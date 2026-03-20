Fiat 600: Έρχεται η φθηνότερη έκδοση με κινητήρα βενζίνης 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο

Η Fiat προσθέτει στη γκάμα του 600 νέα βενζινοκίνητη έκδοση 100 PS με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και λανσάρει τη συλλεκτική 600 Street.

Η Fiat διευρύνει τη γκάμα του 600 με μια νέα βενζινοκίνητη έκδοση που αναμένεται να αποτελέσει το νέο σημείο εισόδου στη σειρά. Το μοντέλο θα εφοδιάζεται με turbo κινητήρα 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, πλαισιώνοντας τις ήδη διαθέσιμες ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις.

Η προσθήκη αυτή έχει ξεκάθαρη στόχευση. Η Fiat θέλει να δώσει στο 600 μια πιο προσιτή, πιο απλή και πιο «παραδοσιακή» επιλογή για όσους εξακολουθούν να προτιμούν έναν βενζινοκινητήρα και τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων. Το ίδιο ακριβώς που έχει κάνει δηλαδή και με το Grande Panda των 100 ίππων, που ξεκινά στη χώρα μας κάτω από τις 17.000 ευρώ.

Νέος turbo κινητήρας 100 PS για το 600

Στην καρδιά της νέας έκδοσης βρίσκεται ένας νέος βενζινοκινητήρας Turbo 100 PS, ο οποίος τοποθετείται ως η βασική θερμική επιλογή της γκάμας. Η Fiat δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, στην καλή απόκριση και στη μακροχρόνια αξιοπιστία του συνόλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί, ο κινητήρας ενσωματώνει νέες τεχνολογίες όπως: σιωπηλή καδένα χρονισμού, turbo μεταβλητής γεωμετρίας και σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης 350 bar.

Η μάρκα υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές βοηθούν ώστε το σύνολο να είναι πιο ομαλό και πιο αποδοτικό στην καθημερινή χρήση, με έμφαση και στη χαμηλή κατανάλωση λαδιού αλλά και στην αντοχή στον χρόνο.

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

Το νέο στοιχείο που διαφοροποιεί ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη έκδοση είναι το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η Fiat το παρουσιάζει ως μια επιλογή για όσους θέλουν πιο άμεση και πιο συμμετοχική αίσθηση στην οδήγηση, σε μια εποχή που όλο και περισσότερα μικρά SUV κινούνται προς πιο εξηλεκτρισμένες και αυτόματες λύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, το 600 αποκτά μια έκδοση που απευθύνεται περισσότερο σε όσους αναζητούν απλότητα, χαμηλότερο κόστος απόκτησης και την κλασική λογική ενός βενζινοκίνητου B-SUV.

Η βενζινοκίνητη έκδοση θα περάσει σε όλη τη γκάμα

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το νέο θερμικό σύνολο δεν θα περιοριστεί μόνο σε μία ειδική έκδοση. Η Fiat αναφέρει ότι η νέα βενζινοκίνητη επιλογή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού της οικογένειας 600, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ευρύτερη εμπορική χρήση και δεν θα λειτουργήσει απλώς ως ειδική ή μεταβατική λύση.

Αυτό είναι και το στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση ότι μιλάμε για το νέο, πιο προσιτό 600 της γκάμας.

Νέα συλλεκτική έκδοση 600 Street

Μαζί με τη νέα βενζινοκίνητη έκδοση, η Fiat παρουσιάζει και τη 600 Street, μια ειδική launch edition που θα συνοδεύσει το ντεμπούτο του νέου κινητήρα.

Η 600 Street θα παραχθεί σε 2.000 μονάδες και θα προσφέρεται σε μία κλειστή διαμόρφωση, με στόχο να αποκτήσει πιο ξεχωριστό χαρακτήρα και πιο έντονη αστική ταυτότητα.

Πώς ξεχωρίζει η 600 Street

Εξωτερικά, η 600 Street υιοθετεί δίχρωμο αμάξωμα, ώστε να ενισχύεται η παρουσία της στο δρόμο και να αποκτά πιο δυναμικό προφίλ. Μαύρες λεπτομέρειες στα λογότυπα FIAT, στις χειρολαβές των θυρών και στη μάσκα δημιουργούν μεγαλύτερη αντίθεση, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει και ειδικό λογότυπο Street.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι 18άρες μαύρες ζάντες αλουμινίου, που δίνουν στο μικρό SUV πιο έντονο και πιο αστικό χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, η έκδοση διαφοροποιείται με:

μαύρη επένδυση οροφής

μαύρο ταμπλό

μαυρόασπρα καθίσματα

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε πιο σπορ και πιο νεανική κατεύθυνση, χωρίς να αλλάζει η βασική φιλοσοφία του μοντέλου.

Τι κρατάμε;