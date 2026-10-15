quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fiat Grizzly: Από 20.000 ευρώ το compact SUV στην Ιταλία

ΠΕΜΠΤΗ | 15.10.2026
Autotypos Team
fiat-grizzly-apo-20-000-evro-to-compact-suv-stin-italia-819921
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Fiat παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού για πρώτη φορά το εσωτερικό των νέων Grizzly και Grizzly Fastback

Η Fiat έδωσε το «παρών» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού με ένα περίπτερο που παραπέμπει σε ιταλική πλατεία, συνδυάζοντας την ιστορία της μάρκας με τις πρόσφατες εμπορικές της επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι παγκόσμιες πωλήσεις της ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα στους πρώτους δέκα μήνες του 2026, ενώ στην Ευρώπη σημείωσαν αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2025. Στην Ιταλία η άνοδος έφτασε το 19% και στη Γαλλία το 33%. Παράλληλα, στις πωλήσεις προς ιδιώτες η Fiat ανέβηκε οκτώ θέσεις, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι παραγγελίες στην Ευρώπη αναμένεται να ανοίξουν στις 5 Ιανουαρίου 2027, με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται κοντά στις 20.000 ευρώ.

Fiat Grizzly και Grizzly Fastback: Οι διαφορές τους

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρέθηκαν τα νέα Grizzly και Grizzly Fastback, δύο SUV της κατηγορίας C που κάνουν την ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα. Τα δύο μοντέλα είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο και έχουν μήκος περίπου 4,5 μέτρα. Η βασική διαφορά τους εντοπίζεται στη σχεδίαση του πίσω μέρους, η οποία επηρεάζει τόσο την εμφάνιση όσο και τη διαμόρφωση των χώρων.

Το Grizzly θα διατίθεται και με επτά θέσεις, ενώ το πορτμπαγκάζ του έχει χωρητικότητα 545 λίτρων. Από την άλλη, το μακρύτερο Grizzly Fastback φιλοξενεί πέντε επιβάτες και προσφέρει χώρο αποσκευών 608 λίτρων.

Για πρώτη φορά στο φως το εσωτερικό

Η παρουσία τους στο Παρίσι έδωσε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά από κοντά τις καμπίνες των δύο νέων SUV. Το ταμπλό έχει οριζόντια σχεδίαση και υφασμάτινη επένδυση, με την κεντρική θέση να καταλαμβάνεται από μια υπερευρεία οθόνη του συστήματος πολυμέσων. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone, ενώ στην κεντρική κονσόλα διατηρούνται φυσικοί διακόπτες για τον χειρισμό του κλιματισμού.

Στην κεντρική σήραγγα συναντάμε τον επιλογέα ταχυτήτων και τον διακόπτη του ηλεκτρικού χειρόφρενου, ενώ χαμηλότερα υπάρχει ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με δύο θύρες USB-C. Πίσω από το τιμόνι δύο ακτίνων βρίσκεται μια μικρή ψηφιακή οθόνη για τον πίνακα οργάνων. Η σχεδίασή της συνδέεται οπτικά με την οθόνη του συστήματος πολυμέσων, με το σύνολο να επεκτείνεται προς την πλευρά του συνοδηγού μέσω ενός γυαλιστερού πλαστικού στοιχείου.

Η γκάμα των δύο μοντέλων θα περιλαμβάνει κινητήρες βενζίνης, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 20.000 ευρώ, για τις βασικές εκδόσεις με τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ισχύος 100 ίππων, και χειροκίνητο κιβώτιο.

Οι παραγγελίες για την ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να ανοίξουν στις 5 Ιανουαρίου 2027, ενώ οι πρώτες δοκιμές για τον ειδικό Τύπο έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Τα αυτοκίνητα που εκτίθενται στο Παρίσι είναι οι υβριδικές εκδόσεις των 145 ίππων, στην κορυφαία εξοπλιστική διαμόρφωση La Prima.

Multiplay, Multiplina και τα υπόλοιπα μοντέλα

Δίπλα στα νέα SUV, η Fiat παρουσιάζει την πρωτότυπη Multiplay, ένα όχημα μήκους 4,5 μέτρων που μπορεί να μεταμορφωθεί από πολυμορφικό σε pick-up. Η μετατροπή βασίζεται στο σύστημα «Metamorfosi», το οποίο αξιοποιεί την περιοχή της πίσω κολόνας C. Το πρωτότυπο είχε αποκαλυφθεί στην εκδήλωση «Night Before» του ομίλου Stellantis.

Στο ίδιο περίπτερο βρίσκεται και η Multiplina, μια τετραθέσια εκδοχή του μικρού Topolino. Σύμφωνα με τη Fiat, η ιδέα πίσω από το μοντέλο είναι η διαφορετική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες, με προοπτική να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Την έκθεση συμπληρώνουν η Grande Panda La Prima mild hybrid με δίχρωμο κίτρινο αμάξωμα, η 500 Cabrio La Prima σε απόχρωση Rose Gold, η οποία κατασκευάζεται στο Mirafiori, και η 600 Sport mild hybrid των 145 ίππων. Το Topolino, που αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία του, παρουσιάζεται επίσης στις νέες εκδόσεις Sport και Corallo, καθώς και στην ανοιχτή Verde Vita.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fiat#Fiat Grizzly#Fiat Grizzly Fastback
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

fiat-grizzly-grizzly-fastback-gnorise-ta-nea-c-suv-pou-erchontai-mesa-sto-2026-805488

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.06.2026

FIAT Grizzly & Grizzly Fastback: Γνώρισε τα νέα C-SUV που έρχονται μέσα στο 2026
to-megalytero-7thesio-fiat-grande-panda-erchetai-kai-tha-onomazetai-grizzly-804085

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.05.2026

Το μεγαλύτερο, 7θέσιο Fiat Grande Panda έρχεται και θα ονομάζεται Grizzly
neo-fiat-multipla-katafere-na-einai-pio-periergo-kai-apo-to-palio-819607

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2026

Νέο Fiat Multipla: Κατάφερε να είναι πιο περίεργο και από το παλιό
stin-ellada-to-neo-fiat-500-hybrid-me-ekptosi-1-800-evro-timi-766351

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.08.2026

Στην Ελλάδα το νέο FIAT 500 Hybrid με έκπτωση 1.800 ευρώ – Τιμή
to-neo-autobianchi-tha-vgei-kai-me-malaki-orofi-nees-fotografies-809473

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.07.2026

Το νέο Autobianchi θα βγει και με μαλακή οροφή; (Νέες φωτογραφίες)
fiat-multiplina-ena-tetrathesio-microcar-epanaferei-to-thrylo-tou-multipla-808705

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.07.2026

Fiat Multiplina: Ένα τετραθέσιο microcar επαναφέρει το θρύλο του Multipla

Πρόσφατες Ειδήσεις