητο μάλλον ήταν ενοικιασμένο. Ωστόσο, τα αυτοκόλλητα στα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν την άτυχη 458 Spider αποκαλύπτουν πως το συγκεκριμένο κομβόι μάλλον συμμετείχε στο Dragon Rally, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα Smoky Mountains του Τενεσί στις ΗΠΑ, μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου.

Όποια και να είναι η αλήθεια, το μόνο σίγουρο είναι πως στην πανέμορφη Ferrari άξιζε καλύτερη μοίρα. Πονάμε πραγματικά όταν βλέπουμε τέτοια αυτοκίνητα «λαβωμένα», αλλά τέτοια βιντεάκια μας υπενθυμίζουν πως αρκεί μια στιγμή απροσεξίας ή ένας λάθος υπολογισμός για να γίνει το κακό.

Τι κρατάμε:

Ferrari 458 Spider μπαίνει σε στροφή αυτούσια και βγαίνει σε… κομμάτια

Ο οδηγός κάτι υπολόγισε λάθος, με το αυτοκίνητο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα

Για κακή του τύχη, από την άλλη ερχόταν ένα φορτηγάκι – Δεν πήγε καλά αυτό

