Ferrari Purosangue 2,2 εκατ. ευρώ παραδόθηκε στη Μύκονο – Η one-off Mansory του Alec Monopoly

Η εκκεντρική Mansory Pugnator x Alec Monopoly έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη Μύκονο, προκαλώντας αναστάτωση έξω από το Nammos.

Η Μύκονος έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς ορισμένα από τα ακριβότερα και σπανιότερα αυτοκίνητα του πλανήτη. Αυτή τη φορά, όμως, στο νησί έφτασε μια δημιουργία που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ακόμη και ανάμεσα στις δεκάδες Ferrari, Lamborghini και Rolls-Royce που κυκλοφορούν κάθε καλοκαίρι στους δρόμους του. Πρόκειται για τη νέα Mansory Ferrari Purosangue Pugnator x Alec Monopoly, ένα μοναδικό αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε για τον διάσημο Αμερικανό καλλιτέχνη και DJ. Η ιδιαίτερη Purosangue εμφανίστηκε έξω από το Nammos στη Μύκονο, όπου, σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραδόθηκε στον νέο ιδιοκτήτη της.

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Μια Ferrari Purosangue που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Ακόμη και στην εργοστασιακή της μορφή, η Ferrari Purosangue αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και περιζήτητα μοντέλα της ιταλικής μάρκας. Η συγκεκριμένη, ωστόσο, έχει περάσει από τα χέρια της Mansory, με αποτέλεσμα ελάχιστα στοιχεία της εξωτερικής της εμφάνισης να παραμένουν ανέγγιχτα. Η ονομασία Pugnator προέρχεται από τη λατινική λέξη για τον «μαχητή» ή τον «ανταγωνιστή» και χρησιμοποιείται από τη Mansory για την ολοκληρωμένη μετατροπή της Purosangue. Στην περίπτωση του Alec Monopoly, το αυτοκίνητο αποτελεί μια πραγματική one-off κατασκευή, συνδυάζοντας το ακραίο body kit του γερμανικού οίκου με την αισθητική ταυτότητα του καλλιτέχνη. Το αμάξωμα είναι βαμμένο σε μια βαθιά κόκκινη απόχρωση, η οποία συνδυάζεται με άφθονες επιφάνειες από χρωματισμένο forged carbon. Παράλληλα, οι ειδικές λεπτομέρειες και οι αναφορές στο καλλιτεχνικό ύφος του Alec Monopoly ξεχωρίζουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από τις υπόλοιπες Pugnator. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει στις δημοσιεύσεις του ότι η αξία της ιδιαίτερης Ferrari φτάνει τα 2,2 εκατ. ευρώ, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί επίσημος τιμοκατάλογος από τη Mansory.

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Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, αποκτώντας έναν νέο προφυλακτήρα από ανθρακονήματα με σημαντικά μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα. Σύμφωνα με τη Mansory, εκτός από την πιο επιθετική εμφάνιση, οι αλλαγές εξασφαλίζουν καλύτερη ψύξη και αυξημένη κάθετη δύναμη στον εμπρός άξονα. Από forged carbon είναι κατασκευασμένο και το καπό, ενώ το ίδιο υλικό συναντάται στους αεραγωγούς των εμπρός φτερών, στις προεκτάσεις των θόλων και στα νέα πλευρικά μαρσπιέ. Το πλάτος του αμαξώματος έχει αυξηθεί αισθητά, δίνοντας στην Purosangue ακόμη πιο επιβλητική παρουσία. Η υπερβολή συνεχίζεται στο πίσω μέρος, με νέο προφυλακτήρα, τεράστιο διαχύτη και ένα σύνθετο αεροδυναμικό σύνολο με πολλαπλά spoilers. Οι τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης είναι τοποθετημένες ανά δύο, η μία πάνω από την άλλη, δημιουργώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Pugnator. Το σύνολο συμπληρώνουν οι σφυρήλατες ζάντες Mansory FC.5, διαστάσεων 22 ιντσών εμπρός και 23 ιντσών πίσω, σε συνδυασμό με ελαστικά υψηλών επιδόσεων.

Ο V12 αποδίδει πλέον 755 ίππους

Κάτω από το εμπρός καπό διατηρείται ο ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας των 6,5 λίτρων της Ferrari. Στην κανονική Purosangue αποδίδει 725 ίππους, όμως η Mansory επενέβη στη διαχείριση του κινητήρα και στο σύστημα εξαγωγής. Η νέα τετραπλή σπορ εξάτμιση διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενες βαλβίδες και δύο σπορ καταλύτες, επιτρέποντας στον V12 να αναπνέει πιο ελεύθερα. Η μέγιστη ισχύς ανεβαίνει στους 755 ίππους, ενώ η ροπή φτάνει τα 730 Nm. Η Mansory αναφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 312 km/h. Οι διαφορές από την εργοστασιακή Purosangue δεν είναι τεράστιες σε επίπεδο αριθμών, αλλά ο ήχος και η συνολική παρουσία του αυτοκινήτου είναι σαφώς πιο ακραία.

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Εσωτερικό σχεδιασμένο ειδικά για τον Alec Monopoly

Ανάλογη εξατομίκευση συναντάται και στην καμπίνα, όπου η Mansory επιτρέπει στον πελάτη να επιλέξει σχεδόν τα πάντα: από το είδος και το χρώμα του δέρματος μέχρι τις ραφές, τα μοτίβα και την εμφάνιση των ανθρακονημάτων. Η Purosangue του Alec Monopoly διαθέτει ειδικές επενδύσεις, λεπτομέρειες από carbon, εξατομικευμένα διακοσμητικά και στοιχεία που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό ύφος του καλλιτέχνη. Υπάρχει επίσης νέο σπορ τιμόνι από δέρμα και ανθρακονήματα με ενσωματωμένες ενδείξεις αλλαγής σχέσης, πεντάλ αλουμινίου και ζώνες ασφαλείας με κεντημένο το λογότυπο της Mansory.

Ποιος είναι ο Alec Monopoly

Ο Alec Monopoly, κατά κόσμον Alec Andon, έγινε γνωστός μέσα από έργα street art με βασικό πρωταγωνιστή τον χαρακτήρα Mr. Monopoly. Χρησιμοποιεί έντονα χρώματα, σύμβολα του χρήματος και εικόνες από την ποπ κουλτούρα, δημιουργώντας μια αισθητική που ταιριάζει απόλυτα με τις εκκεντρικές κατασκευές της Mansory. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και ως DJ, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ίμπιζα και η Μύκονος. Η συνεργασία του με τη Mansory δεν είναι η πρώτη, καθώς έχει προηγηθεί η ειδική AL3C MONO907Y, μια χειροποίητα διακοσμημένη μετατροπή της ανοιχτής Mercedes-AMG G 63 Speranza. Η άφιξη της Pugnator στη Μύκονο δείχνει ότι η σχέση των δύο πλευρών συνεχίζεται. Μόνο που αυτή τη φορά ο «καμβάς» είναι μια τετράθυρη Ferrari με 755 ίππους, τελική άνω των 310 km/h και αξία που, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, αγγίζει τα 2,2 εκατ. ευρώ.