EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ferrari: Τα 10 σκληροπυρηνικά μοντέλα που έχει στα σκαριά είναι το αντίθετο της Luce

ΤΡΙΤΗ | 26.05.2026
Autotypos Team
Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αποκάλυψη της Luce δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις, οπότε δες τι ετοιμάζει η Ferrari για το μέλλον για να σου πέσει η… θερμοκρασία

Η Ferrari ετοιμαζόταν εδώ και καιρό για το μεγάλο ηλεκτρικό «βήμα» που με πραγματοποίησε με την αποκάλυψη της νέας Luce, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της θρυλικής ιταλικής φίρμας. Οι λέξεις «Ferrari» και «αμιγώς ηλεκτρικό» αναμφισβήτητα δεν ταιριάζουν και τόσο στην ίδια πρόταση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, με την πλειοψηφία των fans να εκφράζει – στην καλύτερη περίπτωση – την απογοήτευσή της.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το πως, μόλις μερικές ώρες μετά την αποκάλυψη της Luce, η αξία των μετοχών της ιταλικής μάρκας βρίσκεται σε… ελεύθερη πτώση.

Ωστόσο, τα νέα έγγραφα κατοχύρωσης ονομάτων που κατατέθηκαν στην Ιταλία και διέρρευσαν χάρη στο CarBuzz, αποκαλύπτουν πως στη Ferrari ετοιμάζουν ειδικές εκδόσεις για μοντέλα όπως η F80, η 12Cilindri και η 296.

Ετοιμάζουν «καλούδια» στο Maranello

Η Ferrari φαίνεται πως ετοιμάζει ένα ιδιαίτερα πλούσιο μέλλον για τη γκάμα της, καθώς νέα έγγραφα κατοχύρωσης ονομάτων που κατατέθηκαν στην Ιταλία αποκαλύπτουν πιθανές μελλοντικές εκδόσεις για τις F80, 12Cilindri και 296. Οι νέες ονομασίες εντοπίστηκαν στη βάση δεδομένων του Ιταλικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (UIBM), δίνοντας μια πρώτη γεύση για όσα ίσως ετοιμάζει το Maranello.

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες καταχωρήσεις βρίσκονται οι ονομασίες F80 Targa και F80 Roadster, που δείχνουν ότι το νέο hypercar της Ferrari, όπως ήταν λογικό, θα αποκτήσει ανοιχτή έκδοση, συνεχίζοντας την παράδοση μοντέλων όπως οι LaFerrari Aperta και F50.

Παράλληλα, τα ονόματα F80XX και FXX80 παραπέμπουν ξεκάθαρα στη γνωστή track-only σειρά μοντέλων της μάρκας, ακολουθώντας τα βήματα των FXX και LaFerrari FXX-K. Αυτό σημαίνει πως δεν αποκλείεται να δούμε μια ακραία έκδοση πίστας περιορισμένης παραγωγής της F80.

Νέες εκδόσεις για 12Cilindri και 296

Νέες πιθανές εκδόσεις φαίνεται πως έρχονται και για την 12Cilindri: η Ferrari κατοχύρωσε τις ονομασίες 12Cilindri MM, 12Cilindri MM Aperta και 12Cilindri GTO. Το «MM» παραπέμπει φυσικά στον ιστορικό αγώνα Mille Miglia, ενώ η ονομασία Aperta «δείχνει» ανοιχτή έκδοση. Η GTO (Gran Turismo Omologato) είναι ίσως το πιο ενδιαφέρουσα έκδοση, καθώς θα μπορούσε να σηματοδοτήσει έναν πιο σκληροπυρηνικό χαρακτήρα, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία μοντέλων όπως οι 599 GTO, F12 tdf και 812 Competizione, αλλά και αποτίνοντας φόρο τιμής στη θρυλική 250 GTO.

Από τη λίστα δεν λείπει ούτε η Ferrari 296. Η ιταλική εταιρεία κατοχύρωσε τα ονόματα 296 Challenge Stradale, 296 CS και 296 Challenge Evo, προμηνύοντας νέες εκδόσεις με πιθανό πεδίο βολής την πίστα. Η σειρά Challenge συνοδεύει εδώ και χρόνια τις “μικρές” Ferrari με V8 και V6 μοτέρ.

Τι κρατάμε:

  • Αν «ξενέρωσες» με τη Luce, μάθε πως η Ferrari έχει κι άλλα σχέδια για το μέλλον
  • Νέα έγγραφα κατοχύρωσης ονομάτων δείχνουν πιθανές μελλοντικές εκδόσεις για τα F80, 12Cilindri και 296
  • Eκδόσεις Targa και Roadster για τον δρόμο και XX και FXX για πίστα για τη νέα F80
  • Εκδόσεις MM, MM Aperta και GTO για την 12Cilindri και Challenge Stradale, CS και Challenge Evo για την 296

Πηγή: Carscoops.com

Tags
#Ferrari#Ferrari 12 Cilindri#Ferrari 296 Challenge#Ferrari 296 GTB#Ferrari F80#Ferrari Luce#hypercar#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
