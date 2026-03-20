EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fiat Giga Panda: Πότε θα κυκλοφορήσει;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.03.2026
Autotypos Team
To νέο Fiat Giga Panda ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισίου σε δύο εκδόσεις, Fastback και SUV

Η ημερομηνία παρουσίασης του νέου Fiat Giga Panda ανακοινώθηκε: το νέο μοντέλο αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισίου τον Οκτώβριο, δίπλα στη νέα Lancia Gamma, αλλά κι ένα ακόμα πρωτότυπο.

Δύο νέες προτάσεις της Stellantis στην κατηγορία C-SUV

Βασισμένα στη δυναμική του Grande Panda, τα νέα αυτά μοντέλα αναμένεται να είναι μεγαλύτερα, πιο πρακτικά και πιο κατάλληλα για οικογένειες. Το νέο C-SUV διαθέτει παρόμοιες διαστάσεις με τα «αδερφάκια», Frontera και C3, με μήκος μεταξύ 4,4 και 4,5 μέτρα και επιλογή 7θέσιας διάταξης.

Το Fiat Giga Panda βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει θερμικό και ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όπως και άλλα μοντέλα του ομίλου Stellantis, η γκάμα θα μπορούσε να ξεκινά με τον κινητήρα 145 ίππων ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, ο οποίος συνδυάζει τον 1.2 PureTech μαζί με μια ηλεκτρική μονάδα ενσωματωμένη στο εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Fiat Giga Panda και Lancia Gamma πιθανότατα θα διαθέτουν παρόμοιο σχεδιασμό στο εμπρός μέρος, με φώτα LED σε στιλ “pixel” και κλειστή μάσκα, ενώ η έκδοση Fastback θα ενσωματώνει σύγχρονα σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από το μικρότερο Grande Panda.

Τέλος, η Fiat έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το νέο πρωτότυπο, το οποίο περιγράφει απλώς ως «αποκλειστικό».

Σύγχρονο & πρακτικό εσωτερικό

Οι τελευταίες κατασκοπευτικές φωτογραφίες της έκδοσης Fastback, το οποίο μοιράζεται πολλά με το Giga Panda, δείχνουν έναν χώρο επιβατών που διαφέρει αρκετά με αυτό του Grande Panda και συμβαδίζει απόλυτα με τις τρέχουσες τάσεις. Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια μεγάλη κεντρική οθόνη, ενώ παρατηρούμε επίσης έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το τιμόνι και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στο εσωτερικό.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το νέο Giga Panda θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισίου, μεταξύ 12 και 18 Οκτωβρίου του 2026 και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αγορές λίγο αργότερα.

Τι κρατάμε:

  • Πρεμιέρα για το νέο Fiat Giga Panda στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισίου τον Οκτώβριο
  • Κυκλοφορία στις αγορές λίγο αργότερα, για τη νέα πρόταση της Stellantis στην κατηγορία των C-SUV
  • Θερμικές και ηλεκτρικές εκδόσεις, τεχνολογία και χώροι σε ένα μοντέλο σχεδιασμένο για οικογένειες
  • Δίπλα του θα παρουσιαστεί και η νέα Lancia Gamma, αλλά και ακόμα ένα «αποκλειστικό» πρωτότυπο της Fiat 

#Fiat#Fiat Giga Panda#Fiat Grande Panda#Lancia Gamma#Stellantis
