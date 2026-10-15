Fiat Grizzly: Από 20.000 ευρώ το compact SUV στην Ιταλία

Η Fiat παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού για πρώτη φορά το εσωτερικό των νέων Grizzly και Grizzly Fastback

Η Fiat έδωσε το «παρών» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού με ένα περίπτερο που παραπέμπει σε ιταλική πλατεία, συνδυάζοντας την ιστορία της μάρκας με τις πρόσφατες εμπορικές της επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι παγκόσμιες πωλήσεις της ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα στους πρώτους δέκα μήνες του 2026, ενώ στην Ευρώπη σημείωσαν αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2025. Στην Ιταλία η άνοδος έφτασε το 19% και στη Γαλλία το 33%. Παράλληλα, στις πωλήσεις προς ιδιώτες η Fiat ανέβηκε οκτώ θέσεις, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι παραγγελίες στην Ευρώπη αναμένεται να ανοίξουν στις 5 Ιανουαρίου 2027, με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται κοντά στις 20.000 ευρώ.

Fiat Grizzly και Grizzly Fastback: Οι διαφορές τους

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρέθηκαν τα νέα Grizzly και Grizzly Fastback, δύο SUV της κατηγορίας C που κάνουν την ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα. Τα δύο μοντέλα είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο και έχουν μήκος περίπου 4,5 μέτρα. Η βασική διαφορά τους εντοπίζεται στη σχεδίαση του πίσω μέρους, η οποία επηρεάζει τόσο την εμφάνιση όσο και τη διαμόρφωση των χώρων.

Το Grizzly θα διατίθεται και με επτά θέσεις, ενώ το πορτμπαγκάζ του έχει χωρητικότητα 545 λίτρων. Από την άλλη, το μακρύτερο Grizzly Fastback φιλοξενεί πέντε επιβάτες και προσφέρει χώρο αποσκευών 608 λίτρων.

Για πρώτη φορά στο φως το εσωτερικό

Η παρουσία τους στο Παρίσι έδωσε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά από κοντά τις καμπίνες των δύο νέων SUV. Το ταμπλό έχει οριζόντια σχεδίαση και υφασμάτινη επένδυση, με την κεντρική θέση να καταλαμβάνεται από μια υπερευρεία οθόνη του συστήματος πολυμέσων. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone, ενώ στην κεντρική κονσόλα διατηρούνται φυσικοί διακόπτες για τον χειρισμό του κλιματισμού.

Στην κεντρική σήραγγα συναντάμε τον επιλογέα ταχυτήτων και τον διακόπτη του ηλεκτρικού χειρόφρενου, ενώ χαμηλότερα υπάρχει ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με δύο θύρες USB-C. Πίσω από το τιμόνι δύο ακτίνων βρίσκεται μια μικρή ψηφιακή οθόνη για τον πίνακα οργάνων. Η σχεδίασή της συνδέεται οπτικά με την οθόνη του συστήματος πολυμέσων, με το σύνολο να επεκτείνεται προς την πλευρά του συνοδηγού μέσω ενός γυαλιστερού πλαστικού στοιχείου.

Η γκάμα των δύο μοντέλων θα περιλαμβάνει κινητήρες βενζίνης, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 20.000 ευρώ, για τις βασικές εκδόσεις με τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ισχύος 100 ίππων, και χειροκίνητο κιβώτιο.

Οι παραγγελίες για την ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να ανοίξουν στις 5 Ιανουαρίου 2027, ενώ οι πρώτες δοκιμές για τον ειδικό Τύπο έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Τα αυτοκίνητα που εκτίθενται στο Παρίσι είναι οι υβριδικές εκδόσεις των 145 ίππων, στην κορυφαία εξοπλιστική διαμόρφωση La Prima.

Multiplay, Multiplina και τα υπόλοιπα μοντέλα

Δίπλα στα νέα SUV, η Fiat παρουσιάζει την πρωτότυπη Multiplay, ένα όχημα μήκους 4,5 μέτρων που μπορεί να μεταμορφωθεί από πολυμορφικό σε pick-up. Η μετατροπή βασίζεται στο σύστημα «Metamorfosi», το οποίο αξιοποιεί την περιοχή της πίσω κολόνας C. Το πρωτότυπο είχε αποκαλυφθεί στην εκδήλωση «Night Before» του ομίλου Stellantis.

Στο ίδιο περίπτερο βρίσκεται και η Multiplina, μια τετραθέσια εκδοχή του μικρού Topolino. Σύμφωνα με τη Fiat, η ιδέα πίσω από το μοντέλο είναι η διαφορετική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες, με προοπτική να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Την έκθεση συμπληρώνουν η Grande Panda La Prima mild hybrid με δίχρωμο κίτρινο αμάξωμα, η 500 Cabrio La Prima σε απόχρωση Rose Gold, η οποία κατασκευάζεται στο Mirafiori, και η 600 Sport mild hybrid των 145 ίππων. Το Topolino, που αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία του, παρουσιάζεται επίσης στις νέες εκδόσεις Sport και Corallo, καθώς και στην ανοιχτή Verde Vita.