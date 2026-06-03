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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

FIAT Grizzly & Grizzly Fastback: Γνώρισε τα νέα C-SUV που έρχονται μέσα στο 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η ιταλική μάρκα επανέρχεται στο C-Segment με δύο προσωπικότητες και ένα κοινό όραμα –  Πάνω από το Grande Panda στην γκάμα με  4,5 μέτρα μήκος και στόχο τον «hot» ανταγωνισμό

H FIAT δημοσιοποίησε την πρώτη εικόνα των πολυαναμενόμενων Grizzly και Grizzly Fastback. Είναι δύο ολοκαίνουργια μοντέλα που θα διευρύνουν την γκάμα της μάρκας ουσιαστικά, δίνοντας ισχυρή παρουσία στο C-Segment.

Χρησιμοποιούν κοινή πλατφόρμα και μοιράζονται το όραμα της άνετης και ταυτόχρονα προσιτής μετακίνησης, ωστόσο το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Το Grizzly είναι ένα πρακτικό, ευρύχωρο και προσιτό SUV, φτιαγμένο για να καλύπτει την οικογένεια από την αστική καθημερινότητα έως τα μακρινά ταξίδια. Το αμάξωμά του είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής ευρυχωρίας, εστιάζοντας στη μέγιστη άνεση των επιβατών και το μεγάλο διαθέσιμο ύψος.

Το Grizzly Fastback ακολουθεί πιο δυναμική αισθητική προσέγγιση, με σφηνοειδή γραμμή και αναλογίες 4θυρου κουπέ. Απευθυνόμενο στο lifestyle κοινό που λειτουργεί περισσότερο με το συναίσθημα, το Grizzly Fastback δε στερείται λογικής ή πρακτικότητας, διαθέτοντας τεράστιο χώρο αποσκευών και ταξιδιάρικο χαρακτήρα.

Σχεδιασμένα για να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς, τα δύο μοντέλα διαθέτουν πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης που περιλαμβάνει θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική επιλογή. Μέσα από το διαφορετικό χαρακτήρα τους, τα Grizzly και Grizzly Fastback μοιράζονται την φιλοδοξία του να καταστήσουν εύκολη την καθημερινότητα για τον οδηγό και τους επιβάτες, σε μια καμπίνα με υψηλή ποιότητα, ανάλογη τεχνολογία και προσοχή στην λεπτομέρεια.

Το μήκος τους είναι κάτω από τα 4,5 m, οπότε παραμένουν compact σε διαστάσεις και είναι εύχρηστα κάτω από όλες τις συνθήκες. Τα δύο μοντέλα θα λανσαριστούν στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και καθότι θα έχουν παγκόσμια εμπορική απήχηση θα κατασκευάζονται και θα διανέμονται με γνώμονα τη βέλτιστη ευελιξία παραγωγής και εμπορική ανταγωνιστικότητα στην εκάστοτε αγορά.

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Tags
#Fiat#Fiat Grizzly#Fiat Grizzly Fastback
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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