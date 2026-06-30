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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ferrari: Τι και αν οι δυτικοί δεν τη θέλουν; Η Luce ξεπούλησε αλλού!

ΤΡΙΤΗ | 30.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Τελικά η Ferrari δεν ήταν λάθος, απλά η Luce σχεδιάστηκε για άλλες αναδυόμενες αγορές και όπως αποδεικνύεται η στρατηγική αποδίδει!

Πριν από ένα μήνα (29/05) και ενώ το διαδίκτυο «έβραζε» από το κράξιμο προς την Ferrari Luce,  γράψαμε το εξής:

Υπάρχει όμως εμπορική πιέση και έρχεται από αλλού. Η Ferrari είδε τις πωλήσεις της στην Κίνα να κάνουν ελεύθερη πτώση. Στην Κίνα, οι νεόπλουτοι αγοραστές δεν συγκινούνται από τον θρύλο της Ferrari γιατί ποτέ δεν υπήρξαν κοινωνοί του. Θέλουν οθόνες, gadget και ηλεκτρική ισχύ. Η Luce, λοιπόν, δεν φτιάχτηκε για τον δυτικό συλλέκτη που έχει ήδη πέντε θερμικές στο γκαράζ του, αλλά για τον  Κινέζο δισεκατομμυριούχο που θέλει να ξεχωρίσει και έχει βαρεθεί τα Tesla και τις «ντόπιες» προτάσεις.

Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί τα μαντάτα που μας έρχονται από την Κίνα λένε ότι η πρώτη παρτίδα των 88 Luce που προορίζονταν για την σινική αγορά, έχουν ήδη προπωληθεί, πριν καν ξεκινήσουν το ταξίδι τους για εκεί.

Δεν είναι θέμα επιβεβαίωσης των λεγομένων μας, είναι απλή λογική: η Κίνα είναι μια αγορά που όλοι οι κατασκευαστές θα ήθελαν να διεισδύσουν και ο μόνος τρόπος για αυτό, είναι με ηλεκτρικό «πολιορκητικό κριό».

Με βάση αυτό, έχουμε και μια απάντηση σχετικά με το «γιατί είναι έτσι;». Γιατί supercars με sport γραμμές υπάρχουν ήδη στην Κίνα… η Luce επέλεξε το understatement για να ξεχωρίσει, όσο και αν ακούγεται οξύμωρό αυτό.  Επίσης, έχει κάτι το οποίο οι κινέζοι δεν μπορούν να αντιγράψουν: είναι Ferrari, παρά του ότι πολύς κόσμος ισχυρίζεται το αντίθετο.

Tο ότι διατέθηκαν στην Κίνα μόλις 88 μονάδες της Luce, δεν είναι τυχαίο. Στην κινεζική κουλτούρα το «8» θεωρείται εξαιρετικά τυχερός αριθμός, καθώς συνδέεται με την ευημερία, την οικονομική επιτυχία και την καλή τύχη. Έτσι, η επιλογή των 88 αυτοκινήτων είχε έντονο συμβολισμό, αλλά παράλληλα ενίσχυσε και την αποκλειστικότητα του μοντέλου.

Πέραν αυτού, η Ferrari συνεχίζει να εφαρμόζει την πολιτική περιορισμένης παραγωγής που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες. Αντί να αυξάνει την παραγωγή για να καλύψει τη ζήτηση, η εταιρεία προτιμά να διατηρεί μικρό αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων, ενισχύοντας την αποκλειστικότητα κάθε μοντέλου.

Η στρατηγική αυτή όχι μόνο διατηρεί υψηλές τις αξίες μεταπώλησης, αλλά συμβάλλει και στη διατήρηση του ιδιαίτερου κύρους που συνοδεύει κάθε Ferrari. Παρότι η κινεζική αγορά πολυτελών αγαθών παρουσιάζει επιβράδυνση τους τελευταίους μήνες, οι εξαιρετικά εύποροι αγοραστές συνεχίζουν να επενδύουν σε σπάνια και συλλεκτικά αυτοκίνητα.

Και η Ferrari, βλέπει την Κίνα ως μία από τις σημαντικότερες αγορές της παγκοσμίως.

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Tags
#Ferrari#Ferrari Luce
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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