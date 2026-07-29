Ferrari SF90 κόβεται στη μέση σε τρομακτικό ατύχημα – Τη γλίτωσε χωρίς γρατζουνιά ο οδηγός

Η Ferrari SF90 Spider έχασε την άνιση μάχη με ένα δέντρο και έγινε δύο κομμάτια. Φύλακα άγγελο είχε ο οδηγός που βγήκε από μέσα ατσαλάκωτος

Ένα πραγματικά φρικιαστικό ατύχημα είχε ο influencer, Sam Gordon, στη Αυστραλία, όταν η Ferrari SF90 Spider που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο. Το πανέμορφο και πανάκριβο ιταλικό supercar έγινε κυριολεκτικά δύο κομμάτια, με πολλούς να περιμένουν πως ο οδηγός του θα βρεθεί νεκρός κάπου μέσα στα συντρίμμια.

Κι όμως, ο Αυστραλός influencer βγήκε από μέσα χωρίς γρατζουνιά και φρόντισε να ευχαριστήσει τη Ferrari για την ποιότητα κατασκευής του αυτοκινήτου που του έσωσε τη ζωή.

«Έπεσε» ηρωικά αλλά έσωσε τον οδηγό της

Πίσω από το τιμόνι της επιβλητικής Ferrari SF90 Spider ήταν ο επενδυτής ακινήτων και influencer, Sam Gordon, ο οποίος οδηγούσε το plug-in υβριδικό supercar, η αξία του οποίου εκτιμάται μεταξύ 1 και 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (μεταξύ 600.000 και 900.000 ευρώ). Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 09:15 το πρωί του Σαββάτου, στη λεωφόρο Rio Vista Boulevard, στην περιοχή Mermaid Waters του Gold Coast.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη Ferrari να έχει κοπεί σε δύο κομμάτια. Σύμφωνα με το News.com.au, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο. Το εμπρός τμήμα της SF90 κατέληξε πάνω στο γρασίδι δίπλα στον δρόμο, ενώ το πίσω μέρος – στο οποίο βρίσκεται ο twin-turbo V8 κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων και μέρη του υβριδικού συστήματος – έμεινε στον δρόμο, μέτρα μακριά.

Ο οδηγός είχε ξεκάθαρα την τύχη με το μέρος του, αφού η πρόσκρουση έγινε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και όχι στην καμπίνα.

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Γιατί κόπηκε στα δύο

Όπως συμβαίνει και σε άλλα κεντρομήχανα supercars, το πίσω τμήμα της Ferrari, όπου φιλοξενούνται ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων, είναι προσαρμοσμένο στο μονοκόκ πλαίσιο από ανθρακονήματα και αλουμίνιο. Η συγκεκριμένη σχεδίαση έχει στόχο να απορροφά αποτελεσματικά τις δυνάμεις μιας σύγκρουσης και να προστατεύει τους επιβάτες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αίτια του ατυχήματος. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ferrari SF90 αποδίδει 986 ίππους, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η οδήγηση ενός τόσο ισχυρού αυτοκινήτου, ειδικά όταν ο οδηγός έχει αρκετά… βαρύ πόδι.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο περιστατικό δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα ούτε τραυματίστηκαν πεζοί, παρότι το σημείο της σύγκρουσης βρίσκεται πολύ κοντά σε πεζόδρομο.

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Ο οδηγός ευχαρίστησε δημόσια τη Ferrari

Λίγη ώρα μετά το ατύχημα, ο Sam Gordon δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας ότι βγήκε από τη Ferrari χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό. Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τη Ferrari για την ποιότητα κατασκευής ενός αυτοκινήτου που, όπως ανέφερε, κατάφερε να τον προστατεύσει σε μία σύγκρουση τόσο σφοδρή ώστε το όχημα κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο.

Η συγκεκριμένη SF90 Spider θεωρείται πλέον ολοκληρωτικά κατεστραμμένη και, εκτός απροόπτου, δύσκολα θα επιστρέψει ποτέ ξανά στον δρόμο.

Τι κρατάμε:

Ferrari SF90 Spider κόβεται στη μέση αλλά ο οδηγός της σώνεται

Το περιστατικό συνέβη στην Αυστραλία και οδηγός ήταν ο influencer, Sam Gordon

H SF90 καταστράφηκε αλλά ο Gordon κατάφερε να βγει από μέσα χωρίς γρατζουνιά

Ο Gordon ευχαρίστησε δημόσια την ιταλική μάρκα για την κατασκευή που προστάτεψε τη ζωή του

Πηγή: Carscoops.com