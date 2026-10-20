Fiat Koala: Το αδερφάκι του 2CV με τιμή 15.000 ευρώ

Το νέο μικρό ηλεκτρικό της Fiat ενδέχεται να ονομάζεται Koala και να αποτελέσει τον «δίδυμο αδερφάκι» του Citroen 2CV

Το όνομα Koala βρίσκεται στο προσκήνιο για το νέο, προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει την αντίστοιχη πρότασή της απέναντι στο επερχόμενο Citroen 2CV. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Autocar, το οποίο επικαλείται δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Arnaud Belloni, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η εταιρεία έχει ήδη κατοχυρώσει το συγκεκριμένο όνομα.

Προς το παρόν, βέβαια, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι το μοντέλο θα ονομάζεται τελικά Koala. Αν, ωστόσο, επιλεγεί αυτή η ονομασία, θα συνεχίσει τη λογική των ονομάτων που παραπέμπουν σε θηλαστικά, ακολουθώντας τα Panda και Grizzly.

Η πρεμιέρα του αναμένεται το 2028, με τιμή εκκίνησης περίπου 15.000 ευρώ και πιθανή παραγωγή στο εργοστάσιο της Pomigliano d’Arco στην Ιταλία.

Μετά το Panda και το Grizzly, έρχεται το Koala;

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής σχεδιασμού της Fiat, François Leboine, αποκάλυψε ότι το νέο μοντέλο βρίσκεται στο ίδιο στάδιο εξέλιξης με το Citroen 2CV. Παρά την πρόοδο των εργασιών, η Fiat επέλεξε να μην παρουσιάσει το δικό της αυτοκίνητο στο Παρίσι, πιθανότατα προκειμένου να μην επισκιάσει την πρεμιέρα του γαλλικού μοντέλου στην εγχώρια αγορά του.

Το Fiat Koala αναμένεται να έχει κοινή τεχνική βάση με το Citroen 2CV, καθώς τα δύο αυτοκίνητα θα βασίζονται σε μια νέα πλατφόρμα για προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει εξελιχθεί ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές της κατηγορίας E-Car, την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εμπορικό του ντεμπούτο τοποθετείται χρονικά στο 2028, ενώ η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 15.000 ευρώ. Εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στον σχεδιασμό του προγράμματος, η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Stellantis στην Pomigliano d’Arco της Ιταλίας. Στις ίδιες εγκαταστάσεις κατασκευάζεται σήμερα το Fiat Panda, ενώ μέχρι το επόμενο έτος θα παράγεται εκεί και η Alfa Romeo Tonale.

Πιο τετραγωνισμένο από το Citroen 2CV

Όπως και το γαλλικό μοντέλο, το Fiat Koala θα έχει μήκος μικρότερο από τέσσερα μέτρα και βάρος περίπου ενός τόνου. Η σχεδιαστική του προσέγγιση, ωστόσο, αναμένεται να είναι διαφορετική, με πιο τετραγωνισμένες γραμμές που θα επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων για επιβάτες και αποσκευές.

Μέχρι στιγμής, η μοναδική εικόνα που έχει παρουσιαστεί είναι ένα ψηφιακό σχέδιο (render), εμπνευσμένο από το πρωτότυπο Ippo. Με βάση αυτό, το βασικό κοινό στοιχείο στην εξωτερική εμφάνιση των δύο αυτοκινήτων φαίνεται να είναι οι προεξέχοντες εμπρός προβολείς. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του Fiat Koala παραμένουν ακόμη άγνωστες. Δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για τους ηλεκτροκινητήρες ή τις μπαταρίες, ωστόσο αναμένεται να επιλεγούν λύσεις με περιορισμένη ισχύ και χωρητικότητα, ώστε να περιοριστεί το βάρος και το κόστος κατασκευής.

Στόχος είναι το μικρό ηλεκτρικό να προσφέρει επαρκείς επιδόσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις και να κινείται με ευκολία στην πόλη, χωρίς να επιβαρύνει την τιμή αγοράς. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, το νέο μοντέλο θα αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές προτάσεις της Fiat, συνδυάζοντας μικρές διαστάσεις, πρακτικότητα και χαμηλό εισαγωγικό κόστος στην ηλεκτροκίνηση.

Πηγή: Quattroruote.it