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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fiat Grizzly Fastback: Αποκάλυψη χωρίς καμουφλάζ στον δρόμο!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Οι πρώτες φωτογραφίες του πιο δυναμικού μέλος της νέας οικογένειας Grizzly, με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις

Η Fiat ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV και μετά την πρώτη επίσημη εικόνα των νέων Grizzly και Grizzly Fastback, έρχονται πλέον και οι πρώτες φωτογραφίες δοκιμών που αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση Fastback. Το νέο μοντέλο θα αποτελέσει την πιο σπορ και σχεδιαστικά τολμηρή πρόταση της οικογένειας, υιοθετώντας coupe-SUV γραμμή οροφής και πιο δυναμικό χαρακτήρα.

Ξεχωριστή σχεδίαση

Παρότι το εμπρός τμήμα ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Grizzly, το πίσω μέρος διαφοροποιείται σημαντικά. Το Fastback διαθέτει κεκλιμένη οροφή που «σβήνει» σε μια ακόμα πιο επικλινή ουρά, προσδίδοντας αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Τα φωτιστικά σώματα εκτείνονται οριζόντια σε όλο το πλάτος του αμαξώματος, ενώ τα διακοσμητικά στο αμάξωμα ενισχύουν την σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα εικόνα του μοντέλου.

Οι διαστάσεις αναμένεται να παραμείνουν κοντά στα 4,5 μέτρα, τοποθετώντας το μοντέλο στην καρδιά της ευρωπαϊκής κατηγορίας C-SUV, εκεί όπου θα βρεθεί απέναντι σε δημοφιλείς ανταγωνιστές.

Υβριδικό και ηλεκτρικό από το λανσάρισμα

Τα πρωτότυπα που εντοπίστηκαν στους δρόμους αφορούν την υβριδική έκδοση, η οποία εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιεί το γνωστό σύστημα κίνησης των 145 ίππων που αξιοποιεί ήδη ο όμιλος Stellantis σε αντίστοιχα μοντέλα. Παράλληλα, η Fiat σχεδιάζει από την πρώτη ημέρα διάθεσης και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με ισχύ 156 ίππων και μπαταρία 54 kWh.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργότερα θα προστεθεί και συμβατικό βενζινοκίνητο μοτέρ στην γκάμα, με χειροκίνητο κιβώτιο, δίνοντας έμφαση στη χαμηλότερη τιμή αγοράς.

Μέρος της νέας στρατηγικής της Fiat

Τα Grizzly και Grizzly Fastback αποτελούν βασικά κομμάτια της νέας παγκόσμιας στρατηγικής της Fiat. Η εταιρεία τα παρουσιάζει ως δύο μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά κοινή φιλοσοφία: προσιτή μετακίνηση, οικογενειακή πρακτικότητα και επιλογές εξηλεκτρισμού για κάθε ανάγκη. Οι πωλήσεις τους στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Τι κρατάμε

  • Η Fiat ετοιμάζει τη νέα coupe-SUV πρόταση Grizzly Fastback
  • Το μοντέλο θα ανήκει στην κατηγορία C-SUV με μήκος περίπου 4,5 μέτρα
  • Θα διατεθεί με υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις
  • Η ηλεκτρική έκδοση αναμένεται να αποδίδει 156 ίππους με μπαταρία 54 kWh
  • Το λανσάρισμα στην Ευρώπη προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026

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Tags
#Fiat#Fiat Grizzly#Fiat Grizzly Fastback
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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